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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Нью-Йорк Сити
Прогнозы 39
Интер Майами 92.3% (36)
X 2.6% (1)
Нью-Йорк Сити 5.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нью-Йорк Сити
1.95
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Все Коэффициенты
Интер Майами
Нью-Йорк Сити

История личных встреч

Интер Майами
Нью-Йорк Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
2:0
М
1:3
М
2:0
М
2:3
М
0:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 9 (2) 0.31
Мартинес Хосеф 6 (2) 0.21
Тейлор Роберт 4 0.14
Фариас Факундо 3 0.1
Кремаски Бенджамин 2 0.07
Руис Давид 2 0.07
Месси Лионель 1 0.03
Аллен Ноа 1 0.03
Негри Франко 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Гомес Диего 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Арройо Диксон 1 0.03
Жан Корентен 1 0.03
Стефанелли Николас 1 0.03
Боргелин Шанидер 1 0.03
Фрэй Ян 1 0.03
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Авилес Томас 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.19
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.13
Talles Magno 4 0.13
Жассон Андрес 3 0.1
Monsef Bakrar 3 0.1
Куфре Бриан 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
Gabriel Segal 2 0.06
Пеллегрини Матиас 1 0.03
Хавьер Тиаго 1 0.03
Julian Fernandez 1 0.03
Шано Максим 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Хаак Джастин 1 0.03
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Риса Бирк 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 6 1
Йедлин Деандре 7 0
Тейлор Роберт 6 0
Кремаски Бенджамин 5 0
Негри Франко 3 1
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Авилес Томас 4 0
Миллер Камаль 2 1
Арройо Диксон 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Гомес Диего 2 0
Жан Корентен 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Фариас Факундо 2 0
Аллен Ноа 2 0
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Сантьяго 8 0
Пеллегрини Матиас 8 0
Куфре Бриан 6 1
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Сэндс Джеймс 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Моралес Альфредо 3 0
Перея Андрес 3 0
Барраса Луис 3 0
Хаак Джастин 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Альфаро Тони 2 0
Ледесма Ричард 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Julian Fernandez 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Риса Бирк 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
11
Интер Майами
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Нью-Йорк Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

10
19
Интер Майами
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Нью-Йорк Сити
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

17
30

Голы по времени матча

Забито

22
12
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
1
5%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
27%
3
25%
31-45
6
27%
3
25%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
6
27%
3
25%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
4
21%
1-15
5
29%
29%
1
5%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
6
35%
5
26%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
5
28%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
3
14%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
8
32%
4
24%
31-45
4
16%
6
35%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
5
20%
4
24%
76-90

Забито

40
33
15 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
3
8%
3
9%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
10
25%
8
24%
31-45
11
28%
7
21%
46-60
4
10%
5
15%
61-75
10
25%
6
18%
76-90

Пропущено

42
36
19 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
3
7%
4
11%
1-15
7
17%
2
6%
16-30
9
21%
7
19%
31-45
6
14%
10
28%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
11
26%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2
Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3

Результаты матчей

Интер Майами
Нью-Йорк Сити

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 29%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
6
1.5
6
10
2
12
2.5
3
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
2
13
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
22
9
13
16
1.5
8
23
3
26
2.5
3
28
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Нью-Йорк Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 2 дня 19 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 39
    Интер Майами 92.3% (36)
    X 2.6% (1)
    Нью-Йорк Сити 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Нью-Йорк Сити
    1.95
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    3.90
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    3.80
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Нью-Йорк Сити

    Исход игры
    Интер Майами
    92.3% (36)
    Ничья
    2.6% (1)
    Нью-Йорк Сити
    5.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (29)
    Нет
    23.68% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    53.8% (21)
    2:0 Интер Майами
    12.8% (5)
    1:0 Интер Майами
    10.3% (4)
    3:1 Интер Майами
    7.7% (3)
    1:2 Нью-Йорк Сити
    5.1% (2)
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