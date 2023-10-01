Тур: 1. Стадион: Exploria Stadium.
3:0
Конец матча
0'
1:0
19' Гол в свои воротаСируа Жонатан
24' Желтая карточкаКэмпбелл Джордж
2:0
50' ГолТоурхалльссон Дагюр Дан
3:0
54' ГолТоррес Факундо
60' Желтая карточкаКорбо Габриэле
68' Желтая карточкаЭнрике Рамиро
69' Желтая карточкаСалиба Натан
75' Желтая карточкаАраухо Сесар
90'+6
Ход матча
19'
1:0
24'
50'
54'
3:0
60'
68'
69'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Ангуло
Иван
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
90 Опоку КвадвоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Орландо Сити
ФК Монреаль
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.27
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.6
Среднее время на гол
55
56
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.52
1.43
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
59
63
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|13 (5)
|0.42
|Макгуайр Дункан
|9
|0.29
|Охеда Мартин
|6
|0.19
|Кара Эркан
|5
|0.16
|Ангуло Иван
|4
|0.13
|Энрике Рамиро
|4
|0.13
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Карлос Антонио
|1
|0.03
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Гонсалес Гастон
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|4 (1)
|0.13
|Оффор Чинонсо
|4
|0.13
|Опоку Квадво
|3
|0.1
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.1
|Дюк Брайс
|2
|0.06
|Тойе Мейсон
|2
|0.06
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.03
|Ласситер Ариэль
|1
|0.03
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.03
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.03
|Уотерман Джоэл
|1
|0.03
|Jules-Anthony Vilsaint
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.03
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Matko Miljevic
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|7
|1
|Араухо Сесар
|8
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Фелипе
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Перейра Маурисио
|3
|0
|Шлегель Родриго
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|8
|1
|Камашо Руди
|5
|1
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Корбо Габриэле
|6
|0
|Кэмпбелл Джордж
|5
|0
|Шуэньер Матьё
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Салиба Натан
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
|Ousman Jabang
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
ФК Монреаль
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
6
Орландо Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
ФК Монреаль
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
20
17
Орландо Сити
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
ФК Монреаль
22.2%
77.8%
6 побед 21 поражение
Первый тайм
13% (4)
32% (10)
55% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
35% (11)
55% (17)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
18
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
27
23
Голы по времени матча
Забито
27
10
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 24
2
7%
1
10%
1-15
4
15%
3
30%
16-30
2
7%
3
30%
31-45
10
37%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
22%
3
30%
76-90
Пропущено
18
37
6 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
1
6%
3
8%
1-15
4
22%
6
16%
16-30
1
6%
12
32%
31-45
4
22%
7
19%
46-60
4
22%
3
8%
61-75
4
22%
6
16%
76-90
Забито
22
20
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
2
9%
4
20%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
6
27%
5
25%
46-60
5
23%
3
15%
61-75
5
23%
5
25%
76-90
Пропущено
19
11
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
4
21%
4
36%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
5
26%
1
9%
76-90
Забито
49
30
14 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 13
4
8%
5
17%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
3
6%
4
13%
31-45
16
33%
5
17%
46-60
8
16%
3
10%
61-75
11
22%
8
27%
76-90
Пропущено
37
48
13 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
1
3%
3
6%
1-15
7
19%
8
17%
16-30
5
14%
14
29%
29%
31-45
8
22%
11
23%
46-60
7
19%
5
10%
61-75
9
24%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1
Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1
Результаты матчей
Орландо Сити
ФК Монреаль
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
11 раз 69%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
0
15 раз 48%
2
7 раз 23%
1
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
114
88
78
412
213
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
511
78
313
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
1615
1516
1021
724
328
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|1:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:1 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|1:1 Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|1:1 Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:0 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|1:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|1:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|10