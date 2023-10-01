Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
0:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаГодой Анибал
60' Желтая карточкаМухтар Хани
90' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
90'+6
Ход матча
31'
60'
70'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
10
Мухтар
Хани
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нэшвилл
Сиэтл Саундерс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|15 (5)
|0.5
|Пико Фабрис
|5
|0.17
|Банбери Тил
|3
|0.1
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.1
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.1
|Циммерман Уокер
|2
|0.07
|Мьюл Алекс
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|МакНотон Лукас
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|10
|0.32
|Leo Chu
|5
|0.16
|Руидиас Рауль
|5
|0.16
|Руснак Альберт
|4
|0.13
|Эбер Араужо
|2
|0.06
|Ролдан Кристиан
|2
|0.06
|Гомес Еймар
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Монтеро Фреди
|1
|0.03
|Paul Rothrock
|1
|0.03
|Атенсио Джошуа
|1
|0.03
|Jackson Ragen
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Reed Baker-Whiting
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вашингтон Тейлор
|6
|1
|Ловитц Дэниел
|5
|1
|Маккарти Дакс
|6
|0
|Банбери Тил
|6
|0
|Мур Шак
|4
|1
|Годой Анибал
|5
|0
|Циммерман Уокер
|3
|1
|Пико Фабрис
|3
|1
|Мухтар Хани
|4
|0
|Мьюл Алекс
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|7
|1
|Jackson Ragen
|7
|0
|Толо Нуху
|6
|0
|Leo Chu
|4
|1
|Лодейро Николас
|5
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
8
Нэшвилл
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сиэтл Саундерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
11
13
Нэшвилл
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Сиэтл Саундерс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
7
32%
3
14%
31-45
3
14%
8
36%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
32%
5
23%
76-90
Пропущено
9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
11%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
6
32%
61-75
3
33%
5
26%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
29%
4
27%
61-75
5
36%
3
20%
76-90
Пропущено
19
12
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
16%
2
17%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
4
33%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
3
16%
1
8%
76-90
Забито
36
37
13 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
1
3%
2
5%
1-15
3
8%
6
16%
16-30
9
25%
5
14%
31-45
4
11%
10
27%
46-60
7
19%
6
16%
61-75
12
33%
8
22%
76-90
Пропущено
28
31
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
14%
5
16%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
5
18%
5
16%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
3
11%
9
29%
29%
61-75
6
21%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2
Результаты матчей
Нэшвилл
Сиэтл Саундерс
Точный счет
2:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
86
411
410
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
412
610
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
2011
1218
1021
525
526
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|1:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:1 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|1:1 Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|1:1 Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:0 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|1:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|1:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|10