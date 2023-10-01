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  3. Общая таблица
  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
1:1
Второй тайм: 85'
Филадельфия Юнион
0'
0:1
50' Гол
Харриэль Натан
52' Желтая карточка
Лоу Дэмион
67' Желтая карточка
Амундсен Мальте
71' Желтая карточка
Эллиотт Джек
1:1
72' Пенальти
Эрнандес Хуан
72' Желтая карточка
Вагнер Кай
72' Желтая карточка
Буэно Хесус
84' Желтая карточка
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
7
Грессель
Юлиан
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
20
Мэцан
Александру
9
Эрнандес
Хуан
10
Росси
Диего
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
11
Бедойя
Алехандро
20
Буэно
Хесус
16
МакГлинн
Джек
27
Вагнер
Кай
33
Салливан
Куинн
25
Донован
Крис
Коламбус Крю
3-4-2-1
Филадельфия Юнион
3-5-2

История личных встреч

Коламбус Крю
Филадельфия Юнион

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

33 матча

45.5%
15.2%
39.3%
15 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

М
4:1
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
1:2
М
1:2
М
3:0
М
4:1
ТМС
1:1
М
2:1
М
2:3
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
1:2

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.81

Среднее время на гол

58
110

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

1.94
0.76

Среднее время на гол

46
117

Всего голов

57
26

Голов в среднем за матч

1.73
0.79

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
28

Среднее время на гол

52
114

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 14 (5) 0.45
Селараян Лукас 10 (2) 0.32
Кристиан Рамирез 8 0.26
Рассел-Роу Джейсен 4 0.13
Моррис Эйдан 4 0.13
Йебоа Яв 3 0.1
Завадски Шон 3 0.1
Арфстен Макс 2 0.06
Нэйджби Дарлингтон 2 0.06
Росси Диего 2 0.06
Амундсен Мальте 2 0.06
Мэцан Александру 1 0.03
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 13 (11) 0.42
Карранса Хулиан 12 0.39
Уре Микаэль 8 0.26
Мартинес Хосе Андрес 3 0.1
МакГлинн Джек 2 0.06
Салливан Куинн 2 0.06
Глеснес Якоб 2 0.06
Лоу Дэмион 2 0.06
Вагнер Кай 1 0.03
Торрес Хоакин 1 0.03
Флэк Леон 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Харриэль Натан 1 0.03
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Моррис Эйдан 5 0
Завадски Шон 5 0
Эрнандес Хуан 3 1
Нэйджби Дарлингтон 4 0
Селараян Лукас 4 0
Морейра Стивен 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Камашо Руди 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 6 2
Мартинес Хосе Андрес 9 0
Бедойя Алехандро 6 0
Эллиотт Джек 4 1
Буэно Хесус 2 2
Глеснес Якоб 5 0
Газдаг Даниэль 5 0
Флэк Леон 5 0
Лоу Дэмион 4 0
Вагнер Кай 4 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Мбезо Оливье 3 0
Харриэль Натан 3 0
Барибо Тай 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Донован Крис 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Филадельфия Юнион
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
13
Коламбус Крю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Филадельфия Юнион
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

11
27
Коламбус Крю
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Филадельфия Юнион
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

30
5

Упущенные победы

17
40

Голы по времени матча

Забито

38
24
22 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
7
18%
2
8%
1-15
8
21%
1
4%
16-30
7
18%
9
38%
31-45
5
13%
6
25%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
6
16%
3
13%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
2
17%
5
22%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
3
25%
6
26%
76-90

Забито

20
28
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
5%
2
7%
1-15
3
15%
7
25%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
5
25%
5
18%
46-60
5
25%
3
11%
61-75
1
5%
5
18%
76-90

Пропущено

33
13
12 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
2
6%
3
23%
1-15
7
21%
1
8%
16-30
3
9%
1
8%
31-45
6
18%
2
15%
46-60
4
12%
3
23%
61-75
11
33%
3
23%
76-90

Забито

58
52
31 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
8
14%
4
8%
1-15
11
19%
8
15%
16-30
12
21%
15
29%
31-45
10
17%
11
21%
46-60
10
17%
6
12%
61-75
7
12%
8
15%
76-90

Пропущено

45
36
16 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
4
9%
8
22%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
5
11%
3
8%
31-45
9
20%
6
17%
46-60
6
13%
6
17%
61-75
14
31%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2

Результаты матчей

Коламбус Крю
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
2
8 раз 27%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
8
7
6
9
2.5
6
9
3
12
3.5
4
11
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
8
7
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
24
6
19
11
1.5
16
14
8
22
2.5
8
22
4
26
3.5
4
26
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 0:0 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 2:3 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 0:0 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 2:3 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 3:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 2:3 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
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