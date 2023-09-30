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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 15404
Юргорден
1:0
Конец матча
Хальмстад
0'
58' Желтая карточка
Финнделл Хампус
1:0
87' Гол
Lucas Bergvall
87' Желтая карточка
Gabriel Wallentin
90' Желтая карточка
Samuel Dahl
90'+13

Ход матча

58'
Финнделл Хампус
 
68'
Антонио Владимиро
Фаллениус Оскар
 
73'
Lucas Bergvall
Финнделл Хампус
 
73'
Радетинац Харис
Ларссон Якоб
 
79'
 
Боаки Томас
Карлссон Каспер
82'
Миллескуг Ноэль
Викхейм Густав
 
87'
Lucas Bergvall
(Samuel Dahl)
1:0
87'
 
Gabriel Wallentin
90'
 
Viktor Granath
Офосу-Айе Фил
90'
Samuel Dahl
 
90'
Сабович Бесард
Эрикссон Магнус
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
22
Гурбанлы
Муса
23
Викхейм
Густав
30
Юханссон
Марко
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
21
Ульссон
Маркус
10
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
7
Карлссон
Каспер
13
Лав
Джек
Купер
18
Naeem
Mohammed
Юргорден
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Юргорден
Хальмстад

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

А
2:0
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
0:1
А
4:2
А
2:3
А
2:1
А
3:0
КШ
4:1
А
1:4
А
1:0
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:2

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.4

Среднее время на гол

47
64

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Среднее время на гол

64
100

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.65
1.15

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.16
Финнделл Хампус 4 0.16
Берг Оливер 3 (3) 0.12
Радетинац Харис 3 0.12
Викхейм Густав 3 0.12
Асоро Йоэль 3 0.12
Гурбанлы Муса 2 0.08
Эдвардсен Виктор 2 0.08
Эрикссон Магнус 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Фаллениус Оскар 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Миллескуг Ноэль 1 0.04
Lucas Bergvall 1 0.04
Андерссон Элиас 0 0
Samuel Dahl 0 0
Юханссон Петр 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.24
Naeem Mohammed 4 0.16
Ахльстранд Эрик 3 0.12
Карлссон Каспер 2 0.08
Офосу-Айе Фил 1 0.04
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Йоханссон Александр II 1 0.04
Боаки Томас 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 8 0
Финнделл Хампус 6 0
Сабович Бесард 4 0
Радетинац Харис 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Эрикссон Магнус 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Юханссон Петр 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Грасия Карлос 2 0
Вайо Томми 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Samuel Dahl 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 4 1
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Карлссон Каспер 5 0
Gabriel Wallentin 3 1
Юханссон Андреас 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Юргорден
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
5
Юргорден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хальмстад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

5
8
Юргорден
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
Хальмстад
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
6
29%
4
33%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
3
25%
76-90

Пропущено

13
25
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
15%
4
16%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
4
16%
46-60
3
23%
4
16%
61-75
0
0%
9
36%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

20
17
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
5
29%
29%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
5
29%
29%
76-90

Забито

31
21
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
5
24%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
6
19%
5
24%
46-60
5
16%
2
10%
61-75
7
23%
4
19%
76-90

Пропущено

33
42
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
3
9%
5
12%
1-15
5
15%
9
21%
16-30
6
18%
4
10%
31-45
6
18%
6
14%
46-60
6
18%
4
10%
61-75
7
21%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1
Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0
ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2

Результаты матчей

Юргорден
Хальмстад

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
11 раз 44%
2
9 раз 36%
1
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
6
7
6
1.5
4
8
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
5
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
14
11
10
15
1.5
9
16
4
21
2.5
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 24 16 3 5 47 - 21 51
3.
Хеккен
 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 24 11 5 8 34 - 32 38
6.
Кальмар
 0:0 25 10 7 8 28 - 31 37
7.
ИФК Норрчепинг
 0:0 25 10 6 9 38 - 33 36
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 24 10 2 12 25 - 26 32
10.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
11.
Хальмстад
 25 8 5 12 23 - 40 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 24 7 5 12 36 - 36 26
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 0:0 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 13 5 3 5 16 - 15 18
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 12 4 3 5 10 - 16 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 0:0 13 4 4 5 14 - 17 16
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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