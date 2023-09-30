Тур: 25. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 15404
0'
58' Желтая карточкаФиннделл Хампус
1:0
87' ГолLucas Bergvall
87' Желтая карточкаGabriel Wallentin
90' Желтая карточкаSamuel Dahl
90'+13
Ход матча
58'
87'
1:0
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ларссон
Якоб
26
Samuel
Dahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Юргорден
Хальмстад
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.4
Среднее время на гол
47
64
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.9
Среднее время на гол
64
100
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.65
1.15
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|4 (1)
|0.16
|Финнделл Хампус
|4
|0.16
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.12
|Радетинац Харис
|3
|0.12
|Викхейм Густав
|3
|0.12
|Асоро Йоэль
|3
|0.12
|Гурбанлы Муса
|2
|0.08
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.08
|Эрикссон Магнус
|1
|0.04
|Шуллер Расмус
|1
|0.04
|Фаллениус Оскар
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.04
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.04
|Lucas Bergvall
|1
|0.04
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.24
|Naeem Mohammed
|4
|0.16
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.12
|Карлссон Каспер
|2
|0.08
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Йоханссон Александр II
|1
|0.04
|Боаки Томас
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|8
|0
|Финнделл Хампус
|6
|0
|Сабович Бесард
|4
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Юханссон Петр
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Фаллениус Оскар
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Вайо Томми
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|4
|1
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Карлссон Каспер
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|1
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
5
Юргорден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хальмстад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
5
8
Юргорден
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
Хальмстад
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
6
29%
4
33%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
3
25%
76-90
Пропущено
13
25
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
15%
4
16%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
4
16%
46-60
3
23%
4
16%
61-75
0
0%
9
36%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
20
17
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
5
29%
29%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
5
29%
29%
76-90
Забито
31
21
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
5
24%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
6
19%
5
24%
46-60
5
16%
2
10%
61-75
7
23%
4
19%
76-90
Пропущено
33
42
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
3
9%
5
12%
1-15
5
15%
9
21%
16-30
6
18%
4
10%
31-45
6
18%
6
14%
46-60
6
18%
4
10%
61-75
7
21%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1
Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0
ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2
Результаты матчей
Юргорден
Хальмстад
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
Точный счет
2:0
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
11 раз 44%
2
9 раз 36%
1
5 раз 20%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
76
48
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
39
58
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1411
1015
916
421
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|4
|4
|51 - 21
|52
|2.
|24
|16
|3
|5
|47 - 21
|51
|3.
|24
|15
|2
|7
|55 - 30
|47
|4.
|25
|13
|4
|8
|35 - 29
|43
|5.
|24
|11
|5
|8
|34 - 32
|38
|6.
|0:0
|25
|10
|7
|8
|28 - 31
|37
|7.
|0:0
|25
|10
|6
|9
|38 - 33
|36
|8.
|24
|10
|4
|10
|24 - 25
|34
|9.
|24
|10
|2
|12
|25 - 26
|32
|10.
|24
|7
|8
|9
|27 - 28
|29
|11.
|25
|8
|5
|12
|23 - 40
|29
|12.
|24
|7
|7
|10
|28 - 30
|28
|13.
|24
|8
|3
|13
|32 - 41
|27
|14.
|24
|7
|5
|12
|36 - 36
|26
|15.
|24
|7
|2
|15
|23 - 51
|23
|16.
|24
|3
|5
|16
|20 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|39 - 15
|33
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|5.
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|14 - 14
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|8.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|9.
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|12
|4
|1
|7
|23 - 19
|13
|14.
|12
|4
|1
|7
|8 - 11
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|3.
|12
|7
|1
|4
|14 - 12
|22
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 15
|19
|5.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|6.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|8.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|9 - 18
|11
|15.
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|7 - 32
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6