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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 9572 Главный судья: Франковски Бартож
ЛКС Лодзь
0:2
Конец матча
Краковия
0'
9' Желтая карточка
Alexander Bobek
0:0
11' Не забитый пенальти
Ракочи Михал
0:1
14' Гол
Гицэ Вирджил
0:2
21' Гол
Атанасов Яни
89' Желтая карточка
Ярошински Павел
90'+6
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
24
Лувеу
Адриен
5
Флис
Марцин
37
Piotr
Glowacki
27
Jakub
Letniowski
11
Engjell
Hoti
14
Michal
Mokrzycki
10
Пируло
26
Шелига
Бартош
9
Техан
Кай
13
Sebastian
Madejski
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
18
Takuto
Oshima
6
Атанасов
Яни
10
Ракочи
Михал
4
Ярошински
Павел
7
Patryk
Makuch
21
Kacper
Smiglewski
ЛКС Лодзь
4-3-2-1
Краковия
3-5-2

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Краковия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:0
Э
1:0
Э
1:2
ПЛ
4:2
Э
2:2
Э
0:1
К
3:0
OE
2:0
OE
0:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
115

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Техан Кай 2 0.2
Рамирес Даниэль 2 (2) 0.2
Engjell Hoti 1 0.1
Тутышкинас Артемиюс 1 0.1
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 2 0.22
Кялльман Беньямин 2 0.22
Patryk Makuch 2 0.22
Ярошински Павел 1 0.11
Атанасов Яни 1 0.11
Гицэ Вирджил 1 0.11
Takuto Oshima 0 0
Kacper Smiglewski 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakub Letniowski 4 0
Engjell Hoti 2 1
Michal Mokrzycki 2 1
Рамирес Даниэль 3 0
Stipe Juric 1 1
Данковски Камиль 2 0
Флис Марцин 2 0
Монсальве Начо 2 0
Пируло 2 0
Alexander Bobek 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Марциняк Адам 1 0
Шелига Бартош 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Лувеу Адриен 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 4 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Ярошински Павел 1 0
Хосконен Артту 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Karol Knap 1 0
Kacper Smiglewski 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
ЛКС Лодзь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

0
3
ЛКС Лодзь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
25%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2
Краковия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1
Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Краковия

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
3.
Лех
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Ракув
 8 5 1 2 17 - 11 16
5.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
6.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
7.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Погонь Щецин
 9 4 0 5 14 - 13 12
9.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
10.
Пяст
 10 2 6 2 9 - 9 12
11.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
12.
Видзев Лодзь
 10 3 2 5 13 - 16 11
13.
Варта Познань
 9 2 3 4 10 - 11 9
14.
Корона Кельце
 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Гурник Забже
 9 2 3 4 6 - 12 9
16.
Пуща Неполомице
 0:0 10 2 3 5 9 - 16 9
17.
ЛКС Лодзь
 10 2 1 7 6 - 16 7
18.
Рух Хожув
 0:0 10 1 4 5 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
6.
Лех
 4 3 1 0 9 - 3 10
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
10.
Пуща Неполомице
 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
11.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
12.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
6.
Легия
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
11.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
12.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
13.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
14.
Рух Хожув
 0:0 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 0:0 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пяст Дзичек Патрик 5
Сталь Мелец Эхманн Марко 5
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Весь список
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