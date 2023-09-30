Тур: 7. Стадион: Вилла Парк. Зрители: 40636 Главный судья: Мэдли Анди
6:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаСоарес Дуглас
1:0
14' ГолУоткинс Олли
2:0
21' ГолУоткинс Олли
3:0
26' Гол в свои воротаЭступиньян Первис
32' Желтая карточкаДинь Люка
39' Желтая карточкаУэлбек Данни
3:1
50' ГолФати Ансу
57' Желтая карточкаКонса Эзри
4:1
65' ГолУоткинс Олли
72' Желтая карточкаФати Ансу
79' Желтая карточкаДанк Льюис
84' Желтая карточкаМитома Каору
5:1
85' ГолРамси Джакоб
90' Желтая карточкаДуран Джон
6:1
90' ГолСоарес Дуглас
90'+9
Ход матча
14'
1:0
21'
2:0
26'
32'
39'
50'
3:1
57'
65'
4:1
72'
79'
84'
85'
5:1
90'
90'
6:1
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 6
-
19 Нарушения правил 21
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
320 Количество передач 504
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
23
Стил
Джейсон
11
Гилмор
Билли
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Брайтон
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.29
Среднее время на гол
135
70
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|4
|0.57
|Соарес Дуглас
|3 (2)
|0.43
|Диаби Мусса
|2
|0.29
|Бэйли Леон
|2
|0.29
|Кэш Мэтти
|2
|0.29
|Дуран Джон
|2
|0.29
|Макгинн Джон
|1
|0.14
|Рамси Джакоб
|1
|0.14
|Динь Люка
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|4
|0.57
|Митома Каору
|3
|0.43
|Марч Соломон
|3
|0.43
|Педро Жоао
|2 (1)
|0.29
|Гросс Паскаль
|2
|0.29
|Эступиньян Первис
|1
|0.14
|Саймон Адингра
|1
|0.14
|Уэлбек Данни
|1
|0.14
|Фати Ансу
|1
|0.14
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митома Каору
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
2
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
9
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
5
56%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
17%
1
5%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
5
28%
4
21%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
45%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1
Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0
Брайтон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3
Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Брайтон
Точный счет
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
43
52
25
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|5
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|4 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Астон Вилла
|Динь Люка
|4
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|4
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 6:1 Брайтон
Исход игры
Астон Вилла
50.4% (62)
Ничья
35% (43)
Брайтон
14.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
59.32% (70)
Меньше
40.68% (48)
Обе команды забьют
Да
86.44% (102)
Нет
13.56% (16)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
35% (43)
1:1 Ничья
26% (32)
1:2 Брайтон
6.5% (8)
2:2 Ничья
5.7% (7)
3:1 Астон Вилла
4.9% (6)
1:0 Астон Вилла
4.9% (6)
2:0 Астон Вилла
2.4% (3)
2:3 Брайтон
2.4% (3)
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