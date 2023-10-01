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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
0:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
31' Желтая карточка
Годой Анибал
60' Желтая карточка
Мухтар Хани
90' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
90'+6
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
14
Шаффельбург
Джейкоб
9
Сарридж
Сэм
10
Мухтар
Хани
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
21
Reed
Baker-Whiting
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
Нэшвилл
4-4-2
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Сиэтл Саундерс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:0
М
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухтар Хани 15 (5) 0.5
Пико Фабрис 5 0.17
Банбери Тил 3 0.1
Леаль Рэндэлл 3 0.1
Шаффельбург Джейкоб 3 0.1
Циммерман Уокер 2 0.07
Мьюл Алекс 1 0.03
Вашингтон Тейлор 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
МакНотон Лукас 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Дэвис Шон II 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 10 0.32
Leo Chu 5 0.16
Руидиас Рауль 5 0.16
Руснак Альберт 4 0.13
Эбер Араужо 2 0.06
Ролдан Кристиан 2 0.06
Гомес Еймар 2 0.06
Лодейро Николас 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Монтеро Фреди 1 0.03
Paul Rothrock 1 0.03
Атенсио Джошуа 1 0.03
Jackson Ragen 0 0
Joao Paulo I 0 0
Reed Baker-Whiting 0 0
Варгас Обед 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вашингтон Тейлор 6 1
Ловитц Дэниел 5 1
Маккарти Дакс 6 0
Банбери Тил 6 0
Мур Шак 4 1
Годой Анибал 5 0
Циммерман Уокер 3 1
Пико Фабрис 3 1
Мухтар Хани 4 0
Мьюл Алекс 4 0
Леаль Рэндэлл 3 0
Махер Джек 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Бауэр Джош 2 0
Грегуш Ян 1 0
Зубак Итан 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 7 1
Jackson Ragen 7 0
Толо Нуху 6 0
Leo Chu 4 1
Лодейро Николас 5 0
Руснак Альберт 5 0
Рольдан Александер 5 0
Гомес Еймар 4 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
8
Нэшвилл
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сиэтл Саундерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

11
13
Нэшвилл
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Сиэтл Саундерс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
7
32%
3
14%
31-45
3
14%
8
36%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
32%
5
23%
76-90

Пропущено

9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
11%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
6
32%
61-75
3
33%
5
26%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
29%
4
27%
61-75
5
36%
3
20%
76-90

Пропущено

19
12
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
16%
2
17%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
4
33%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Забито

36
37
13 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
1
3%
2
5%
1-15
3
8%
6
16%
16-30
9
25%
5
14%
31-45
4
11%
10
27%
46-60
7
19%
6
16%
61-75
12
33%
8
22%
76-90

Пропущено

28
31
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
14%
5
16%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
5
18%
5
16%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
3
11%
9
29%
29%
61-75
6
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
8
6
1.5
4
11
4
10
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
20
11
12
18
1.5
10
21
5
25
2.5
5
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:1 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:1 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Сент-Луис Сити Паркер Тим 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 31'
      Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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