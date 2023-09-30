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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 2386 Главный судья: Щербович Марцин
Варта Познань
0:1
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
0:1
18' Гол
Индже Бурак
33' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
38' Желтая карточка
Плеснерович Виктор
42' Желтая карточка
Бартковски Якуб
53' Желтая карточка
Шимонович Давид
0:1
87' Не забитый пенальти
Шмыт Каетан
89' Желтая карточка
Яцек Магера
90' Желтая карточка
Гробельны Енджей
90'+10
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
2
Бартковски
Якуб
16
Луиш
Мигел
21
Купчак
Матеуш
22
Konrad
Matuszewski
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
77
Савич
Стефан
V
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
33
Маценко
Егор
26
Индже
Бурак
17
Шварц
Петр
16
Покорны
Петер
8
Ольсен
Патрик
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
Варта Познань
3-4-3
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Варта Познань
Шленск Вроцлав

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
ВД
2:3
ВД
1:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 4 (4) 0.4
Журавски Мачей 2 0.2
Савич Стефан V 1 0.1
Визингер Дарио 1 0.1
Купчак Матеуш 1 0.1
Луиш Мигел 1 0.1
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 8 (5) 0.8
Науэль Матиас 2 0.2
Индже Бурак 2 0.2
Самец-Талар Пётр 1 0.1
Шварц Петр 1 0.1
Кончковски Мартин 1 0.1
Patryk Szwedzik 1 0.1
Палюшек Александр 1 0.1
Ольсен Патрик 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Купчак Матеуш 3 0
Плеснерович Виктор 3 0
Журавски Мачей 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Шимонович Давид 2 0
Визингер Дарио 2 0
Копчински Михал 1 0
Савич Стефан V 1 0
Луиш Мигел 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Боровски Филип 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 4 0
Экспозито Эрик 3 0
Жуковски Матеуш 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Петков Алекс 2 0
Бейгер Лукаш 2 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Маценко Егор 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Шленск Вроцлав
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Варта Познань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
6
Варта Познань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Шленск Вроцлав
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
60%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
8
47%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
5
56%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1

Результаты матчей

Варта Познань
Шленск Вроцлав

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
5 раз 50%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 1 2 17 - 9 22
2.
Легия
 8 6 2 0 18 - 7 20
3.
Лех
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Ракув
 8 5 1 2 17 - 11 16
5.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
6.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
7.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Погонь Щецин
 9 4 0 5 14 - 13 12
9.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
10.
Пяст
 10 2 6 2 9 - 9 12
11.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
12.
Видзев Лодзь
 10 3 2 5 13 - 16 11
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 9 - 11 9
14.
Гурник Забже
 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Варта Познань
 10 2 3 5 10 - 12 9
16.
Пуща Неполомице
 10 2 3 5 11 - 18 9
17.
ЛКС Лодзь
 10 2 1 7 6 - 16 7
18.
Рух Хожув
 10 1 4 5 11 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
6.
Лех
 4 3 1 0 9 - 3 10
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
10.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
12.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
6.
Легия
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
11.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
12.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
13.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
Сталь Мелец Эхманн Марко 5
Весь список
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