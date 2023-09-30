Тур: 7. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Скотт Грэм
2:0
Конец матча
0'
1:0
24' ГолБоуэн Джаррод
32' Желтая карточкаМакати Джон
2:0
37' ГолСоучек Томаш
40' Желтая карточкаАльварес Эдсон
90'+8
Ход матча
24'
1:0
32'
37'
2:0
40'
56'
70'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
490 Количество передач 429
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
12
Иган
Джон
20
Богл
Джейден
28
Макати
Джон
14
Томас
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
-
14 Томас ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
22 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|5
|0.71
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.29
|Антонио Майкл
|2
|0.29
|Соучек Томаш
|1
|0.14
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.14
|Зума Курт
|1
|0.14
|Агер Наиф
|1
|0.14
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.29
|Богл Джейден
|1
|0.14
|Арчер Камерон
|1
|0.14
|Робинсон Джек
|0
|0
|Макбарни Оливер
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Агер Наиф
|1
|1
|Антонио Майкл
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Макбарни Оливер
|1
|1
|Робинсон Джек
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Хекингботтом Пол
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Норвуд Оливер
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Осборн Бен
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Хамер Густаво
|1
|0
|Винисиус Соуза
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
6
1
Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Шеффилд Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
67%
2
14%
76-90
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Пропущено
10
20
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
6
60%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3
Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|6.
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|7.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Арсенал
|Сака Букайо
|4 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 3
|Астон Вилла
|Динь Люка
|4
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Вест Хэм
97.4% (113)
Ничья
0.9% (1)
Шеффилд Юнайтед
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
38.8% (45)
2:0 Вест Хэм
26.7% (31)
1:0 Вест Хэм
12.9% (15)
3:1 Вест Хэм
12.1% (14)
3:0 Вест Хэм
6% (7)
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