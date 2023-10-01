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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
Второй тайм: 90+'
Чикаго Файр
0'
17' Желтая карточка
Думбия Усман
49' Желтая карточка
Ндам Хассан
59' Желтая карточка
Куциас Георгиос
62' Вторая желтая карточка
Ндам Хассан
0:1
64' Гол
Куциас Георгиос
82' Желтая карточка

Ход матча

17'
 
Думбия Усман
49'
Ндам Хассан
 
52'
 
Хайле-Селассие Марен
Jairo Torres
59'
 
Куциас Георгиос
62'
Ндам Хассан
 
64'
0:1
Куциас Георгиос
(Шакири Джердан)
68'
Харпер Кэмерон
Лима Лукас
 
68'
Нилис Дилан
Барлоу Том
 
71'
 
Пржибылко Каспер
Куциас Георгиос
73'
 
Гутьеррес Брайан
Думбия Усман
82'
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Чикаго Файр
28.00
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6.00
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5.80
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Все Коэффициенты
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
98
Ндам
Хассан
47
Толкин
Джон
82
Лима
Лукас
II
8
Амайя
Фрэнки
75
Эдельман
Даниэль
21
Фернандес
Омир
74
Барлоу
Том
11
Маноэль
Элиас
34
Брэди
Крис
24
Jonathan
Dean
16
Омсберг
Уайетт
4
Теран
Карлос
6
Наварро
Мигель
26
Думбия
Усман
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
10
Шакири
Джердан
20
Jairo
Torres
19
Куциас
Георгиос
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

35 матчей

34.3%
22.9%
42.8%
12 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:1
М
3:3
М
1:2
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
0:4
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
3:2
М
1:0
М
4:5
М
1:1
М
5:2
М
3:1
М
0:2
М
1:0
М
1:3
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
1:0
М
5:2
М
1:0
М
1:5

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.76
1.28

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.76

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

57
53

Голов в среднем за матч

1.63
1.51

Тотал матчей

2.5
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

55
59

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Омир 6 (2) 0.19
Амайя Фрэнки 4 0.13
Толкин Джон 2 0.06
Барлоу Том 2 0.06
Харпер Кэмерон 2 0.06
Ванзейр Данте 2 0.06
Маноэль Элиас 2 0.06
Рейес Андрес 2 0.06
Бёрк Кори 2 0.06
Лима Лукас II 1 0.03
Нилис Шон 1 0.03
Кассерес Кристиан 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Данкан Кайл 0 0
Донкор Рональд 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.16
Хайле-Селассие Марен 4 0.13
Пржибылко Каспер 4 0.13
Герберс Фабиан 4 0.13
Шакири Джердан 3 (1) 0.1
Куциас Георгиос 3 0.1
Гутьеррес Брайан 2 0.06
Мюллер Крис 2 0.06
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.06
Хименес Гастон 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Наварро Мигель 0 0
Суке Арно 0 0
Jonathan Dean 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 10 1
Нилис Шон 8 1
Данкан Кайл 9 0
Харпер Кэмерон 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Ндам Хассан 4 1
Эдельман Даниэль 5 0
Барлоу Том 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Толкин Джон 4 0
Карлос Мигел Коронел 3 0
Бёрк Кори 3 0
Амайя Фрэнки 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Фернандес Омир 2 0
Маноэль Элиас 2 0
Нилис Дилан 1 0
Страуд Питер 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Гастон 8 1
Герберс Фабиан 7 1
Пинеда Маурисио 7 0
Суке Арно 5 1
Кцихос Рафаэль 6 0
Наварро Мигель 6 0
Шакири Джердан 3 1
Думбия Усман 4 0
Теран Карлос 4 0
Куциас Георгиос 4 0
Камара Кей 2 1
Federico Navarro 2 1
Jonathan Dean 3 0
Пржибылко Каспер 2 0
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Брэди Крис 2 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Kendall Burks 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
7
Нью-Йорк Ред Буллз
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Чикаго Файр
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

10
18
Нью-Йорк Ред Буллз
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Чикаго Файр
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

15
25

Голы по времени матча

Забито

17
13
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
0
0%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
8
47%
5
38%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
12%
3
11%
1-15
3
18%
6
22%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
5
29%
29%
8
30%
30%
76-90

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
7%
2
10%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
4
29%
7
35%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
21%
3
15%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
4
21%
7
33%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
3
16%
4
19%
76-90

Забито

31
33
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
1
3%
4
12%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
7
23%
9
27%
31-45
7
23%
5
15%
46-60
1
3%
2
6%
61-75
11
35%
8
24%
76-90

Пропущено

36
48
20 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
4
11%
4
8%
1-15
9
25%
9
19%
16-30
7
19%
7
15%
31-45
5
14%
8
17%
46-60
3
8%
8
17%
61-75
8
22%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
6
9
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
7
8
1
14
1.5
3
12
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
20
10
6
24
1.5
9
21
2
28
2.5
5
25
2
28
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 0:0 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 2:3 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 0:0 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 2:3 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 3:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 2:3 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
  • 62'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Ндам Хассан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 59'
    Куциас Георгиос получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Jairo Torres уходит с поля. Хайле-Селассие Марен выходит вместо него
  • 49'
    Ндам Хассан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Думбия Усман получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
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    Нью-Йорк Ред Буллз
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    Чикаго Файр
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