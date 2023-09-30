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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Тоттенхэм
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 136
Тоттенхэм 7.4% (10)
X 39.7% (54)
Ливерпуль 52.9% (72)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Тоттенхэм
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13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
7
Хын
Мин
Сон
9
Ришарлисон
1
Алиссон
Бекер
2
Гомес
Джо
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Собослаи
Доминик
10
Макаллистер
Алексис
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
Тоттенхэм
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Ливерпуль

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед

35 матчей

22.9%
22.9%
54.2%
8 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

20%
28.6%
51.4%
7 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ММ(
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КC
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.37
1.13

Среднее время на гол

65
80

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

2.06
1.58

Среднее время на гол

43
57

Всего голов

59
48

Голов в среднем за матч

1.69
1.37

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 5 0.83
Мэддисон Джеймс 2 0.33
Ромеро Кристиан 2 0.33
Кулушевски Деян 2 0.33
Сарр Пап Матар 1 0.17
Ришарлисон 1 0.17
Эмерсон Жуниор 1 0.17
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Порро Педро 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 3 (1) 0.5
Нуньес Дарвин 3 0.5
Жота Диогу 2 0.33
Диас Луис 2 0.33
Робертсон Эндрю 1 0.17
Гакпо Коди 1 0.17
Собослаи Доминик 1 0.17
Ван Дейк Виргил 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Макаллистер Алексис 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 3 0
Перишич Иван 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Сарр Пап Матар 2 0
Ришарлисон 2 0
Удоги Дестини 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Скипп Оливер 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 2 1
Александер-Арнольд Трент 2 0
Ван Дейк Виргил 0 1
Жота Диогу 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
1
Тоттенхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
8
Тоттенхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ливерпуль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
60%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1
Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3
Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Ливерпуль

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
3 раза 100%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
5
1 раз 17%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
2
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
2.5
Больше Меньше
4
2
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:2 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Арсенал
 4:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
4.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
7.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 2:0 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14.
Брентфорд
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
16.
Лутон Таун
 2:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17.
Эвертон
 1:2 Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
18.
Борнмут
 0:4 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 1:2 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Ньюкасл
 2:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
5.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
6.
Арсенал
 4:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
7.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Борнмут
 0:4 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Лутон Таун
 2:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
19.
Эвертон
 1:2 Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 4:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Манчестер Сити
 1:2 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Вест Хэм
 2:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
9.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Эвертон
 1:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Ньюкасл
 2:0 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Лутон Таун
 2:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Бёрнли
 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Борнмут
 0:4 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 5
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Челси Джексон Николас 5
Астон Вилла Динь Люка 4
Вулверхэмптон Лемина Марио 4
Вест Хэм Альварес Эдсон 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча седьмого тура Английской премьер-лиги, в котором "Тоттенхэм" сыграет дома с "Ливерпулем". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 34 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.1% пользователей.
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Прогнозы 136
Тоттенхэм 7.4% (10)
X 39.7% (54)
Ливерпуль 52.9% (72)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Ливерпуль
3.10
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4.05
2.35
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль

Исход игры
Тоттенхэм
7.1% (10)
Ничья
39.3% (55)
Ливерпуль
53.6% (75)
Тотал 2.5
Больше
62.71% (74)
Меньше
37.29% (44)
Обе команды забьют
Да
94.07% (111)
Нет
5.93% (7)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
32.1% (45)
1:1 Ничья
27.1% (38)
2:2 Ничья
9.3% (13)
1:3 Ливерпуль
3.6% (5)
0:1 Ливерпуль
3.6% (5)
2:3 Ливерпуль
2.9% (4)
2:1 Тоттенхэм
2.9% (4)
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