Тур: 7. Стадион: Виталити.
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Арсенал
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
2.83
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.92
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
46
65
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|3
|0.5
|Брукс Дэвид
|1
|0.17
|Семеньо Антуан
|1
|0.17
|Кристи Райан
|0
|0
|Тавернер Маркус
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|3 (2)
|0.5
|Нкетиа Эдди
|2
|0.33
|Эдегор Мартин
|2 (1)
|0.33
|Троссар Леандро
|1
|0.17
|Жезус Габриэл
|1
|0.17
|Райс Деклан
|1
|0.17
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Салиба Вильям
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Мурара
|2
|0
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Семеньо Антуан
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Хаверц Кай
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Жезус Габриэл
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Борнмут
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
8
Борнмут
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2
Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4
Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1
Результаты матчей
Борнмут
Арсенал
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын-Мин Сон
|5
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|4 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 2
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал
Исход игры
Борнмут
0% (0)
Ничья
2.4% (1)
Арсенал
97.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
40.5% (17)
0:2 Арсенал
26.2% (11)
1:3 Арсенал
11.9% (5)
0:1 Арсенал
11.9% (5)
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