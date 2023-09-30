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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 25. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:0
Первый тайм: 24'
Кальмар
0'
6' Желтая карточка
Траустасон Арнор

Ход матча

6'
Траустасон Арнор
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Кальмар
3.55
3.50
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3.75
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Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
2
Толинссон
Йеспер
20
Daniel
Eid
25
Kevin
Jansson
21
Сисей
Йеспер
14
Каллей
Яхья
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
9
Траустасон
Арнор
30
Киндберг
Якоб
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
23
Гояни
Роберт
5
Хальберг
Мелькер
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
20
Тренсков
Якоб
ИФК Норрчепинг
3-4-3
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Кальмар

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

31 матч

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

А
2:1
А
2:2
А
1:2
А
1:0
А
1:2
А
0:2
А
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:2
ТМК
2:4
А
3:1
ТМК
1:1
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
А
2:2
А
0:2
А
2:1
А
5:0
А
1:2
ШК
0:2
ТМС
1:1
А
6:0
А
1:3

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.38

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.2

Среднее время на гол

53
75

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.58
1.29

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 8 (1) 0.32
Нюман Кристоффер 7 0.28
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.2
Сигурдссон Арнор 5 0.2
Линн Виктор 5 0.2
Лунд Марко 2 0.08
Сигюргейрссон Исак 1 0.04
Хазени Кристоффер 1 0.04
Сема Майч 1 0.04
Бьёрк Карл 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Daniel Eid 0 0
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сисей Йеспер 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.28
Хуммет Денис 7 0.28
Скрабб Симон 5 (1) 0.2
Шамун Ноа 3 0.12
Саетра Ларс 3 0.12
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.08
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Хальберг Мелькер 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 8 0
Эрикссон Антон 7 0
Лунд Марко 5 1
Траустасон Арнор 6 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0
Daniel Eid 2 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 3 2
Гояни Роберт 3 1
Саетра Ларс 4 0
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Хальберг Мелькер 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Кальмар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
6
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Кальмар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

18
13
ИФК Норрчепинг
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
Кальмар
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

25
19

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
33%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
1
5%
5
33%
1-15
6
27%
1
7%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
6
40%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
22%
4
33%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
33%
2
17%
76-90

Забито

41
30
19 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
3
7%
9
30%
1-15
8
20%
4
13%
16-30
8
20%
6
20%
31-45
6
15%
1
3%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
10
24%
7
23%
76-90

Пропущено

30
28
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
6
20%
3
11%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
1
3%
4
14%
31-45
8
27%
7
25%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
10
33%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2
Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
Кальмар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3
Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Кальмар

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
5
7
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
3
9
3
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
17
7
13
11
1.5
8
16
5
19
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 24 16 3 5 47 - 21 51
3.
Хеккен
 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 24 11 5 8 34 - 32 38
6.
Кальмар
 0:0 25 10 7 8 28 - 31 37
7.
ИФК Норрчепинг
 0:0 25 10 6 9 38 - 33 36
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 24 10 2 12 25 - 26 32
10.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
11.
Хальмстад
 25 8 5 12 23 - 40 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 24 7 5 12 36 - 36 26
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 0:0 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 13 5 3 5 16 - 15 18
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 12 4 3 5 10 - 16 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 0:0 13 4 4 5 14 - 17 16
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Траустасон Арнор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится ничьей.
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ИФК Норрчепинг
Ничья
Кальмар
3.55
3.50
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3.75
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