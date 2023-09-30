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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 25. Стадион: .
Юргорден
0:0
Первый тайм: 43'
Хальмстад
0'

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Хальмстад
8.20
4.40
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6.70
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Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
22
Гурбанлы
Муса
23
Викхейм
Густав
30
Юханссон
Марко
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
21
Ульссон
Маркус
10
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
7
Карлссон
Каспер
13
Лав
Джек
Купер
18
Naeem
Mohammed
Юргорден
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Юргорден
Хальмстад

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

А
2:0
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
0:1
А
4:2
А
2:3
А
2:1
А
3:0
КШ
4:1
А
1:4
А
1:0
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:2

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.4

Среднее время на гол

47
64

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Среднее время на гол

64
100

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.65
1.15

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.16
Финнделл Хампус 4 0.16
Берг Оливер 3 (3) 0.12
Радетинац Харис 3 0.12
Викхейм Густав 3 0.12
Асоро Йоэль 3 0.12
Гурбанлы Муса 2 0.08
Эдвардсен Виктор 2 0.08
Эрикссон Магнус 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Фаллениус Оскар 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Миллескуг Ноэль 1 0.04
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0
Samuel Dahl 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.24
Naeem Mohammed 4 0.16
Ахльстранд Эрик 3 0.12
Карлссон Каспер 2 0.08
Офосу-Айе Фил 1 0.04
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Йоханссон Александр II 1 0.04
Боаки Томас 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 8 0
Финнделл Хампус 5 0
Сабович Бесард 4 0
Радетинац Харис 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Эрикссон Магнус 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Юханссон Петр 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Грасия Карлос 2 0
Вайо Томми 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 4 1
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Карлссон Каспер 5 0
Gabriel Wallentin 2 1
Юханссон Андреас 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Юргорден
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
5
Юргорден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хальмстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

5
8
Юргорден
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Хальмстад
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
6
30%
4
33%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
3
15%
3
25%
76-90

Пропущено

13
24
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
15%
4
17%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
0
0%
8
33%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

20
17
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
5
29%
29%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
5
29%
29%
76-90

Забито

30
21
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
4
13%
0
0%
1-15
5
17%
5
24%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
6
20%
5
24%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
6
20%
4
19%
76-90

Пропущено

33
41
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
3
9%
5
12%
1-15
5
15%
9
22%
16-30
6
18%
4
10%
31-45
6
18%
6
15%
46-60
6
18%
4
10%
61-75
7
21%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1
Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0
ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2

Результаты матчей

Юргорден
Хальмстад

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

2:0
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
0
10 раз 42%
2
9 раз 38%
1
5 раз 21%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
7
5
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
14
10
10
14
1.5
9
15
4
20
2.5
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 24 16 3 5 47 - 21 51
3.
Хеккен
 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 0:0 25 12 5 8 34 - 29 41
5.
Хаммарбю
 24 11 5 8 34 - 32 38
6.
Кальмар
 24 10 6 8 28 - 31 36
7.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 24 10 2 12 25 - 26 32
10.
Хальмстад
 0:0 25 8 6 11 23 - 39 30
11.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 24 7 5 12 36 - 36 26
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 0:0 13 9 2 2 22 - 11 29
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 0:0 12 4 3 5 10 - 16 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хальмстад
 0:0 13 4 3 6 13 - 23 15
8.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 0:0 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Хальмстад
8.20
4.40
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6.70
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