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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Эвертон
1:2
Конец матча
Лутон Таун
0'
0:1
24' Гол
Локьер Том
0:2
31' Гол
Моррис Карлтон
1:2
41' Гол
Калверт-Льюин Доминик
66' Желтая карточка
Каборе Исса
90'+8

Ход матча

24'
0:1
Локьер Том
31'
0:2
Моррис Карлтон
(Доти Алфи)
41'
Калверт-Льюин Доминик
1:2
46'
Харрисон Джек
Гуэйе Идрисса
 
46'
 
Андерсен Мадс
Бурк Рис
56'
 
Менги Теден
Локьер Том
60'
Гомеш Бету
Дукуре Абдулай
 
66'
 
Каборе Исса
78'
 
Адебайо Элайджа
Моррис Карлтон
78'
Паттерсон Нэйтан
Янг Эшли
 
83'
 
Вудроу Коули
Доти Алфи
84'
Данджума Арно
Макнил Дуайт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 14 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 563 Количество передач 268
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Эвертон 96.7% (116)
X 1.7% (2)
Лутон Таун 1.7% (2)
0
выиграет Эвертон, со счетом 2:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
37
Гарнер
Джеймс
8
Онана
Амаду
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
4
Локьер
Том
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
17
Раддок
Пелли
13
Накамба
Марвелус
19
Браун
Джейкоб
7
Огбене
Чидози
9
Моррис
Карлтон
Эвертон
4-4-1-1
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Эвертон
Лутон Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КC
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 2 0.29
Калверт-Льюин Доминик 2 0.29
Тарковски Джеймс 1 0.14
Данджума Арно 1 0.14
Паттерсон Нэйтан 0 0
Гарнер Джеймс 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.5
Локьер Том 1 0.17
Андерсен Мадс 1 0.17
Доти Алфи 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэнтуэйт Джерред 3 0
Янг Эшли 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Дукуре Абдулай 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 2 0
Каборе Исса 2 0
Камински Томас 1 0
Локьер Том 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Чон Тахит 1 0
Браун Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Лутон Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лутон Таун
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
1
Эвертон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Лутон Таун
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
4
44%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2
Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Лутон Таун
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2
Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2

Результаты матчей

Эвертон
Лутон Таун

Точный счет

0:1
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 7 5 2 0 16 - 6 17
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
4.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
6.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Брентфорд
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
18.
Борнмут
 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
19.
Бёрнли
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
5.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
6.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
7.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
9.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Бёрнли
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Астон Вилла Динь Люка 4
Вулверхэмптон Лемина Марио 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Эвертон владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Эвертон: 68%, Лутон Таун: 32%.
  • 97'
    Камински Томас из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Онана Амаду выиграл воздушное противоборство у Теден Менги.
  • 97'
    Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Эвертон 96.7% (116)
    X 1.7% (2)
    Лутон Таун 1.7% (2)
    0
    выиграет Эвертон, со счетом 2:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 1:2 Лутон Таун

    Исход игры
    Эвертон
    96.7% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Лутон Таун
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (44)
    Меньше
    62.07% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    37.07% (43)
    Нет
    62.93% (73)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    30.8% (37)
    1:0 Эвертон
    30.8% (37)
    2:0 Эвертон
    27.5% (33)
    3:1 Эвертон
    2.5% (3)
    3:0 Эвертон
    1.7% (2)
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