Тур: 1. Стадион: Джилетт.
2:1
Второй тайм: 88'
0'
28' Желтая карточкаХиль Начо
37' Желтая карточкаВествуд Эшли
45' Желтая карточкаСвидерски Кароль
1:0
64' ГолБак Ноуэл
1:1
84' ГолСвидерски Кароль
2:1
85' ГолРомни Дейв
Ход матча
28'
37'
45'
64'
1:0
72'
84'
1:1
85'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
23
Хиль
Начо
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
14
Бёрн
Натан
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хиль НачоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
-
17 Вуд БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Clint Peay
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маркс ДжорджВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|9 (2)
|0.3
|Вуд Бобби
|7
|0.23
|Вриони Джакомо
|6
|0.2
|Боу Густаво
|5
|0.17
|Бак Ноуэл
|3
|0.1
|Чанкалай Томас
|3
|0.1
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Полстер Мэтт
|2
|0.07
|Харкс Иэн
|2
|0.07
|Бай Брэндон
|2
|0.07
|Борреро Дилан
|2
|0.07
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Гонсалес Омар
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Хиль Начо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|8 (1)
|0.27
|Копетти Энцо
|5 (1)
|0.17
|Мерам Джастин
|4
|0.13
|Бендер Бен
|3
|0.1
|Юзвяк Камиль
|2
|0.07
|Вествуд Эшли
|2
|0.07
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.07
|Арфилд Скотт
|2
|0.07
|Кембридж Брэндон
|2
|0.07
|Линдси Джейлин
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Гейнс Маккинзи
|1
|0.03
|Агьеманг Патрик
|1
|0.03
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Маланда Адилсон
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|7
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|4
|0
|Хиль Карлес
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Гонсалес Омар
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Эдвардс Эрл
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Харкс Иэн
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|10
|0
|Бёрн Натан
|7
|0
|Свидерски Кароль
|7
|0
|Копетти Энцо
|7
|0
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Собоциньский Ян
|4
|0
|Маланда Адилсон
|4
|0
|Агьеманг Патрик
|3
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Гейнс Маккинзи
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Коруджо Гусман
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
|Маркс Джордж
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Шарлотт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
12
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Шарлотт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
12
17
Нью-Инглэнд Революшн
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
Шарлотт
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
20
29
Голы по времени матча
Забито
32
18
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 18
2
6%
1
6%
1-15
5
16%
6
33%
16-30
11
34%
2
11%
31-45
8
25%
5
28%
46-60
3
9%
3
17%
61-75
3
9%
1
6%
76-90
Пропущено
12
25
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
17%
2
8%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
6
24%
31-45
1
8%
7
28%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
6
50%
5
20%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
7%
3
17%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
5
33%
4
22%
76-90
Пропущено
26
23
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
15%
3
13%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
7
27%
3
13%
46-60
4
15%
6
26%
61-75
8
31%
5
22%
76-90
Забито
47
36
25 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 8
3
6%
4
11%
1-15
9
19%
9
25%
16-30
13
28%
4
11%
31-45
9
19%
7
19%
46-60
5
11%
7
19%
61-75
8
17%
5
14%
76-90
Пропущено
38
48
11 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 24
6
16%
5
10%
1-15
2
5%
3
6%
16-30
3
8%
11
23%
31-45
8
21%
10
21%
46-60
5
13%
9
19%
61-75
14
37%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3
Шарлотт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1
Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
78
68
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
510
59
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
218
1514
1217
722
326
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|1:1 Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|1:0 Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|3:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|1:1 Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|0:0 Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|0:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|0:3 Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|0:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|0:0 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|0:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|1:0 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|0:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|0:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|0:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|0:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|2:3 Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|1:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|1:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|0:3 Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|1:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|3:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|1:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|2:3 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|3:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|1:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|0:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|0:3 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|2:3 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|10