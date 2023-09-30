Тур: 10. Стадион: Стадион ЛКС. Зрители: 9572 Главный судья: Франковски Бартож
0'
9' Желтая карточкаAlexander Bobek
0:0
11' Не забитый пенальтиРакочи Михал
0:1
14' ГолГицэ Вирджил
0:2
21' ГолАтанасов Яни
89' Желтая карточкаЯрошински Павел
90'+6
Ход матча
11'
0:0
14'
0:1
21'
89'
90'
24
Лувеу
Адриен
11
Engjell
Hoti
10
Пируло
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
-
29 Фасе АнтонНападающий
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Краковия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
115
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Техан Кай
|2
|0.2
|Рамирес Даниэль
|2 (2)
|0.2
|Engjell Hoti
|1
|0.1
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.1
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|2
|0.22
|Кялльман Беньямин
|2
|0.22
|Patryk Makuch
|2
|0.22
|Ярошински Павел
|1
|0.11
|Атанасов Яни
|1
|0.11
|Гицэ Вирджил
|1
|0.11
|Takuto Oshima
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Michal Mokrzycki
|2
|1
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Данковски Камиль
|2
|0
|Флис Марцин
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Пируло
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Марциняк Адам
|1
|0
|Шелига Бартош
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Лувеу Адриен
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Kacper Smiglewski
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
ЛКС Лодзь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
0
3
ЛКС Лодзь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
25%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2
Краковия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1
Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Краковия
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
63
28
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 11
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|7.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|14 - 13
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|9 - 9
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|16.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|17.
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|18.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|18.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|5
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3