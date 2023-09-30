Тур: 10. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Karol Arys
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
48
Зых
Оливер
21
Кой
Михал
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Jakub Stec
-
30 Adam Kramarz
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Седлак ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
История личных встреч
Пуща Неполомице
Рух Хожув
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|3
|0.3
|Крачун Артур
|2 (2)
|0.2
|Холевяк Матеуш
|1
|0.1
|Кидрич Рок
|1
|0.1
|Вальски Михал
|1
|0.1
|Семашко Артур
|1
|0.1
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Запольник Камиль
|0
|0
|Якуба Роман
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|2 (1)
|0.2
|Tomasz Swedrowski
|2
|0.2
|Подставски Томаш
|1
|0.1
|Михальский Кацпер
|1
|0.1
|Michal Feliks
|1
|0.1
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.1
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konrad Stepien
|3
|1
|Крачун Артур
|3
|1
|Jacub Serafin
|4
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Семашко Артур
|2
|0
|Хайда Войцех
|2
|0
|Якуба Роман
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Piotr Mrozinski
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Бартош Якуб
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|4
|0
|Подставски Томаш
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Михальский Кацпер
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Tomasz Swedrowski
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Щепан Даниэль
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рух Хожув
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Пуща Неполомице
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
1
3
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рух Хожув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
1
11%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
11%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
6
38%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0
Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3
Рух Хожув
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Legia Warszawa II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3
Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Рух Хожув
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 11
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|7.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|14 - 13
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|9 - 9
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|16.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|17.
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|18.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|5
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3