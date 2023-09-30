Тур: 25. Стадион: Oester Hus Arena.
Ход матча
27'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Erik Berland
-
19 Daniel Braut
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Deni DashaevНападающий
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Санднес
ИК Старт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
21 матч
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
2.9
1.55
Среднее время на гол
31
58
Всего голов
49
31
Голов в среднем за матч
2.33
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
38
60
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|12 (2)
|0.48
|Matias Belli Moldskred
|7
|0.28
|Artan Memedov
|4
|0.16
|Рамсланн Мартин
|3
|0.12
|Henrik Bjoergen Jensen
|2
|0.08
|Anders Hiim
|1
|0.04
|Kristoffer Hey
|1
|0.04
|Espen Hammer Berger
|1
|0.04
|Ingvald Halgunset
|1
|0.04
|Таддесе Хоренус
|1
|0.04
|Jonas Brune Aune
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|1
|0.04
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Диа Мамаду
|0
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.24
|Марес Люк
|6 (5)
|0.24
|Alagie Sanyang
|6
|0.24
|Страннегорд Том
|5
|0.2
|Zakaria Sawo
|5
|0.2
|Mathias Grundetjern
|4
|0.16
|Сакор Важебах
|3
|0.12
|Дервискадич Эмир
|3
|0.12
|Садику Агон
|2
|0.08
|Salim Nkubiri
|1
|0.04
|Вормгор Вито
|1
|0.04
|Лане Джек
|1
|0.04
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Belli Moldskred
|6
|0
|Хейланн Томми
|5
|0
|Kristoffer Hey
|5
|0
|Artan Memedov
|4
|0
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Herman Kleppa
|3
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|3
|0
|Таддесе Хоренус
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Делаверис Филип
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|7
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Сакор Важебах
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|4
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|0
|Дервискадич Эмир
|3
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|3
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Alagie Sanyang
|0
|1
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
ИК Старт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
11
Санднес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
ИК Старт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
15
26
Санднес
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
ИК Старт
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
25
37
Голы по времени матча
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
11%
2
13%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
4
21%
4
25%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
4
24%
6
35%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
27
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
6
38%
2
7%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
19%
10
37%
76-90
Пропущено
15
12
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
20%
2
17%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
5
42%
76-90
Забито
35
43
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
5
14%
2
5%
1-15
3
9%
6
14%
16-30
11
31%
4
9%
31-45
2
6%
9
21%
46-60
6
17%
9
21%
61-75
8
23%
13
30%
76-90
Пропущено
32
29
17 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
9%
3
10%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
8
25%
3
10%
31-45
5
16%
8
28%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
5
16%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хёдд - Санднес 1:1 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2 Брюне - Санднес 3:0
Санднес - Мьёндален 1:0 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Дьерв - Санднес 0:2 Санднес - Мосс 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Ранхейм - Санднес 0:5 Санднес - Осане 3:3 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Санднес - Хёдд 1:3 Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0 ИК Старт - Санднес 3:3 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1
ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0
ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2
Результаты матчей
Санднес
ИК Старт
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
2:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Санднес
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
57
93
210
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
48
39
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
213
915
1311
519
618
222
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|14
|9
|1
|36 - 17
|51
|2.
|1:0
|25
|14
|5
|6
|44 - 30
|47
|3.
|24
|13
|4
|7
|41 - 30
|43
|4.
|0:1
|25
|10
|9
|6
|43 - 30
|39
|5.
|2:1
|24
|11
|5
|8
|36 - 32
|38
|6.
|0:1
|24
|9
|8
|7
|39 - 32
|35
|7.
|1:0
|25
|9
|7
|9
|37 - 31
|34
|8.
|24
|10
|3
|11
|29 - 43
|33
|9.
|24
|9
|6
|9
|33 - 30
|33
|10.
|24
|9
|5
|10
|33 - 31
|32
|11.
|24
|8
|7
|9
|28 - 32
|31
|12.
|1:0
|25
|8
|5
|12
|31 - 37
|29
|13.
|24
|6
|9
|9
|33 - 35
|27
|14.
|1:2
|25
|7
|6
|12
|37 - 51
|27
|15.
|24
|6
|7
|11
|24 - 31
|25
|16.
|0:1
|25
|2
|5
|18
|21 - 53
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|0:1
|12
|8
|3
|1
|27 - 12
|27
|3.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|4.
|13
|7
|4
|2
|21 - 11
|25
|5.
|0:1
|13
|7
|3
|3
|24 - 12
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|15 - 10
|22
|8.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|9.
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|10.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|11.
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|12.
|12
|5
|1
|6
|18 - 27
|16
|13.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|17 - 16
|16
|14.
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|15.
|1:2
|13
|4
|3
|6
|18 - 22
|15
|16.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|12 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|15 - 10
|23
|2.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 18
|21
|3.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|4.
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|5.
|2:1
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|6.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|7.
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|8.
|1:0
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|9.
|1:2
|12
|3
|3
|6
|19 - 29
|12
|10.
|0:1
|13
|2
|6
|5
|16 - 18
|12
|11.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|15 - 19
|11
|13.
|12
|3
|1
|8
|12 - 20
|10
|14.
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|15.
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|16.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|9 - 26
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Брюне
|Диа Мамаду
|7