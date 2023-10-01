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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
3:0
Второй тайм: 89'
ФК Монреаль
0'
1:0
19' Гол в свои ворота
Сируа Жонатан
24' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
2:0
51' Гол
Тоурхалльссон Дагюр Дан
3:0
55' Гол
Торрес Факундо
60' Желтая карточка
Корбо Габриэле
68' Желтая карточка
Энрике Рамиро
69' Желтая карточка
Салиба Натан
75' Желтая карточка
Араухо Сесар
1
Гальесе
Педро
23
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
17
Торрес
Факундо
5
Араухо
Сесар
10
Перейра
Маурисио
16
Вильдер
Картахена
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
4
Фернандо
Алварез
15
Бро-Гийяр
Закари
29
Шуэньер
Матьё
19
Салиба
Натан
6
Пьетт
Самюэль
7
Хафиз
Хуссейн
Ахмед
30
Киото
Ромель
10
Дюк
Брайс
Орландо Сити
4-2-3-1
ФК Монреаль
3-4-2-1

История личных встреч

Орландо Сити
ФК Монреаль

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

М
2:0
М
2:0
М
4:1
М
2:0
М
0:2
М
1:1
М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.27

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.6

Среднее время на гол

55
56

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.43

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

59
63

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 13 (5) 0.42
Макгуайр Дункан 9 0.29
Охеда Мартин 6 0.19
Кара Эркан 5 0.16
Ангуло Иван 4 0.13
Энрике Рамиро 4 0.13
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.06
Араухо Сесар 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Вильдер Картахена 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Карлос Антонио 1 0.03
Перейра Маурисио 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Гонсалес Гастон 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуэньер Матьё 4 (1) 0.13
Оффор Чинонсо 4 0.13
Опоку Квадво 3 0.1
Киото Ромель 3 (1) 0.1
Дюк Брайс 2 0.06
Тойе Мейсон 2 0.06
Лаппалайнен Ласси 1 0.03
Ласситер Ариэль 1 0.03
Ibrahim Sunusi 1 0.03
Кэмпбелл Джордж 1 0.03
Уотерман Джоэл 1 0.03
Jules-Anthony Vilsaint 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Бро-Гийяр Закари 1 0.03
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0.03
Эррера Аарон 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Matko Miljevic 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильдер Картахена 7 1
Араухо Сесар 7 0
Карлос Антонио 6 0
Смит Кайл 5 0
Янссон Робин 5 0
Ангуло Иван 5 0
Фелипе 4 0
Гальесе Педро 3 0
Перейра Маурисио 3 0
Шлегель Родриго 3 0
Энрике Рамиро 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Торрес Факундо 2 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Кара Эркан 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 8 1
Камашо Руди 5 1
Ваньяма Виктор 6 0
Корбо Габриэле 6 0
Кэмпбелл Джордж 5 0
Шуэньер Матьё 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Киото Ромель 2 0
Matko Miljevic 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Пьетт Самюэль 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Ousman Jabang 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
ФК Монреаль
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
5
Орландо Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
ФК Монреаль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

20
17
Орландо Сити
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
ФК Монреаль
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
13% (4)
33% (10)
53% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
37% (11)
53% (16)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
17

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

27
22

Голы по времени матча

Забито

25
9
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 24
2
8%
1
11%
1-15
4
16%
2
22%
16-30
2
8%
3
33%
31-45
8
32%
0
0%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
24%
3
33%
76-90

Пропущено

17
35
5 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
6%
3
9%
1-15
3
18%
6
17%
16-30
1
6%
12
34%
31-45
4
24%
5
14%
46-60
4
24%
3
9%
61-75
4
24%
6
17%
76-90

Забито

22
20
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
2
9%
4
20%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
6
27%
5
25%
46-60
5
23%
3
15%
61-75
5
23%
5
25%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
4
21%
4
36%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
5
26%
1
9%
76-90

Забито

47
29
14 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 13
4
9%
5
17%
1-15
7
15%
4
14%
16-30
3
6%
4
14%
31-45
14
30%
30%
5
17%
46-60
8
17%
3
10%
61-75
11
23%
8
28%
76-90

Пропущено

36
46
12 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
1
3%
3
7%
1-15
6
17%
8
17%
16-30
5
14%
14
30%
31-45
8
22%
9
20%
46-60
7
19%
5
11%
61-75
9
25%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1
Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1

Результаты матчей

Орландо Сити
ФК Монреаль

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
10 раз 67%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
0
14 раз 47%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
7
8
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
5
10
7
8
1.5
3
12
3
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
16
14
14
16
1.5
10
20
6
24
2.5
3
27
2
28
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 0:0 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 2:3 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 0:0 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 2:3 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 3:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 2:3 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Киото Ромель уходит с поля. Тойе Мейсон выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      ГОООООЛ Орландо Сити забивает
    • 24'
      Джордж Кэмпбелл получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Рафаэл Дос Сантос сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Сируа Жонатан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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