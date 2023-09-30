Тур: 10. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Щербович Марцин
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
18' ГолИндже Бурак
33' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
38' Желтая карточкаПлеснерович Виктор
42' Желтая карточкаБартковски Якуб
54' Желтая карточкаШимонович Давид
0:1
87' Не забитый пенальтиШмыт Каетан
89' Желтая карточкаЯцек Магера
Ход матча
18'
0:1
42'
54'
87'
0:1
89'
16
Луиш
Мигел
33
Маценко
Егор
26
Индже
Бурак
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Варта Познань
Шленск Вроцлав
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|4 (4)
|0.4
|Журавски Мачей
|2
|0.2
|Савич Стефан V
|1
|0.1
|Визингер Дарио
|1
|0.1
|Купчак Матеуш
|1
|0.1
|Луиш Мигел
|1
|0.1
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|8 (5)
|0.8
|Науэль Матиас
|2
|0.2
|Индже Бурак
|2
|0.2
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.1
|Шварц Петр
|1
|0.1
|Кончковски Мартин
|1
|0.1
|Patryk Szwedzik
|1
|0.1
|Палюшек Александр
|1
|0.1
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Купчак Матеуш
|3
|0
|Плеснерович Виктор
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Визингер Дарио
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Боровски Филип
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|4
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Маценко Егор
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Шленск Вроцлав
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Варта Познань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шленск Вроцлав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
6
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шленск Вроцлав
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
67%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
8
50%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
5
56%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1
Результаты матчей
Варта Познань
Шленск Вроцлав
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 11
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|7.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|14 - 13
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|9 - 9
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|15.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|16.
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|17.
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|18.
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|7.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|5