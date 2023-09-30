Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Эллиот Андерсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Эллиот Андерсон пробует нанести удар издали, но Джеймс Траффорд держит все под контролем

47' Эллиот Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Зеки Амдуни нанес удар, но тот был заблокирован.

44' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Зеки Амдуни из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Бейер Джордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Бёрнли

35' Оооо... вот это был удар! Эллиот Андерсон должен был забить с этой позиции.

35' Эллиот Андерсон нанес удар головой, но Джеймс Траффорд спокойно отбил мяч.

35' Лонгстафф Шон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Каллен Джош получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Колеошо Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Зеки Амдуни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Безумный фол. Зеки Амдуни грубо играет против соперника. Пострадал Альмирон Мигель

29' Шёр Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Бёрнли

28' Оооо... вот это был удар! Исак Александр должен был забить с этой позиции.

27' Исак Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Оооо... вот это был удар! Исак Александр должен был забить с этой позиции.

27' Хорошую попытку сделал Исак Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Гимараэс Бруно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Гордон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Бёрнли

25' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Бёрн Дэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Эллиот Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Бёрнли

21' Лонгстафф Шон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Исак Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Аль-Дахиль Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Рефери не любит споров - именно за это Гордон Энтони сейчас получил желтую

17' Безумный фол. Эллиот Андерсон грубо играет против соперника. Пострадал Берге Сандер

17' Альмирон Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Бёрнли

17' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Гордон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Команда Ньюкасл забила мяч, хотя лучше играли соперники

14' Г О О О О Л - Альмирон Мигель из команды Ньюкасл левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

14' Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Судья свистит. Триппьер Киран атаковал сзади соперника. Это Зеки Амдуни заработал своей команде штрафной

13' Зеки Амдуни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Исак Александр пробует нанести удар издали, но Джеймс Траффорд держит все под контролем

11' Ремзи Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Браунхилл Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Ньюкасл

4' Оооо... вот это был удар! Зеки Амдуни должен был забить с этой позиции.

4' Хорошую попытку сделал Зеки Амдуни. Удар в створ, но вратарь начеку

4' Колеошо Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Ньюкасл

1' Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бёрнли начинает с центра поля