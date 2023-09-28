  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Борнмут
 
Позже
Арсенал
Борнмут
Арсенал

История личных встреч

Борнмут
Арсенал

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

2.83
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.92
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

46
65

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 3 0.5
Брукс Дэвид 1 0.17
Семеньо Антуан 1 0.17
Кристи Райан 0 0
Тавернер Маркус 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 3 (2) 0.5
Нкетиа Эдди 2 0.33
Эдегор Мартин 2 (1) 0.33
Троссар Леандро 1 0.17
Жезус Габриэл 1 0.17
Райс Деклан 1 0.17
Виейра Фабиу 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Салиба Вильям 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 2 0
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Забарный Илья 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Керкез Милош 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томиясу Такэхиро 1 1
Хаверц Кай 2 0
Артета Микель 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Борнмут
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
8
Борнмут
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2
Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4
Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1

Результаты матчей

Борнмут
Арсенал

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
3.
Брайтон
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
4.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
5.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
7.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 0 3 16 - 7 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 5 - 10 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Брентфорд
 Заявка 6 1 3 2 9 - 9 6
14.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17.
Борнмут
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
19.
Бёрнли
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
8.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын-Мин Сон 5
Вест Хэм Боуэн Джаррод 4 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Весь список

Топ нарушителей
Челси Джексон Николас 5
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Фулхэм Рим Тим 1 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 2
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 49 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Арсенал.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.54. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.54 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Борнмут 0% (0)
    X 2.4% (1)
    Арсенал 97.6% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Арсенал
    5.90
    Реклама, pari.ru
    5.90
    1.58
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Борнмут - Арсенал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал

    Исход игры
    Борнмут
    0% (0)
    Ничья
    2.4% (1)
    Арсенал
    97.6% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    40.5% (17)
    0:2 Арсенал
    26.2% (11)
    1:3 Арсенал
    11.9% (5)
    0:1 Арсенал
    11.9% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Борнмут
    Арсенал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     