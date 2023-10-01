Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
0:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаДумбия Усман
49' Желтая карточкаНдам Хассан
59' Желтая карточкаКуциас Георгиос
62' Вторая желтая карточкаНдам Хассан
0:1
64' ГолКуциас Георгиос
82' Желтая карточкаБрэди Крис
90' Желтая карточкаТолкин Джон
90'+10
Ход матча
17'
49'
59'
62'
64'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ндам
Хассан
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
34
Брэди
Крис
26
Думбия
Усман
20
Jairo
Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Julian Hall
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
35 матчей
34.3%
22.9%
42.8%
12 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.76
1.28
Среднее время на гол
51
70
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.76
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
57
53
Голов в среднем за матч
1.63
1.51
Тотал матчей
2.5
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
55
59
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|6 (2)
|0.19
|Амайя Фрэнки
|4
|0.13
|Толкин Джон
|2
|0.06
|Барлоу Том
|2
|0.06
|Харпер Кэмерон
|2
|0.06
|Ванзейр Данте
|2
|0.06
|Маноэль Элиас
|2
|0.06
|Рейес Андрес
|2
|0.06
|Бёрк Кори
|2
|0.06
|Лима Лукас II
|1
|0.03
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.16
|Хайле-Селассие Марен
|4
|0.13
|Пржибылко Каспер
|4
|0.13
|Герберс Фабиан
|4
|0.13
|Шакири Джердан
|3 (1)
|0.1
|Куциас Георгиос
|3
|0.1
|Гутьеррес Брайан
|2
|0.06
|Мюллер Крис
|2
|0.06
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.06
|Хименес Гастон
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Наварро Мигель
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Jonathan Dean
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|10
|1
|Нилис Шон
|8
|1
|Данкан Кайл
|9
|0
|Харпер Кэмерон
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Ндам Хассан
|4
|1
|Толкин Джон
|5
|0
|Эдельман Даниэль
|5
|0
|Барлоу Том
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Карлос Мигел Коронел
|3
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Гастон
|8
|1
|Герберс Фабиан
|7
|1
|Пинеда Маурисио
|7
|0
|Суке Арно
|5
|1
|Кцихос Рафаэль
|6
|0
|Наварро Мигель
|6
|0
|Шакири Джердан
|3
|1
|Думбия Усман
|4
|0
|Теран Карлос
|4
|0
|Куциас Георгиос
|4
|0
|Камара Кей
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Jonathan Dean
|3
|0
|Брэди Крис
|3
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
7
Нью-Йорк Ред Буллз
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Чикаго Файр
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
10
18
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
15
25
Голы по времени матча
Забито
17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
0
0%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
8
47%
5
36%
76-90
Пропущено
18
27
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
3
11%
1-15
3
17%
6
22%
16-30
4
22%
5
19%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
5
28%
8
30%
30%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
1
7%
2
10%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
4
29%
7
35%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
21%
3
15%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
4
21%
7
33%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
3
16%
4
19%
76-90
Забито
31
34
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 9
1
3%
4
12%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
7
23%
9
26%
31-45
7
23%
5
15%
46-60
1
3%
3
9%
61-75
11
35%
8
24%
76-90
Пропущено
37
48
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
4
11%
4
8%
1-15
9
24%
9
19%
16-30
7
19%
7
15%
31-45
5
14%
8
17%
46-60
4
11%
8
17%
61-75
8
22%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
5
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
132
511
69
115
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
88
114
313
114
214
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
2110
625
922
229
526
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|1:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:1 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|1:1 Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|1:1 Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:0 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|1:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|1:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|10