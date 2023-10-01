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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
0:0
Первый тайм: 45+'
Спортинг Канзас-Сити
0'
41' Желтая карточка
Anthony Markanich

Ход матча

41'
Anthony Markanich
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
2.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
13
Anthony
Markanich
19
Вассилев
Индиана
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
25
Джексон
Азиэл
9
Клаусс
Жоао
16
Адениран
Сэмюэл
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
6
Радоя
Неманья
13
Гутьеррес
Фелипе
11
Шелтон
Кири
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
Сент-Луис Сити
4-4-2
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
2:1
М
4:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
180

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 10 (1) 0.31
Клаусс Жоао 8 0.25
Адениран Сэмюэл 7 (1) 0.22
Лёвен Эдуард 6 (3) 0.19
Страуд Джаред 4 0.13
Паркер Тим 4 0.13
Альм Расмус 3 0.09
Острак Томаш 3 0.09
Вассилев Индиана 2 0.06
Хайберт Кайл 2 0.06
Джексон Азиэл 1 0.03
Noekkvi Thorisson 1 0.03
Перес Мигель 1 0.03
Блом Нджабуло 1 0.03
Anthony Markanich 1 0.03
Помпеу Селио 1 0.03
Нервински Джейк 0 0
Уоттс Акил 0 0
Бартлетт Лукас 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулидо Алан 13 (3) 0.41
Саллой Даниэль 7 0.22
Расселл Джонни 5 (1) 0.16
Томми Эрик 4 0.13
Кинда Гади 3 0.09
Daniel Rosero 2 0.06
Агада Уильям 2 0.06
Вальтер Реми 1 0.03
Шелтон Кири 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Эрнандес Фелипе 1 0.03
Эспиноза Роджер 0 0
Радоя Неманья 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Зуси Грэм 0 0
Ционис Маринос 0 0
Jacob Davis 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 9 0
Страуд Джаред 8 0
Острак Томаш 8 0
Нервински Джейк 5 1
Хайберт Кайл 5 1
Блом Нджабуло 6 0
Альм Расмус 4 0
Бартлетт Лукас 4 0
Адениран Сэмюэл 2 1
Джоаккини Николас 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Anthony Markanich 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Яро Джошуа 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Вассилев Индиана 2 0
Белл Джон 2 0
Помпеу Селио 2 0
Нильссон Йоаким 1 0
Бюрки Роман 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Rosero 8 0
Томми Эрик 7 0
Фонтас Андреу 4 1
Саллой Даниэль 5 0
Эспиноза Роджер 3 0
Радоя Неманья 3 0
Кинда Гади 3 0
Расселл Джонни 1 1
Свит Бен 1 1
Кастелланос Роберт 1 1
Пулидо Алан 2 0
Вальтер Реми 2 0
Ляйбольд Тим 2 0
Шелтон Кири 2 0
Нденбе Логан 2 0
Jacob Davis 2 0
Володер Роберт 2 0
Гутьеррес Фелипе 1 0
Макинтош Кендолл 1 0
Мелия Тим 1 0
Агада Уильям 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Спортинг Канзас-Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

3
11
Сент-Луис Сити
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Спортинг Канзас-Сити
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

18
24
Сент-Луис Сити
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
55% (17)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Спортинг Канзас-Сити
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
35% (11)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

21
35

Голы по времени матча

Забито

34
14
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
5
15%
4
29%
1-15
5
15%
3
21%
16-30
7
21%
2
14%
31-45
4
12%
1
7%
46-60
5
15%
1
7%
61-75
8
24%
3
21%
76-90

Пропущено

17
24
4 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
7
41%
3
13%
76-90

Забито

22
26
7 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
1
5%
4
15%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
9
35%
31-45
4
18%
4
15%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
6
27%
3
12%
76-90

Пропущено

24
21
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
6
25%
6
29%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90

Забито

56
40
24 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 10
6
11%
8
20%
1-15
8
14%
7
18%
16-30
10
18%
11
28%
31-45
8
14%
5
13%
46-60
10
18%
3
8%
61-75
14
25%
6
15%
76-90

Пропущено

41
45
11 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 24
3
7%
4
9%
1-15
1
2%
9
20%
16-30
7
17%
8
18%
31-45
6
15%
8
18%
46-60
10
24%
9
20%
61-75
14
34%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Чивас Гвадалахара - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

3:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

3:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
5
10
5
1.5
9
7
8
7
2.5
5
11
3
12
3.5
2
14
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
10
1.5
4
11
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
21
10
16
15
1.5
13
18
10
21
2.5
5
26
4
27
3.5
2
29
2
29
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 0:0 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 2:3 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 0:0 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 2:3 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 3:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 2:3 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Anthony Markanich получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Сент-Луис Сити
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
2.45
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