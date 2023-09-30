Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Соучек Томаш нанес удар головой, но Уэсли Фодерингем спокойно отбил мяч.

89' Пакета Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Люк Томас успешно блокирует удар.

88' Ахмедходжич Анел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Люк Томас нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Пакета Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Бенрахма Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Слимане Анис не смог попасть в створ ударом издали

85' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Хорошую попытку сделал Бенрахма Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тактическая замена. Камерон Арчер уходит с поля и его заменяет Брюстер Риан

79' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

79' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шеффилд Юнайтед пробьет пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Шеффилд Юнайтед

78' Ахмедходжич Анел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Люк Томас из команды Шеффилд Юнайтед своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Ахмедходжич Анел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хамер Густаво навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Люк Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

66' Уорд-Праус Джеймс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Люк Томас из команды Шеффилд Юнайтед перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Антонио Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

62' Команда Вест Хэм довольна результатом к этому моменту.

59' Зума Курт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Люк Томас нанес удар головой, но Альфонс Ареоля спокойно отбил мяч.

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Иган Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Иган Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Богл Джейден навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Соучек Томаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля