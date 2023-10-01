Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
1:1
Конец матча
0'
0:1
50' ГолХарриэль Натан
52' Желтая карточкаЛоу Дэмион
67' Желтая карточкаАмундсен Мальте
71' Желтая карточкаЭллиотт Джек
72' Желтая карточкаВагнер Кай
72' Желтая карточкаБуэно Хесус
1:1
72' ПенальтиЭрнандес Хуан
84' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
90'+7
Ход матча
50'
0:1
52'
67'
71'
72'
72'
72'
1:1
84'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
20
Буэно
Хесус
27
Вагнер
Кай
25
Донован
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
15 Мбезо ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вагнер КайПолузащитник
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Коламбус Крю
Филадельфия Юнион
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
33 матча
45.5%
15.2%
39.3%
15 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.53
0.81
Среднее время на гол
58
110
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
1.94
0.76
Среднее время на гол
46
117
Всего голов
57
26
Голов в среднем за матч
1.73
0.79
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
Среднее время на гол
52
114
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|14 (5)
|0.45
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.32
|Кристиан Рамирез
|8
|0.26
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.13
|Моррис Эйдан
|4
|0.13
|Йебоа Яв
|3
|0.1
|Завадски Шон
|3
|0.1
|Арфстен Макс
|2
|0.06
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.06
|Росси Диего
|2
|0.06
|Амундсен Мальте
|2
|0.06
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|13 (11)
|0.42
|Карранса Хулиан
|12
|0.39
|Уре Микаэль
|8
|0.26
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0.1
|МакГлинн Джек
|2
|0.06
|Салливан Куинн
|2
|0.06
|Глеснес Якоб
|2
|0.06
|Лоу Дэмион
|2
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Торрес Хоакин
|1
|0.03
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Эрнандес Хуан
|4
|1
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Завадски Шон
|5
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Камашо Руди
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|6
|2
|Мартинес Хосе Андрес
|9
|0
|Эллиотт Джек
|5
|1
|Буэно Хесус
|3
|2
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Вагнер Кай
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Мбезо Оливье
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Филадельфия Юнион
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
14
Коламбус Крю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Филадельфия Юнион
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
11
27
Коламбус Крю
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (15)
29% (9)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
39% (12)
16% (5)
Филадельфия Юнион
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
30
5
Упущенные победы
18
41
Голы по времени матча
Забито
39
25
22 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
7
18%
2
8%
1-15
8
21%
1
4%
16-30
7
18%
9
36%
31-45
5
13%
7
28%
46-60
6
15%
3
12%
61-75
6
15%
3
12%
76-90
Пропущено
13
24
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
2
15%
5
21%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
3
23%
6
25%
76-90
Забито
20
28
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
1
5%
2
7%
1-15
3
15%
7
25%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
5
25%
5
18%
46-60
5
25%
3
11%
61-75
1
5%
5
18%
76-90
Пропущено
33
13
12 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
2
6%
3
23%
1-15
7
21%
1
8%
16-30
3
9%
1
8%
31-45
6
18%
2
15%
46-60
4
12%
3
23%
61-75
11
33%
3
23%
76-90
Забито
59
53
31 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
8
14%
4
8%
1-15
11
19%
8
15%
16-30
12
20%
15
28%
31-45
10
17%
12
23%
46-60
11
19%
6
11%
61-75
7
12%
8
15%
76-90
Пропущено
46
37
16 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
4
9%
8
22%
1-15
7
15%
4
11%
16-30
5
11%
3
8%
31-45
10
22%
6
16%
46-60
6
13%
7
19%
61-75
14
30%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2
Результаты матчей
Коламбус Крю
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
87
610
69
313
411
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
78
88
213
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
292
Больше Меньше
256
1912
1615
823
823
427
427
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|1:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:1 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|1:1 Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|1:1 Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:0 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|1:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|1:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|10