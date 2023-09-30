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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Ньюкасл
2:0
Конец матча
Бёрнли
0'
1:0
14' Гол
Альмирон Мигель
18' Желтая карточка
Гордон Энтони
29' Желтая карточка
Амдуни Зеки
40' Желтая карточка
Бейер Джордан
53' Желтая карточка
Тэйлор Чарли
2:0
76' Пенальти
Исак Александр
90'+7

Ход матча

14'
Альмирон Мигель
(Триппьер Киран)
1:0
18'
Гордон Энтони
 
29'
 
Амдуни Зеки
40'
 
Бейер Джордан
53'
 
Тэйлор Чарли
58'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Колеошо Лука
58'
 
Родригес Джей
Амдуни Зеки
64'
Жоэлинтон
Андерсон Эллиот
 
67'
 
Одоберт Уилсон
Ремзи Аарон
68'
Тонали Сандро
Жоэлинтон
 
76'
Исак Александр
2:0
88'
 
Зарури Анасс
Робертс Коннор
88'
 
Витиньо Виктор
Берге Сандер
90'
Мёрфи Джейкоб
Альмирон Мигель
 
90'
Ливраменто Валентино
Исак Александр
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 511 Количество передач 462
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Ньюкасл 92.3% (108)
X 6% (7)
Бёрнли 1.7% (2)
0
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
32
Андерсон
Эллиот
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Траффорд
Джеймс
14
Робертс
Коннор
II
28
Аль-Дахиль
Амин
5
Бейер
Джордан
3
Тэйлор
Чарли
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
30
Колеошо
Лука
8
Браунхилл
Джош
21
Ремзи
Аарон
25
Амдуни
Зеки
Ньюкасл
4-3-3
Бёрнли
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Бёрнли

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
97

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 4 (1) 0.57
Исак Александр 4 (1) 0.57
Гордон Энтони 2 0.29
Альмирон Мигель 2 0.29
Барнс Харви 1 0.14
Лонгстафф Шон 1 0.14
Ботман Свен 1 0.14
Гимараэс Бруно 1 0.14
Бёрн Дэн 1 0.14
Тонали Сандро 1 0.14
Триппьер Киран 0 0
Мёрфи Джейкоб 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 2 0.33
Браунхилл Джош 1 0.17
Амдуни Зеки 1 0.17
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Колеошо Лука 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 5 0
Гимараэс Бруно 3 0
Тонали Сандро 2 0
Триппьер Киран 1 0
Бёрн Дэн 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Шёр Фабиан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейер Джордан 3 0
Каллен Джош 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Берге Сандер 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бёрнли
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

8
0
Ньюкасл
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Бёрнли
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

9
1

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
4
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
4
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
11%
1
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
25%
31-45
2
11%
1
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
1
25%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
5
33%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0
Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Бёрнли
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5
Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Бёрнли

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:8
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
8
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:8
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
8
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
5
2
5
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 7 5 2 0 16 - 6 17
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
4.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
6.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Брентфорд
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
18.
Борнмут
 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
19.
Бёрнли
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
5.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
6.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
7.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
9.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Бёрнли
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Астон Вилла Динь Люка 4
Вулверхэмптон Лемина Марио 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ньюкасл заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 53%, Бёрнли: 47%.
  • 96'
    Тактическая замена. Исак Александр уходит с поля и его заменяет Валентино Ливраменто
  • 96'
    Тактическая замена. Альмирон Мигель уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джейкоб
  • 95'
    Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Шёр Фабиан из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Исак Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Гимараэс Бруно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 52%, Бёрнли: 48%.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Исак Александр из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Одоберт Уилсон
    • 89'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 54%, Бёрнли: 46%.
    • 48'
      Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Эллиот Андерсон пробует нанести удар издали, но Джеймс Траффорд держит все под контролем
    • 47'
      Эллиот Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Бёрн Дэн из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Браунхилл Джош из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
    • 45'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 55%, Бёрнли: 45%.
    • 45'
      Лонгстафф Шон успешно блокирует удар.
    • 45'
      Зеки Амдуни нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Бёрнли пытается что-то создать.
    • 44'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Поуп Ник из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 43'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 42'
      Исак Александр из команды Ньюкасл в офсайде
    • 42'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Зеки Амдуни из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Берге Сандер из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 54%, Бёрнли: 46%.
    • 40'
      Бейер Джордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 40'
      Бейер Джордан из команды Бёрнли заходит слишком далеко, он валит Исак Александр.
    • 40'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 39'
      Зеки Амдуни из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Триппьер Киран пострадал.
    • 39'
      Бёрнли пытается что-то создать.
    • 39'
      Траффорд Джеймс из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Ласcеллс Джамал наказан за толчок Каллен Джош
    • 38'
      Берге Сандер из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Тэйлор Чарли из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Робертс Коннор II из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Каллен Джош из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Эллиот Андерсон
    • 37'
      Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Аль-Дахиль Амин выиграл воздушное противоборство у Гордон Энтони.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 35'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 52%, Бёрнли: 48%.
    • 35'
      Оооо... вот это был удар! Эллиот Андерсон должен был забить с этой позиции.
    • 35'
      Траффорд Джеймс делает важнейший сейв!
    • 35'
      Эллиот Андерсон нанес удар головой, но Джеймс Траффорд спокойно отбил мяч.
    • 35'
      Лонгстафф Шон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 34'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 33'
      Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Каллен Джош возвращается на поле.
    • 32'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Каллен Джош получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 31'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Колеошо Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 50%, Бёрнли: 50%.
    • 29'
      Зеки Амдуни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 29'
      Безумный фол. Зеки Амдуни грубо играет против соперника. Пострадал Альмирон Мигель
    • 29'
      Шёр Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Шёр Фабиан выиграл воздушное противоборство у Берге Сандер.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 28'
      Оооо... вот это был удар! Исак Александр должен был забить с этой позиции.
    • 27'
      Исак Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Оооо... вот это был удар! Исак Александр должен был забить с этой позиции.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Исак Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Гимараэс Бруно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 27'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 26'
      Браунхилл Джош из команды Бёрнли заходит слишком далеко, он валит Альмирон Мигель.
    • 26'
      Гордон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Бёрнли пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 25'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 47%, Бёрнли: 53%.
    • 25'
      Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Бёрн Дэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Берге Сандер из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Ремзи Аарон из команды Бёрнли заходит слишком далеко, он валит Триппьер Киран.
    • 23'
      Колеошо Лука из команды Бёрнли в офсайде
    • 23'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 22'
      Эллиот Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 21'
      Лонгстафф Шон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Исак Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 20'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Аль-Дахиль Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 47%, Бёрнли: 53%.
    • 20'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 19'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 18'
      Рефери не любит споров - именно за это Гордон Энтони сейчас получил желтую
    • 17'
      Безумный фол. Эллиот Андерсон грубо играет против соперника. Пострадал Берге Сандер
    • 17'
      Альмирон Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 17'
      Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 17'
      Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Аль-Дахиль Амин из команды Бёрнли заходит слишком далеко, он валит Гордон Энтони.
    • 16'
      Гордон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 16'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 46%, Бёрнли: 54%.
    • 15'
      Команда Ньюкасл забила мяч, хотя лучше играли соперники
    • 14'
      Отличный гол забил Альмирон Мигель
    • 14'
      Триппьер Киран сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Альмирон Мигель из команды Ньюкасл левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 14'
      Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 14'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Судья свистит. Триппьер Киран атаковал сзади соперника. Это Зеки Амдуни заработал своей команде штрафной
    • 13'
      Зеки Амдуни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Зеки Амдуни из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Бёрн Дэн
    • 12'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 12'
      Бёрн Дэн выиграл воздушное противоборство у Колеошо Лука.
    • 11'
      Исак Александр пробует нанести удар издали, но Джеймс Траффорд держит все под контролем
    • 11'
      Ньюкасл начинает контратаку
    • 11'
      Ремзи Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 47%, Бёрнли: 53%.
    • 10'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 9'
      Безумный фол. Браунхилл Джош грубо играет против соперника. Пострадал Гордон Энтони
    • 8'
      Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Браунхилл Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Поуп Ник из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Лонгстафф Шон выиграл воздушное противоборство у Каллен Джош.
    • 8'
      Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Бёрнли пытается что-то создать.
    • 7'
      Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 6'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 5'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 33%, Бёрнли: 67%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ньюкасл
    • 4'
      Оооо... вот это был удар! Зеки Амдуни должен был забить с этой позиции.
    • 4'
      Берге Сандер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 4'
      Поуп Ник делает важнейший сейв!
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Зеки Амдуни. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Колеошо Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Бёрнли начинает контратаку
    • 4'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 3'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Каллен Джош из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Бейер Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 2'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Ньюкасл
    • 1'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 1'
      Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Бёрнли начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Ньюкасл 92.3% (108)
    X 6% (7)
    Бёрнли 1.7% (2)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 0:0
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 2:0 Бёрнли

    Исход игры
    Ньюкасл
    92.3% (108)
    Ничья
    6% (7)
    Бёрнли
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.97% (51)
    Меньше
    56.03% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    42.24% (49)
    Нет
    57.76% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Ньюкасл
    35% (41)
    2:1 Ньюкасл
    23.1% (27)
    1:0 Ньюкасл
    14.5% (17)
    3:1 Ньюкасл
    10.3% (12)
    3:0 Ньюкасл
    6% (7)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    1:2 Бёрнли
    1.7% (2)
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