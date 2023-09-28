Тур: 1. Стадион: Драйв Пинк Стэдиум.
Позже
-
Главный тренер: Мартино Херардо
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|9 (2)
|0.31
|Мартинес Хосеф
|6 (2)
|0.21
|Тейлор Роберт
|4
|0.14
|Фариас Факундо
|3
|0.1
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.07
|Руис Давид
|2
|0.07
|Месси Лионель
|1
|0.03
|Аллен Ноа
|1
|0.03
|Негри Франко
|1
|0.03
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Гомес Диего
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Арройо Диксон
|1
|0.03
|Жан Корентен
|1
|0.03
|Стефанелли Николас
|1
|0.03
|Боргелин Шанидер
|1
|0.03
|Фрэй Ян
|1
|0.03
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Авилес Томас
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.19
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.13
|Talles Magno
|4
|0.13
|Жассон Андрес
|3
|0.1
|Monsef Bakrar
|3
|0.1
|Куфре Бриан
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Gabriel Segal
|2
|0.06
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.03
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|Julian Fernandez
|1
|0.03
|Шано Максим
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Хаак Джастин
|1
|0.03
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Давид
|6
|1
|Йедлин Деандре
|7
|0
|Тейлор Роберт
|6
|0
|Кремаски Бенджамин
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Авилес Томас
|4
|0
|Миллер Камаль
|2
|1
|Арройо Диксон
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Гомес Диего
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Фариас Факундо
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|8
|0
|Пеллегрини Матиас
|8
|0
|Куфре Бриан
|6
|1
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Моралес Альфредо
|3
|0
|Перея Андрес
|3
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Ледесма Ричард
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
11
Интер Майами
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Нью-Йорк Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
10
19
Интер Майами
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Нью-Йорк Сити
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
17
30
Голы по времени матча
Забито
22
12
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
1
5%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
27%
3
25%
31-45
6
27%
3
25%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
6
27%
3
25%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
4
21%
1-15
5
29%
29%
1
5%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
6
35%
5
26%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
5
28%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
3
14%
76-90
Пропущено
25
17
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
8
32%
4
24%
31-45
4
16%
6
35%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
5
20%
4
24%
76-90
Забито
40
33
15 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
3
8%
3
9%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
10
25%
8
24%
31-45
11
28%
7
21%
46-60
4
10%
5
15%
61-75
10
25%
6
18%
76-90
Пропущено
42
36
19 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
3
7%
4
11%
1-15
7
17%
2
6%
16-30
9
21%
7
19%
31-45
6
14%
10
28%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
11
26%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2
Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3
Результаты матчей
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
Точный счет
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 29%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
133
86
610
212
313
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
510
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
229
1316
823
326
328
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|10
Прогнозы на матч Интер Майами - Нью-Йорк Сити
Исход игры
Интер Майами
92.3% (36)
Ничья
2.6% (1)
Нью-Йорк Сити
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
76.32% (29)
Нет
23.68% (9)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
53.8% (21)
2:0 Интер Майами
12.8% (5)
1:0 Интер Майами
10.3% (4)
3:1 Интер Майами
7.7% (3)
1:2 Нью-Йорк Сити
5.1% (2)
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