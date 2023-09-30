Тур: 7. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Тейлор Энтони
1:2
Конец матча
0'
0:1
24' ГолЛокьер Том
0:2
31' ГолМоррис Карлтон
1:2
41' ГолКалверт-Льюин Доминик
66' Желтая карточкаКаборе Исса
90'+8
Ход матча
24'
0:1
31'
0:2
41'
66'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
14 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
563 Количество передач 268
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
16
Бурк
Рис
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
17
Раддок
Пелли
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
26 Джайлз РайанПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Лутон Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|2
|0.29
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.29
|Тарковски Джеймс
|1
|0.14
|Данджума Арно
|1
|0.14
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Гарнер Джеймс
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.5
|Локьер Том
|1
|0.17
|Андерсен Мадс
|1
|0.17
|Доти Алфи
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэнтуэйт Джерред
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Дукуре Абдулай
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|2
|0
|Каборе Исса
|2
|0
|Камински Томас
|1
|0
|Локьер Том
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Чон Тахит
|1
|0
|Браун Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Лутон Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
1
Эвертон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Лутон Таун
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
4
44%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2
Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Лутон Таун
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2
Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2
Результаты матчей
Эвертон
Лутон Таун
Точный счет
0:1
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
25
15
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|6.
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|7.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Арсенал
|Сака Букайо
|4 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 3
|Астон Вилла
|Динь Люка
|4
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 1:2 Лутон Таун
Исход игры
Эвертон
96.7% (116)
Ничья
1.7% (2)
Лутон Таун
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
37.07% (43)
Нет
62.93% (73)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
30.8% (37)
1:0 Эвертон
30.8% (37)
2:0 Эвертон
27.5% (33)
3:1 Эвертон
2.5% (3)
3:0 Эвертон
1.7% (2)
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