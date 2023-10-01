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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Второй тайм: 88'
Шарлотт
0'
28' Желтая карточка
Хиль Начо
37' Желтая карточка
Вествуд Эшли
45' Желтая карточка
Свидерски Кароль
1:0
64' Гол
Бак Ноуэл
1:1
84' Гол
Свидерски Кароль
2:1
85' Гол
Ромни Дейв
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
88
Фаррелл
Эндрю
2
Ромни
Дейв
23
Хиль
Начо
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
5
Чанкалай
Томас
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Уронен
Йере
17
Гейнс
Маккинзи
13
Бронико
Брандт
10
Деягере
Брехт
8
Вествуд
Эшли
22
Мерам
Джастин
11
Свидерски
Кароль
Нью-Инглэнд Революшн
3-4-2-1
Шарлотт
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:1
М
2:1
М
3:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 9 (2) 0.3
Вуд Бобби 7 0.23
Вриони Джакомо 6 0.2
Боу Густаво 5 0.17
Бак Ноуэл 3 0.1
Чанкалай Томас 3 0.1
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Полстер Мэтт 2 0.07
Харкс Иэн 2 0.07
Бай Брэндон 2 0.07
Борреро Дилан 2 0.07
Джонс Дехуан 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Гонсалес Омар 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кэй Марк-Энтони 0 0
Хиль Начо 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 8 (1) 0.27
Копетти Энцо 5 (1) 0.17
Мерам Джастин 4 0.13
Бендер Бен 3 0.1
Юзвяк Камиль 2 0.07
Вествуд Эшли 2 0.07
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.07
Арфилд Скотт 2 0.07
Кембридж Брэндон 2 0.07
Линдси Джейлин 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Гейнс Маккинзи 1 0.03
Агьеманг Патрик 1 0.03
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Маланда Адилсон 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 7 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 4 0
Хиль Карлес 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Гонсалес Омар 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Борреро Дилан 1 1
Эдвардс Эрл 2 0
Хиль Начо 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Алтидор Жози 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Харкс Иэн 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 10 0
Бёрн Натан 7 0
Свидерски Кароль 7 0
Копетти Энцо 7 0
Вествуд Эшли 5 0
Юзвяк Камиль 4 0
Бронико Брандт 4 0
Собоциньский Ян 4 0
Маланда Адилсон 4 0
Агьеманг Патрик 3 0
Аффул Харрисон 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Кахлина Кристиян 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Шарлотт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
12
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Шарлотт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

12
17
Нью-Инглэнд Революшн
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
Шарлотт
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

20
29

Голы по времени матча

Забито

32
18
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 18
2
6%
1
6%
1-15
5
16%
6
33%
16-30
11
34%
2
11%
31-45
8
25%
5
28%
46-60
3
9%
3
17%
61-75
3
9%
1
6%
76-90

Пропущено

12
25
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
17%
2
8%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
6
24%
31-45
1
8%
7
28%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
6
50%
5
20%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
7%
3
17%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Пропущено

26
23
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
15%
3
13%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
7
27%
3
13%
46-60
4
15%
6
26%
61-75
8
31%
5
22%
76-90

Забито

47
36
25 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 8
3
6%
4
11%
1-15
9
19%
9
25%
16-30
13
28%
4
11%
31-45
9
19%
7
19%
46-60
5
11%
7
19%
61-75
8
17%
5
14%
76-90

Пропущено

38
48
11 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 24
6
16%
5
10%
1-15
2
5%
3
6%
16-30
3
8%
11
23%
31-45
8
21%
10
21%
46-60
5
13%
9
19%
61-75
14
37%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3
Шарлотт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1
Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
7
8
6
8
2.5
2
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
5
9
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
21
8
15
14
1.5
12
17
7
22
2.5
3
26
2
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 0:0 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 2:3 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 0:0 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 2:3 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 3:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 2:3 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
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    • 37'
      Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Хиль Начо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Нью-Инглэнд Революшн
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