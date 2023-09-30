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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 3112
Санднес
1:0
Конец матча
ИК Старт
0'
1:0
27' Гол в свои ворота
Страннегорд Том
31' Желтая карточка
Gullbrandur Oeregaard
44' Желтая карточка
Диа Мамаду
63' Желтая карточка
Дервискадич Эмир
69' Желтая карточка
Хейланн Томми
90' Желтая карточка
Антонссон Бьярни
90'+7
27
Sander
Loenning
2
Herman
Kleppa
4
Kristoffer
Hey
3
Espen
Hammer
Berger
11
Стёлос
Александер
8
Matias
Belli
Moldskred
18
Gullbrandur
Oeregaard
22
Таддесе
Хоренус
9
Диа
Мамаду
10
Хейланн
Томми
21
Edvin
Austboe
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
7
Дервискадич
Эмир
4
Сакор
Важебах
31
Deni
Dashaev
16
Страннегорд
Том
22
Садику
Агон
8
Mathias
Grundetjern
Санднес
4-3-3
ИК Старт
3-4-3

История личных встреч

Санднес
ИК Старт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
3:3
ТМК
2:1
ПД
3:5
ПД
1:2
К
2:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
ТМК
0:2
Э
3:3
Э
1:2
Э
7:0
Э
3:1
ТМС
1:0
КН
2:0
А
5:1
А
2:2

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

2.9
1.55

Среднее время на гол

31
58

Всего голов

49
31

Голов в среднем за матч

2.33
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

38
60

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 12 (2) 0.48
Matias Belli Moldskred 7 0.28
Artan Memedov 4 0.16
Рамсланн Мартин 3 0.12
Henrik Bjoergen Jensen 2 0.08
Anders Hiim 1 0.04
Kristoffer Hey 1 0.04
Espen Hammer Berger 1 0.04
Ingvald Halgunset 1 0.04
Таддесе Хоренус 1 0.04
Jonas Brune Aune 1 0.04
Edvin Austboe 1 0.04
Торстейнбё Фредерик 0 0
Herman Kleppa 0 0
Диа Мамаду 0 0
Gullbrandur Oeregaard 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.24
Марес Люк 6 (5) 0.24
Alagie Sanyang 6 0.24
Страннегорд Том 5 0.2
Zakaria Sawo 5 0.2
Mathias Grundetjern 4 0.16
Сакор Важебах 3 0.12
Дервискадич Эмир 3 0.12
Садику Агон 2 0.08
Salim Nkubiri 1 0.04
Вормгор Вито 1 0.04
Лане Джек 1 0.04
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейланн Томми 6 0
Matias Belli Moldskred 6 0
Kristoffer Hey 5 0
Artan Memedov 4 0
Gullbrandur Oeregaard 4 0
Endre Osenbroch 2 1
Herman Kleppa 3 0
Таддесе Хоренус 2 0
Anders Hiim 2 0
Henrik Bjoergen Jensen 2 0
Стёлос Александер 1 0
Espen Hammer Berger 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Делаверис Филип 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0
Daniel Braut 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 7 0
Робстад Хенрик 3 1
Сакор Важебах 4 0
Антонссон Бьярни 4 0
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Дервискадич Эмир 4 0
Jasper Silva Torkildsen 3 0
Mathias Grundetjern 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Alagie Sanyang 0 1
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Kalle Wallius 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Санднес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
ИК Старт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
12
Санднес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
ИК Старт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

15
26
Санднес
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
ИК Старт
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

25
38

Голы по времени матча

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
4
21%
4
24%
61-75
5
26%
3
18%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
4
22%
6
35%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
27
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
6
38%
2
7%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
19%
10
37%
76-90

Пропущено

15
12
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
20%
2
17%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
5
42%
76-90

Забито

35
44
19 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
5
14%
2
5%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
11
31%
4
9%
31-45
2
6%
9
20%
46-60
6
17%
9
20%
61-75
8
23%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

33
29
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
3
9%
3
10%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
8
24%
3
10%
31-45
5
15%
8
28%
46-60
5
15%
2
7%
61-75
5
15%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хёдд - Санднес 1:1 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2 Брюне - Санднес 3:0
Санднес - Мьёндален 1:0 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Дьерв - Санднес 0:2 Санднес - Мосс 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Ранхейм - Санднес 0:5 Санднес - Осане 3:3 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Санднес - Хёдд 1:3 Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0 ИК Старт - Санднес 3:3 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1
ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0
ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2

Результаты матчей

Санднес
ИК Старт

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
2:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Санднес
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
1
5
8
1.5
9
3
2
11
2.5
5
7
1
12
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
4
9
3
9
2.5
1
12
1
11
3.5
1
12
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
21
4
9
16
1.5
13
12
5
20
2.5
6
19
2
23
3.5
3
22
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 24 14 9 1 36 - 17 51
2.
КФУМ Осло
 25 14 5 6 45 - 30 47
3.
Конгсвингер
 24 13 4 7 41 - 30 43
4.
ИК Старт
 25 10 9 6 43 - 30 39
5.
Согндаль
 24 11 5 8 37 - 32 38
6.
ФК Кристиансунн
 24 9 8 7 39 - 33 35
7.
Санднес
 25 9 7 9 37 - 31 34
8.
Ранхейм
 24 10 3 11 29 - 43 33
9.
Рёуфосс
 24 9 6 9 33 - 30 33
10.
Брюне
 24 9 5 10 33 - 31 32
11.
Мосс
 24 8 7 9 28 - 32 31
12.
Мьёндален
 25 8 5 12 32 - 37 29
13.
Осане
 24 6 9 9 33 - 35 27
14.
Дьерв
 25 7 6 12 37 - 52 27
15.
Хёдд
 24 6 7 11 24 - 31 25
16.
Скейд
 25 2 5 18 21 - 54 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
ИК Старт
 12 8 3 1 27 - 12 27
3.
КФУМ Осло
 12 8 2 2 25 - 12 26
4.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
5.
ФК Кристиансунн
 13 7 3 3 24 - 13 24
6.
Конгсвингер
 12 7 2 3 22 - 13 23
7.
Мосс
 12 7 1 4 15 - 10 22
8.
Согндаль
 11 6 3 2 20 - 12 21
9.
Рёуфосс
 12 5 5 2 19 - 11 20
10.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
11.
Осане
 11 4 4 3 18 - 16 16
12.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Хёдд
 12 3 6 3 12 - 11 15
15.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
16.
Скейд
 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Согндаль
 13 5 2 6 17 - 20 17
6.
Санднес
 12 4 4 4 17 - 14 16
7.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
8.
Мьёндален
 12 4 1 7 14 - 21 13
9.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
10.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
11.
ФК Кристиансунн
 11 2 5 4 15 - 20 11
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Хёдд
 12 3 1 8 12 - 20 10
14.
Мосс
 12 1 6 5 13 - 22 9
15.
Брюне
 11 2 1 8 12 - 20 7
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 44'
      Диа Мамаду получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Gullbrandur Oeregaard получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Tom Strannegaard уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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