Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Ох, нехорошо это выглядит. Камара Бубакар I получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Гилмор Билли не смог попасть в створ ударом издали

88' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Гилмор Билли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Саймон Адингра пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

82' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Данк Льюис получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Диаби Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Торрес Пау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Фати Ансу получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

70' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Митома Каору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Г О О О О Л - Уоткинс Олли наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

63' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Марч Соломон из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Марч Соломон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Судье надоело, что Конса Эзри тянет время и он наказал его горчичником

56' Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Жуан Педру из команды Брайтон в офсайде

53' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брайтон будет все-таки засчитан.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брайтон

50' Жуан Педру сделал результативную передачу.

50' Г О О О О Л - Фати Ансу первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Уоткинс Олли получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Уоткинс Олли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Тактическая замена. Эступиньян Первис уходит с поля и его заменяет Тарик Лэмпти

46' Тактическая замена. Уэлбек Данни уходит с поля и его заменяет Жуан Педру