Тур: 25. Стадион: Platinumcars Arena.
0:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
20
Daniel
Eid
21
Сисей
Йеспер
14
Каллей
Яхья
19
Линн
Виктор
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
14 Каллей ЯхьяПолузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
-
23 Сема МайчНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Кальмар
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
31 матч
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.38
Среднее время на гол
61
65
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.2
Среднее время на гол
53
75
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
1.58
1.29
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.32
|Нюман Кристоффер
|7
|0.28
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.2
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.2
|Линн Виктор
|5
|0.2
|Лунд Марко
|2
|0.08
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.04
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Сема Майч
|1
|0.04
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Daniel Eid
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|7
|0.28
|Хуммет Денис
|7
|0.28
|Скрабб Симон
|5 (1)
|0.2
|Шамун Ноа
|3
|0.12
|Саетра Ларс
|3
|0.12
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Хальберг Мелькер
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|8
|0
|Эрикссон Антон
|7
|0
|Лунд Марко
|5
|1
|Траустасон Арнор
|6
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|Daniel Eid
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|3
|2
|Гояни Роберт
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
6
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Кальмар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
18
13
ИФК Норрчепинг
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
Кальмар
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
25
19
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
33%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
1
5%
5
33%
1-15
6
27%
1
7%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
6
40%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
22%
4
33%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
33%
2
17%
76-90
Забито
41
30
19 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
3
7%
9
30%
1-15
8
20%
4
13%
16-30
8
20%
6
20%
31-45
6
15%
1
3%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
10
24%
7
23%
76-90
Пропущено
30
28
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
6
20%
3
11%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
1
3%
4
14%
31-45
8
27%
7
25%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
10
33%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2
Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
Кальмар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3
Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Кальмар
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
57
57
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
84
39
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
177
1311
816
519
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|4
|4
|51 - 21
|52
|2.
|24
|16
|3
|5
|47 - 21
|51
|3.
|24
|15
|2
|7
|55 - 30
|47
|4.
|25
|13
|4
|8
|35 - 29
|43
|5.
|24
|11
|5
|8
|34 - 32
|38
|6.
|0:0
|25
|10
|7
|8
|28 - 31
|37
|7.
|0:0
|25
|10
|6
|9
|38 - 33
|36
|8.
|24
|10
|4
|10
|24 - 25
|34
|9.
|24
|10
|2
|12
|25 - 26
|32
|10.
|24
|7
|8
|9
|27 - 28
|29
|11.
|25
|8
|5
|12
|23 - 40
|29
|12.
|24
|7
|7
|10
|28 - 30
|28
|13.
|24
|8
|3
|13
|32 - 41
|27
|14.
|24
|7
|5
|12
|36 - 36
|26
|15.
|24
|7
|2
|15
|23 - 51
|23
|16.
|24
|3
|5
|16
|20 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|39 - 15
|33
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|5.
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|14 - 14
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|8.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|9.
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|12
|4
|1
|7
|23 - 19
|13
|14.
|12
|4
|1
|7
|8 - 11
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|3.
|12
|7
|1
|4
|14 - 12
|22
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 15
|19
|5.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|6.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|8.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|9 - 18
|11
|15.
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|7 - 32
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6