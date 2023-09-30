Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Андерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Фанатам команды Эвертон все осточертело. Они покидают трибуны.

86' Гарнер Джеймс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Тарковски Джеймс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Макнил Дуайт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

82' Матч возобновлен

81' Камински Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Эвертон

78' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Гомеш Бету оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Гарнер Джеймс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Харрисон Джек создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Теден Менги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Андерсен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Макнил Дуайт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Гомеш Бету оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Харрисон Джек из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Судье надоело, что Каборе Исса тянет время и он наказал его горчичником

66' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

65' Моррис Карлтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Брэнтуэйт Джерред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Онана Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Тарковски Джеймс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Макнил Дуайт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Локьер Том получил травму и заменен. Теден Менги выходит на поле.

56' Ох, нехорошо это выглядит. Локьер Том получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Локьер Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Миколенко Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

51' Локьер Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Эвертон

48' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Эвертон

47' Игрок из команды Лутон Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника