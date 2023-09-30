Тур: 25. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1111
0'
1:0
23' ГолБрингакер Матиас
28' Желтая карточкаСвеен Оле
2:0
47' ГолБрингакер Матиас
53' Желтая карточкаСольберг Йоаким
90'+7
Ход матча
23'
28'
47'
2:0
53'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
14 Keerat Singh
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уильямс НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
17 Hayder Altai
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
История личных встреч
Мьёндален
Скейд
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.4
|Брингакер Матиас
|6 (2)
|0.24
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.12
|Овенстад Мартин
|2
|0.08
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Сольберг Йоаким
|1
|0.04
|Love Reuterswaerd
|1
|0.04
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Sondre Granaas
|1
|0.04
|Mats Pedersen
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Скоген Сондре
|1
|0.04
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.04
|Sander Bratvold
|1
|0.04
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.2
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.16
|Ulrich Ness
|2
|0.08
|Мельхиор Маркус
|2
|0.08
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.08
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.04
|David Hickson
|1
|0.04
|Erik Nordengen
|1
|0.04
|Эффьом Максвелл
|1
|0.04
|Уильямс Ноа
|1
|0.04
|Bendik Rise
|1
|0.04
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|5
|0
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Овенстад Мартин
|3
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Скоген Сондре
|3
|0
|Sondre Granaas
|3
|0
|Love Reuterswaerd
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Эверби Сиверт
|2
|0
|Холтен Расмус
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельхиор Маркус
|4
|0
|Torje Naustdal
|2
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|3
|0
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Фло Фредрик
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Bendik Rise
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
|Nickolay Arsbog
|1
|0
|Арне Эрландсен
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Скейд
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
5
Мьёндален
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Скейд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
15
24
Упущенные победы
11
5
Мьёндален
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Скейд
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
16
24
Упущенные победы
19
10
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
1
6%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
3
17%
2
22%
76-90
Пропущено
16
27
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
25%
4
15%
1-15
4
25%
5
19%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
19%
5
19%
61-75
2
13%
8
30%
30%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
38%
1
8%
76-90
Пропущено
19
27
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
16%
1
4%
1-15
2
11%
7
26%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
4
21%
2
7%
61-75
3
16%
10
37%
76-90
Забито
34
21
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 12
2
6%
3
14%
1-15
7
21%
4
19%
16-30
4
12%
4
19%
31-45
8
24%
3
14%
46-60
4
12%
4
19%
61-75
9
26%
3
14%
76-90
Пропущено
35
54
20 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
7
20%
5
9%
1-15
6
17%
12
22%
16-30
7
20%
6
11%
31-45
3
9%
6
11%
46-60
7
20%
7
13%
61-75
5
14%
18
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0
Скейд
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Скейд - Конгсвингер 1:2 Мосс - Скейд 3:0 Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0
Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4
Результаты матчей
Мьёндален
Скейд
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
9 раз 69%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
67
39
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
49
57
310
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
1312
1114
619
421
124
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7