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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Пуща Неполомице
0:0
Первый тайм: 25'
Рух Хожув
0'
2' Желтая карточка
Подставски Томаш

Ход матча

2'
 
Подставски Томаш
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
Рух Хожув
2.85
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3.45
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2.88
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Все Коэффициенты
48
Зых
Оливер
6
Marcel
Pieczek
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
5
Konrad
Stepien
14
Jacub
Serafin
10
Hubert
Tomalski
93
Bartlomiej
Poczobut
11
Холевяк
Матеуш
25
Запольник
Камиль
1
Бухалик
Михал
26
Михальский
Кацпер
20
Szymon
Szymanski
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
28
Подставски
Томаш
8
Patryk
Sikora
70
Козак
Милош
6
Tomasz
Swedrowski
5
Tomasz
Wojtowicz
95
Щепан
Даниэль
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Рух Хожув
4-2-3-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Рух Хожув

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ПД
0:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 3 0.3
Крачун Артур 2 (2) 0.2
Холевяк Матеуш 1 0.1
Кидрич Рок 1 0.1
Вальски Михал 1 0.1
Семашко Артур 1 0.1
Piotr Mrozinski 0 0
Запольник Камиль 0 0
Якуба Роман 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 2 (1) 0.2
Tomasz Swedrowski 2 0.2
Подставски Томаш 1 0.1
Михальский Кацпер 1 0.1
Michal Feliks 1 0.1
Tomasz Wojtowicz 1 0.1
Стажиньски Филип 0 0
Бартолевски Матеуш 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konrad Stepien 3 1
Крачун Артур 3 1
Jacub Serafin 4 0
Майчрзак Джордан 3 0
Семашко Артур 2 0
Хайда Войцех 2 0
Якуба Роман 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Piotr Mrozinski 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Кой Михал 1 0
Бартош Якуб 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Запольник Камиль 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Зых Оливер 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 4 0
Подставски Томаш 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Михальский Кацпер 2 0
Бартолевски Матеуш 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Tomasz Swedrowski 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Щепан Даниэль 1 0
Стечик Доминик 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рух Хожув
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Пуща Неполомице
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

1
3
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рух Хожув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
1
11%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
11%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
6
38%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0
Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3
Рух Хожув
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Legia Warszawa II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3
Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Рух Хожув

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
3.
Лех
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Ракув
 8 5 1 2 17 - 11 16
5.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
6.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
7.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Погонь Щецин
 9 4 0 5 14 - 13 12
9.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
10.
Пяст
 10 2 6 2 9 - 9 12
11.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
12.
Видзев Лодзь
 10 3 2 5 13 - 16 11
13.
Варта Познань
 9 2 3 4 10 - 11 9
14.
Корона Кельце
 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Гурник Забже
 9 2 3 4 6 - 12 9
16.
Пуща Неполомице
 0:0 10 2 3 5 9 - 16 9
17.
ЛКС Лодзь
 10 2 1 7 6 - 16 7
18.
Рух Хожув
 0:0 10 1 4 5 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
6.
Лех
 4 3 1 0 9 - 3 10
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
10.
Пуща Неполомице
 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
11.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
12.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
6.
Легия
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
11.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
12.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
13.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
14.
Рух Хожув
 0:0 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 0:0 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пяст Дзичек Патрик 5
Сталь Мелец Эхманн Марко 5
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Подставски Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Пуща Неполомице
Ничья
Рух Хожув
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