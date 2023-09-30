Тур: 7. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Брамэлл Томас
0'
1:0
14' ГолАльмирон Мигель
18' Желтая карточкаГордон Энтони
29' Желтая карточкаАмдуни Зеки
40' Желтая карточкаБейер Джордан
53' Желтая карточкаТэйлор Чарли
2:0
76' ПенальтиИсак Александр
90'+7
Ход матча
14'
18'
29'
40'
53'
76'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
511 Количество передач 462
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
30
Колеошо
Лука
21
Ремзи
Аарон
25
Амдуни
Зеки
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
-
20 Холл ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
-
30 Колеошо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зарури АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ньюкасл
Бёрнли
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.23
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
97
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|4 (1)
|0.57
|Исак Александр
|4 (1)
|0.57
|Гордон Энтони
|2
|0.29
|Альмирон Мигель
|2
|0.29
|Барнс Харви
|1
|0.14
|Лонгстафф Шон
|1
|0.14
|Ботман Свен
|1
|0.14
|Гимараэс Бруно
|1
|0.14
|Бёрн Дэн
|1
|0.14
|Тонали Сандро
|1
|0.14
|Триппьер Киран
|0
|0
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|2
|0.33
|Браунхилл Джош
|1
|0.17
|Амдуни Зеки
|1
|0.17
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Колеошо Лука
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|5
|0
|Гимараэс Бруно
|3
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Жоэлинтон
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейер Джордан
|3
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бёрнли
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
8
0
Ньюкасл
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Бёрнли
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
9
1
Голы по времени матча
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
4
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
4
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
11%
1
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
25%
31-45
2
11%
1
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
1
25%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
5
33%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0
Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Бёрнли
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5
Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Бёрнли
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:8
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
8
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:8
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
8
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
15
25
25
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|6.
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|7.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Арсенал
|Сака Букайо
|4 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 3
|Астон Вилла
|Динь Люка
|4
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл 2:0 Бёрнли
Исход игры
Ньюкасл
92.3% (108)
Ничья
6% (7)
Бёрнли
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (51)
Меньше
56.03% (65)
Обе команды забьют
Да
42.24% (49)
Нет
57.76% (67)
Популярный счёт
2:0 Ньюкасл
35% (41)
2:1 Ньюкасл
23.1% (27)
1:0 Ньюкасл
14.5% (17)
3:1 Ньюкасл
10.3% (12)
3:0 Ньюкасл
6% (7)
1:1 Ничья
5.1% (6)
1:2 Бёрнли
1.7% (2)
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