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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 42
Манчестер Юнайтед 100% (42)
X 0% (0)
Кристал Пэлас 0% (0)
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Манчестер Юнайтед
Ничья
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Кристал Пэлас

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

24 матча

66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.55

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.73
0.69

Среднее время на гол

123
130

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.29
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

69
83

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.33
Эриксен Кристиан 1 0.17
Рэшфорд Маркус 1 0.17
Каземиро Карлос 1 0.17
Варан Рафаэль 1 0.17
Межбри Ханнибал 1 0.17
Эванс Джонни 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 4 0.67
Андерсен Йоаким 1 0.17
Эзе Эберечи 1 0.17
Матета Жан-Филипп 0 0
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 3 0
Онана Андре 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Антони 1 0
Шоу Люк 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Регилон Серхио 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 2 0
Айю Джордан 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Хьюз Уилл 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Кристал Пэлас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2
Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Брайтон
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
4.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
5.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
7.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 0 3 16 - 7 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Брентфорд
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Борнмут
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
19.
Бёрнли
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
8.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын-Мин Сон 5
Вест Хэм Боуэн Джаррод 4 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Весь список

Топ нарушителей
Челси Джексон Николас 5
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Фулхэм Рим Тим 1 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 2
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 49 минут.



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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    50% (21)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    26.2% (11)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    9.5% (4)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    7.1% (3)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    4.8% (2)
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