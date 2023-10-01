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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
2:3
Второй тайм: 90'
Цинциннати
0'
0:1
28' Гол
Васкес Брэндон
0:2
35' Гол
Васкес Брэндон
1:2
39' Гол
Осорио Джонатан
2:2
44' Гол
Осорио Джонатан
2:3
73' Гол
Бупендза Аарон
74' Желтая карточка
85' Желтая карточка

Ход матча

9'
Hugo Mbongue
Керр Деандре
 
28'
0:1
Васкес Брэндон
(Москера Йерсон)
35'
0:2
Васкес Брэндон
39'
Осорио Джонатан
1:2
44'
Осорио Джонатан
2:2
60'
Маршалл-Ратти Джакил
Блессинг Латиф
 
73'
2:3
Бупендза Аарон
(Акоста Лусиано)
74'
 
85'
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Торонто
Ничья
Цинциннати
6.40
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Все Коэффициенты
90
Гавран
Лука
17
Рустед
Сигурд
4
Брэдли
Майкл
6
Мабика
Айме
19
Франклин
Кобе
52
Камареро
Алонсо
Коэльо
21
Осорио
Джонатан
81
Антоноглу
Теми
10
Бернардески
Федерико
29
Керр
Деандре
11
Блессинг
Латиф
18
Челентано
Роман
15
Москера
Йерсон
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Бупендза
Аарон
Торонто
3-4-3
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Торонто
Цинциннати

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
3:0
М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
0:2
М
0:1
М
1:5
М
2:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
62

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 5 (1) 0.16
Керр Деандре 5 0.16
Инсинье Лоренцо 4 0.13
Осорио Джонатан 4 0.13
Ларьи Ричи 2 0.06
Кэй Марк-Энтони 2 0.06
Брэдли Майкл 1 0.03
Сервания Брандон 1 0.03
Сапонг Чарльз 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Франклин Кобе 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 15 (6) 0.48
Васкес Брэндон 8 (1) 0.26
Бупендза Аарон 5 0.16
Барреаль Альваро 4 0.13
Баджи Доминик 4 0.13
Морено Хуниор 4 0.13
Сантос Сержио II 4 0.13
Нвободо Обинна 2 0.06
Ариас Сантьяго 2 0.06
Москера Йерсон 2 0.06
Хагглунд Ник 1 0.03
Бреннер 1 0.03
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Петретта Рауль 5 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Франклин Кобе 2 0
Мабика Айме 2 0
Камареро Алонсо Коэльо 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Ромеро Томас 1 0
Антоноглу Теми 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 9 0
Москера Йерсон 7 1
Миазга Мэтт 8 0
Мерфи Ян 3 2
Акоста Лусиано 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Сантос Сержио II 5 0
Ариас Сантьяго 3 0
Васкес Брэндон 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Кубо Юя 2 0
Гэддис Рэймон 2 0
Бреннер 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Ангуло Марко 2 0
Челентано Роман 2 0
Пинту Малик 2 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0

Результаты матчей

Торонто
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Цинциннати
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
12
Торонто
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Цинциннати
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

28
1

Упущенные победы

2
30
Торонто
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (11)
57% (17)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Цинциннати
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
37% (11)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

30
4

Упущенные победы

12
42

Голы по времени матча

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
4
22%
5
24%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
2
11%
8
38%
76-90

Пропущено

16
23
4 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
6%
5
22%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
1
6%
7
30%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
5
31%
1
4%
61-75
4
25%
2
9%
76-90

Забито

8
30
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 12
25 Не забивали 16
1
13%
3
10%
1-15
1
13%
4
13%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
25%
8
27%
46-60
2
25%
7
23%
61-75
2
25%
3
10%
76-90

Пропущено

30
9
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
2
7%
1
11%
1-15
4
13%
1
11%
16-30
5
17%
4
44%
31-45
7
23%
2
22%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
9
30%
1
11%
76-90

Забито

26
51
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 18
15 Не забивали 4
3
12%
4
8%
1-15
4
15%
4
8%
16-30
3
12%
8
16%
31-45
6
23%
13
25%
46-60
6
23%
11
22%
61-75
4
15%
11
22%
76-90

Пропущено

46
32
15 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
3
7%
6
19%
1-15
6
13%
6
19%
16-30
6
13%
11
34%
31-45
10
22%
5
16%
46-60
8
17%
1
3%
61-75
13
28%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1
Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Цинциннати
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0

Результаты матчей

Торонто
Цинциннати

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
3:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
8 раз 27%
0
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Торонто
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
10
5
1
14
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
12
3
2
13
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
26
4
8
22
1.5
16
14
1
29
2.5
8
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 0:0 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 2:3 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 0:0 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 2:3 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 3:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 2:3 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
  • 35'
    Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
  • 28'
    Москера Йерсон сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
  • 9'
    Керр Деандре уходит с поля. Hugo Mbongue выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Цинциннати
6.40
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8.10
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