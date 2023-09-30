  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 1111
Мьёндален
2:0
Конец матча
Скейд
0'
1:0
23' Гол
Брингакер Матиас
28' Желтая карточка
Свеен Оле
2:0
47' Гол
Брингакер Матиас
53' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
90'+7
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
7
Овенстад
Мартин
8
Свеен
Оле
27
Токстад
Кристоффер
38
Sondre
Granaas
15
Love
Reuterswaerd
9
Брингакер
Матиас
12
Видтун-Нильсен
Симен
24
Tage
Johansen
4
Стейринг
Пер-Магнус
3
Фло
Фредрик
11
David
Hickson
27
Simen
Kvia-Egeskog
39
Bendik
Rise
8
Мельхиор
Маркус
28
Уильямс
Ноа
9
Будусон
Джонни
18
Суннгот
Оле-Себастьян
Мьёндален
4-2-3-1
Скейд
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Скейд

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
3:1
А
1:3
А
4:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.4
Брингакер Матиас 6 (2) 0.24
Скистад Эрик Ставас 3 0.12
Овенстад Мартин 2 0.08
Токстад Кристоффер 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Сольберг Йоаким 1 0.04
Love Reuterswaerd 1 0.04
Эверби Сиверт 1 0.04
Sondre Granaas 1 0.04
Mats Pedersen 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Скоген Сондре 1 0.04
Хансен Адриан Александер 1 0.04
Sander Bratvold 1 0.04
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.2
Будусон Джонни 4 (1) 0.16
Ulrich Ness 2 0.08
Мельхиор Маркус 2 0.08
Simen Kvia-Egeskog 2 0.08
Стейринг Пер-Магнус 1 0.04
David Hickson 1 0.04
Erik Nordengen 1 0.04
Эффьом Максвелл 1 0.04
Уильямс Ноа 1 0.04
Bendik Rise 1 0.04
Боянг Сулайман 0 0
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 5 0
Сольберг Йоаким 4 0
Овенстад Мартин 3 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Скоген Сондре 3 0
Sondre Granaas 3 0
Love Reuterswaerd 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Эверби Сиверт 2 0
Холтен Расмус 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Mats Pedersen 1 0
Brinder Singh 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельхиор Маркус 4 0
Torje Naustdal 2 1
Стейринг Пер-Магнус 3 0
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Фло Фредрик 2 0
Ulrich Ness 1 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Bendik Rise 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Туре Усман 1 0
Nickolay Arsbog 1 0
Арне Эрландсен 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Скейд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
5
Мьёндален
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Скейд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
24

Упущенные победы

11
5
Мьёндален
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Скейд
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

16
24

Упущенные победы

19
10

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
1
6%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Пропущено

16
27
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
25%
4
15%
1-15
4
25%
5
19%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
19%
5
19%
61-75
2
13%
8
30%
30%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
38%
1
8%
76-90

Пропущено

19
27
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
16%
1
4%
1-15
2
11%
7
26%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
4
21%
2
7%
61-75
3
16%
10
37%
76-90

Забито

34
21
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 12
2
6%
3
14%
1-15
7
21%
4
19%
16-30
4
12%
4
19%
31-45
8
24%
3
14%
46-60
4
12%
4
19%
61-75
9
26%
3
14%
76-90

Пропущено

35
54
20 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
7
20%
5
9%
1-15
6
17%
12
22%
16-30
7
20%
6
11%
31-45
3
9%
6
11%
46-60
7
20%
7
13%
61-75
5
14%
18
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0
Скейд
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Скейд - Конгсвингер 1:2 Мосс - Скейд 3:0 Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0
Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4

Результаты матчей

Мьёндален
Скейд

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
9 раз 69%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
3
9
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
4
9
5
7
1.5
3
10
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
13
12
11
14
1.5
6
19
4
21
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 24 14 9 1 36 - 17 51
2.
КФУМ Осло
 25 14 5 6 45 - 30 47
3.
Конгсвингер
 24 13 4 7 41 - 30 43
4.
ИК Старт
 25 10 9 6 43 - 30 39
5.
Согндаль
 24 11 5 8 37 - 32 38
6.
ФК Кристиансунн
 24 9 8 7 39 - 33 35
7.
Санднес
 25 9 7 9 37 - 31 34
8.
Ранхейм
 24 10 3 11 29 - 43 33
9.
Рёуфосс
 24 9 6 9 33 - 30 33
10.
Брюне
 24 9 5 10 33 - 31 32
11.
Мосс
 24 8 7 9 28 - 32 31
12.
Мьёндален
 25 8 5 12 32 - 37 29
13.
Осане
 24 6 9 9 33 - 35 27
14.
Дьерв
 25 7 6 12 37 - 52 27
15.
Хёдд
 24 6 7 11 24 - 31 25
16.
Скейд
 25 2 5 18 21 - 54 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
ИК Старт
 12 8 3 1 27 - 12 27
3.
КФУМ Осло
 12 8 2 2 25 - 12 26
4.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
5.
ФК Кристиансунн
 13 7 3 3 24 - 13 24
6.
Конгсвингер
 12 7 2 3 22 - 13 23
7.
Мосс
 12 7 1 4 15 - 10 22
8.
Согндаль
 11 6 3 2 20 - 12 21
9.
Рёуфосс
 12 5 5 2 19 - 11 20
10.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
11.
Осане
 11 4 4 3 18 - 16 16
12.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Хёдд
 12 3 6 3 12 - 11 15
15.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
16.
Скейд
 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Согндаль
 13 5 2 6 17 - 20 17
6.
Санднес
 12 4 4 4 17 - 14 16
7.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
8.
Мьёндален
 12 4 1 7 14 - 21 13
9.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
10.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
11.
ФК Кристиансунн
 11 2 5 4 15 - 20 11
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Хёдд
 12 3 1 8 12 - 20 10
14.
Мосс
 12 1 6 5 13 - 22 9
15.
Брюне
 11 2 1 8 12 - 20 7
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Свеен Оле получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Мьёндален 2:0 Скейд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     