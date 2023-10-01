Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
2:3
Конец матча
0'
0:1
28' ГолВаскес Брэндон
0:2
35' ГолВаскес Брэндон
1:2
39' ГолОсорио Джонатан
2:2
44' ГолОсорио Джонатан
2:3
72' ГолБупендза Аарон
74' Желтая карточкаАнтоноглу Теми
86' Желтая карточкаОвусу Принс-Осеи
90'+9
Ход матча
28'
0:1
35'
0:2
39'
1:2
44'
2:2
72'
2:3
74'
86'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
90
Гавран
Лука
29
Керр
Деандре
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
- Основной состав
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
83 Hugo Mbongue
-
-
Главный тренер: Терри Данфилд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Торонто
Цинциннати
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.75
Среднее время на гол
56
51
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|5 (1)
|0.16
|Керр Деандре
|5
|0.16
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.13
|Осорио Джонатан
|4
|0.13
|Ларьи Ричи
|2
|0.06
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.06
|Брэдли Майкл
|1
|0.03
|Сервания Брандон
|1
|0.03
|Сапонг Чарльз
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|15 (6)
|0.48
|Васкес Брэндон
|8 (1)
|0.26
|Бупендза Аарон
|5
|0.16
|Барреаль Альваро
|4
|0.13
|Баджи Доминик
|4
|0.13
|Морено Хуниор
|4
|0.13
|Сантос Сержио II
|4
|0.13
|Нвободо Обинна
|2
|0.06
|Ариас Сантьяго
|2
|0.06
|Москера Йерсон
|2
|0.06
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Бреннер
|1
|0.03
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Петретта Рауль
|5
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Франклин Кобе
|2
|0
|Антоноглу Теми
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Ромеро Томас
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|9
|0
|Москера Йерсон
|7
|1
|Миазга Мэтт
|8
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Ариас Сантьяго
|3
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Пинту Малик
|2
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Цинциннати
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (4)
73% (11)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
12
Торонто
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Цинциннати
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
28
1
Упущенные победы
2
30
Торонто
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (11)
58% (18)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Цинциннати
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
39% (12)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
14
42
Голы по времени матча
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
10%
1
4%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
2
10%
8
33%
76-90
Пропущено
19
25
6 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
1
5%
5
20%
1-15
3
16%
5
20%
16-30
2
11%
9
36%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
6
32%
1
4%
61-75
4
21%
2
8%
76-90
Забито
8
30
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 12
26 Не забивали 17
1
13%
3
10%
1-15
1
13%
4
13%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
25%
8
27%
46-60
2
25%
7
23%
61-75
2
25%
3
10%
76-90
Пропущено
30
9
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
2
7%
1
11%
1-15
4
13%
1
11%
16-30
5
17%
4
44%
31-45
7
23%
2
22%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
9
30%
1
11%
76-90
Забито
28
54
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 36
12 Забивали первыми 19
15 Не забивали 4
3
11%
4
7%
1-15
4
14%
5
9%
16-30
5
18%
9
17%
31-45
6
21%
13
24%
46-60
6
21%
12
22%
61-75
4
14%
11
20%
76-90
Пропущено
49
34
17 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 21
3
6%
6
18%
1-15
7
14%
6
18%
16-30
7
14%
13
38%
31-45
10
20%
5
15%
46-60
9
18%
1
3%
61-75
13
27%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1
Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Цинциннати
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0
Результаты матчей
Торонто
Цинциннати
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
3:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
10 раз 32%
3
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Торонто
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
141
79
105
115
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
133
213
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
274
922
1714
130
922
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|1:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:1 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|1:1 Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|1:1 Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:0 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|1:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|1:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|10