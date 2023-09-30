Тур: 10. Стадион: Stadion Dyskobolii. Зрители: 2386 Главный судья: Щербович Марцин
0:1
Конец матча
0'
0:1
18' ГолИндже Бурак
33' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
38' Желтая карточкаПлеснерович Виктор
42' Желтая карточкаБартковски Якуб
53' Желтая карточкаШимонович Давид
0:1
87' Не забитый пенальтиШмыт Каетан
89' Желтая карточкаЯцек Магера
90' Желтая карточкаГробельны Енджей
90'+10
Ход матча
18'
0:1
42'
53'
87'
0:1
89'
90'
16
Луиш
Мигел
33
Маценко
Егор
26
Индже
Бурак
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Варта Познань
Шленск Вроцлав
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|4 (4)
|0.4
|Журавски Мачей
|2
|0.2
|Савич Стефан V
|1
|0.1
|Визингер Дарио
|1
|0.1
|Купчак Матеуш
|1
|0.1
|Луиш Мигел
|1
|0.1
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|8 (5)
|0.8
|Науэль Матиас
|2
|0.2
|Индже Бурак
|2
|0.2
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.1
|Шварц Петр
|1
|0.1
|Кончковски Мартин
|1
|0.1
|Patryk Szwedzik
|1
|0.1
|Палюшек Александр
|1
|0.1
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Купчак Матеуш
|3
|0
|Плеснерович Виктор
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Визингер Дарио
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Боровски Филип
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|4
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Маценко Егор
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Шленск Вроцлав
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Варта Познань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
6
Варта Познань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Шленск Вроцлав
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
60%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
8
47%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
5
56%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1
Результаты матчей
Варта Познань
Шленск Вроцлав
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
5 раз 50%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
55
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|5