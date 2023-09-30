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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 40636 Главный судья: Мэдли Анди
Астон Вилла
6:1
Конец матча
Брайтон
0'
7' Желтая карточка
Соарес Дуглас
1:0
14' Гол
Уоткинс Олли
2:0
21' Гол
Уоткинс Олли
3:0
26' Гол в свои ворота
Эступиньян Первис
32' Желтая карточка
Динь Люка
39' Желтая карточка
Уэлбек Данни
3:1
50' Гол
Фати Ансу
57' Желтая карточка
Конса Эзри
4:1
65' Гол
Уоткинс Олли
72' Желтая карточка
Фати Ансу
79' Желтая карточка
Данк Льюис
84' Желтая карточка
Митома Каору
5:1
85' Гол
Рамси Джакоб
90' Желтая карточка
Дуран Джон
6:1
90' Гол
Соарес Дуглас
90'+9

Ход матча

7'
Соарес Дуглас
 
14'
Уоткинс Олли
(Кэш Мэтти)
1:0
21'
Уоткинс Олли
(Диаби Мусса)
2:0
26'
Эступиньян Первис
3:0
32'
Динь Люка
 
39'
 
Уэлбек Данни
46'
 
Педро Жоао
Уэлбек Данни
46'
 
Фати Ансу
Фергюсон Эван
46'
 
Лемпти Тарик
Эступиньян Первис
50'
3:1
Фати Ансу
(Педро Жоао)
57'
Рамси Джакоб
Дзаньоло Николо
 
57'
Конса Эзри
 
62'
 
Саймон Адингра
Марч Соломон
65'
Уоткинс Олли
(Макгинн Джон)
4:1
72'
 
Фати Ансу
79'
 
Данк Льюис
79'
Дуран Джон
Диаби Мусса
 
84'
 
Митома Каору
85'
Рамси Джакоб
(Уоткинс Олли)
5:1
87'
 
Балеба Карлос
Хиншелвуд Джек
90'
Тилеманс Юри
Камара Бубакар
 
90'
Дуран Джон
 
90'
Соарес Дуглас
6:1

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 6
  • 19 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 320 Количество передач 504
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Астон Вилла 50.4% (62)
X 35% (43)
Брайтон 14.6% (18)
0
выиграет Брайтон, со счетом 0:1
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
22
Дзаньоло
Николо
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
7
Марч
Соломон
41
Хиншелвуд
Джек
11
Гилмор
Билли
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
28
Фергюсон
Эван
Астон Вилла
4-4-2
Брайтон
4-4-2

История личных встреч

Астон Вилла
Брайтон

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:3
Ч
1:1
Ч
1:1
К
3:2

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.29

Среднее время на гол

135
70

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 4 0.57
Соарес Дуглас 3 (2) 0.43
Диаби Мусса 2 0.29
Бэйли Леон 2 0.29
Кэш Мэтти 2 0.29
Дуран Джон 2 0.29
Макгинн Джон 1 0.14
Рамси Джакоб 1 0.14
Динь Люка 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 4 0.57
Митома Каору 3 0.43
Марч Соломон 3 0.43
Педро Жоао 2 (1) 0.29
Гросс Паскаль 2 0.29
Эступиньян Первис 1 0.14
Саймон Адингра 1 0.14
Уэлбек Данни 1 0.14
Фати Ансу 1 0.14
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Дуран Джон 2 0
Макгинн Джон 1 0
Бэйли Леон 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Конса Эзри 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митома Каору 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Гилмор Билли 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
2
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
9
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
5
56%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
17%
1
5%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
5
28%
4
21%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
45%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1
Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0
Брайтон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3
Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Брайтон

Точный счет

3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
3
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
4
3
2.5
5
2
2
5
3.5
2
5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
4.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
5.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
6.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
7.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 0 3 16 - 7 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Брентфорд
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Борнмут
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
19.
Бёрнли
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
5.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
6.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
8.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 5
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 4 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Весь список

Топ нарушителей
Челси Джексон Николас 5
Астон Вилла Динь Люка 4
Астон Вилла Соарес Дуглас 4
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Фулхэм Рим Тим 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Астон Вилла: 39%, Брайтон: 61%.
  • 99'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 97'
    Г О О О О Л - Соарес Дуглас из команды Астон Вилла правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 97'
    Оооо... вот это был удар! Уоткинс Олли должен был забить с этой позиции.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Уоткинс Олли. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Астон Вилла 50.4% (62)
    X 35% (43)
    Брайтон 14.6% (18)
    0
    выиграет Брайтон, со счетом 0:1
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 6:1 Брайтон

    Исход игры
    Астон Вилла
    50.4% (62)
    Ничья
    35% (43)
    Брайтон
    14.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.32% (70)
    Меньше
    40.68% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    86.44% (102)
    Нет
    13.56% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    35% (43)
    1:1 Ничья
    26% (32)
    1:2 Брайтон
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    5.7% (7)
    3:1 Астон Вилла
    4.9% (6)
    1:0 Астон Вилла
    4.9% (6)
    2:0 Астон Вилла
    2.4% (3)
    2:3 Брайтон
    2.4% (3)
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