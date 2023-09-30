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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Скотт Грэм
Вест Хэм
2:0
Конец матча
Шеффилд Юнайтед
0'
1:0
24' Гол
Боуэн Джаррод
32' Желтая карточка
Макати Джон
2:0
37' Гол
Соучек Томаш
40' Желтая карточка
Альварес Эдсон
90'+8

Ход матча

24'
Боуэн Джаррод
(Цоуфал Владимир)
1:0
32'
 
Макати Джон
37'
Соучек Томаш
(Антонио Майкл)
2:0
40'
Альварес Эдсон
 
56'
 
Башам Крис
Иган Джон
70'
 
Дэвис Том
Макати Джон
72'
Бенрахма Саид
Альварес Эдсон
 
72'
Кудус Мохаммед
Антонио Майкл
 
79'
 
Слимане Анис
Хамер Густаво
79'
 
Брюстер Риан
Арчер Камерон
79'
 
Трасти Остон
Богл Джейден
90'
Форнальс Пабло
Боуэн Джаррод
 
90'
Мавропанос Константинос
Пакета Лукас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 490 Количество передач 429
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Вест Хэм 97.4% (113)
X 0.9% (1)
Шеффилд Юнайтед 1.7% (2)
0
выиграет Вест Хэм, со счетом 1:0
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
20
Боуэн
Джаррод
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
9
Антонио
Майкл
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
20
Богл
Джейден
8
Хамер
Густаво
21
Винисиус
Соуза
28
Макати
Джон
14
Томас
Люк
9
Макбарни
Оливер
10
Арчер
Камерон
Вест Хэм
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 5 0.71
Уорд-Праус Джеймс 2 0.29
Антонио Майкл 2 0.29
Соучек Томаш 1 0.14
Пакета Лукас 1 (1) 0.14
Зума Курт 1 0.14
Агер Наиф 1 0.14
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.29
Богл Джейден 1 0.14
Арчер Камерон 1 0.14
Робинсон Джек 0 0
Макбарни Оливер 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Эмерсон Палмиери 3 0
Пакета Лукас 3 0
Агер Наиф 1 1
Антонио Майкл 1 0
Зума Курт 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Керер Тило 1 0
Соучек Томаш 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 3 0
Макбарни Оливер 1 1
Робинсон Джек 2 0
Иган Джон 2 0
Слимане Анис 2 0
Осула Вильям 2 0
Хе­кинг­бот­том Пол 1 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Норвуд Оливер 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Осборн Бен 1 0
Дэвис Том 1 0
Хамер Густаво 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

6
1
Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Шеффилд Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
67%
2
14%
76-90

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Пропущено

10
20
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
6
60%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3
Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 7 5 2 0 16 - 6 17
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
4.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
6.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Брентфорд
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
18.
Борнмут
 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
19.
Бёрнли
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
5.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
6.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
7.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
9.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Бёрнли
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
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Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Астон Вилла Динь Люка 4
Вулверхэмптон Лемина Марио 4
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    Прогнозы 116
    Вест Хэм 97.4% (113)
    X 0.9% (1)
    Шеффилд Юнайтед 1.7% (2)
    0
    выиграет Вест Хэм, со счетом 1:0
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 2:0 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Вест Хэм
    97.4% (113)
    Ничья
    0.9% (1)
    Шеффилд Юнайтед
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.13% (68)
    Меньше
    40.87% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    38.8% (45)
    2:0 Вест Хэм
    26.7% (31)
    1:0 Вест Хэм
    12.9% (15)
    3:1 Вест Хэм
    12.1% (14)
    3:0 Вест Хэм
    6% (7)
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