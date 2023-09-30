Тур: 25. Стадион: Oester Hus Arena. Зрители: 3112
0'
1:0
27' Гол в свои воротаСтраннегорд Том
31' Желтая карточкаGullbrandur Oeregaard
44' Желтая карточкаДиа Мамаду
63' Желтая карточкаДервискадич Эмир
69' Желтая карточкаХейланн Томми
90' Желтая карточкаАнтонссон Бьярни
90'+7
Ход матча
27'
1:0
44'
63'
69'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Erik Berland
-
19 Daniel Braut
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Deni DashaevПолузащитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Санднес
ИК Старт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
21 матч
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
2.9
1.55
Среднее время на гол
31
58
Всего голов
49
31
Голов в среднем за матч
2.33
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
38
60
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|12 (2)
|0.48
|Matias Belli Moldskred
|7
|0.28
|Artan Memedov
|4
|0.16
|Рамсланн Мартин
|3
|0.12
|Henrik Bjoergen Jensen
|2
|0.08
|Anders Hiim
|1
|0.04
|Kristoffer Hey
|1
|0.04
|Espen Hammer Berger
|1
|0.04
|Ingvald Halgunset
|1
|0.04
|Таддесе Хоренус
|1
|0.04
|Jonas Brune Aune
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|1
|0.04
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Диа Мамаду
|0
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.24
|Марес Люк
|6 (5)
|0.24
|Alagie Sanyang
|6
|0.24
|Страннегорд Том
|5
|0.2
|Zakaria Sawo
|5
|0.2
|Mathias Grundetjern
|4
|0.16
|Сакор Важебах
|3
|0.12
|Дервискадич Эмир
|3
|0.12
|Садику Агон
|2
|0.08
|Salim Nkubiri
|1
|0.04
|Вормгор Вито
|1
|0.04
|Лане Джек
|1
|0.04
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейланн Томми
|6
|0
|Matias Belli Moldskred
|6
|0
|Kristoffer Hey
|5
|0
|Artan Memedov
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|4
|0
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Herman Kleppa
|3
|0
|Таддесе Хоренус
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Делаверис Филип
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|7
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Сакор Важебах
|4
|0
|Антонссон Бьярни
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|4
|0
|Дервискадич Эмир
|4
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|3
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Alagie Sanyang
|0
|1
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
ИК Старт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
12
Санднес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
ИК Старт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
15
26
Санднес
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
ИК Старт
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
25
38
Голы по времени матча
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
4
21%
4
24%
61-75
5
26%
3
18%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
4
22%
6
35%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
27
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
6
38%
2
7%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
19%
10
37%
76-90
Пропущено
15
12
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
20%
2
17%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
5
42%
76-90
Забито
35
44
19 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
5
14%
2
5%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
11
31%
4
9%
31-45
2
6%
9
20%
46-60
6
17%
9
20%
61-75
8
23%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
33
29
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
3
9%
3
10%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
8
24%
3
10%
31-45
5
15%
8
28%
46-60
5
15%
2
7%
61-75
5
15%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хёдд - Санднес 1:1 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2 Брюне - Санднес 3:0
Санднес - Мьёндален 1:0 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Дьерв - Санднес 0:2 Санднес - Мосс 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Ранхейм - Санднес 0:5 Санднес - Осане 3:3 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Санднес - Хёдд 1:3 Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0 ИК Старт - Санднес 3:3 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1
ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0
ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2
Результаты матчей
Санднес
ИК Старт
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
2:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Санднес
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
111
58
93
211
57
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
48
49
39
112
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
214
916
1312
520
619
223
322
124
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7