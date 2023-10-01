Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
26
Паркер
Тим
10
Лёвен
Эдуард
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
18
Нденбе
Логан
26
Томми
Эрик
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хайберт КайлЗащитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
-
23 Агада УильямНападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
180
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|10 (1)
|0.31
|Клаусс Жоао
|8
|0.25
|Адениран Сэмюэл
|7 (1)
|0.22
|Лёвен Эдуард
|6 (3)
|0.19
|Страуд Джаред
|4
|0.13
|Паркер Тим
|4
|0.13
|Альм Расмус
|3
|0.09
|Острак Томаш
|3
|0.09
|Вассилев Индиана
|2
|0.06
|Хайберт Кайл
|2
|0.06
|Джексон Азиэл
|1
|0.03
|Noekkvi Thorisson
|1
|0.03
|Перес Мигель
|1
|0.03
|Блом Нджабуло
|1
|0.03
|Anthony Markanich
|1
|0.03
|Помпеу Селио
|1
|0.03
|Нервински Джейк
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Бартлетт Лукас
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулидо Алан
|13 (3)
|0.41
|Саллой Даниэль
|7
|0.22
|Расселл Джонни
|5 (1)
|0.16
|Томми Эрик
|4
|0.13
|Кинда Гади
|3
|0.09
|Daniel Rosero
|2
|0.06
|Агада Уильям
|2
|0.06
|Вальтер Реми
|1
|0.03
|Шелтон Кири
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.03
|Эспиноза Роджер
|0
|0
|Радоя Неманья
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Зуси Грэм
|0
|0
|Ционис Маринос
|0
|0
|Jacob Davis
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|9
|0
|Страуд Джаред
|8
|0
|Острак Томаш
|8
|0
|Нервински Джейк
|5
|1
|Хайберт Кайл
|5
|1
|Блом Нджабуло
|6
|0
|Альм Расмус
|4
|0
|Бартлетт Лукас
|4
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|1
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Anthony Markanich
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Яро Джошуа
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Вассилев Индиана
|2
|0
|Белл Джон
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|Бюрки Роман
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Rosero
|8
|0
|Томми Эрик
|7
|0
|Фонтас Андреу
|4
|1
|Саллой Даниэль
|5
|0
|Эспиноза Роджер
|3
|0
|Радоя Неманья
|3
|0
|Кинда Гади
|3
|0
|Расселл Джонни
|1
|1
|Свит Бен
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|1
|1
|Пулидо Алан
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Jacob Davis
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Гутьеррес Фелипе
|1
|0
|Макинтош Кендолл
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Агада Уильям
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Спортинг Канзас-Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
3
11
Сент-Луис Сити
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Спортинг Канзас-Сити
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
18
24
Сент-Луис Сити
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
55% (17)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Спортинг Канзас-Сити
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
35% (11)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
21
35
Голы по времени матча
Забито
34
14
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
5
15%
4
29%
1-15
5
15%
3
21%
16-30
7
21%
2
14%
31-45
4
12%
1
7%
46-60
5
15%
1
7%
61-75
8
24%
3
21%
76-90
Пропущено
17
24
4 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
7
41%
3
13%
76-90
Забито
22
26
7 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
1
5%
4
15%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
9
35%
31-45
4
18%
4
15%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
6
27%
3
12%
76-90
Пропущено
24
21
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
6
25%
6
29%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90
Забито
56
40
24 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 10
6
11%
8
20%
1-15
8
14%
7
18%
16-30
10
18%
11
28%
31-45
8
14%
5
13%
46-60
10
18%
3
8%
61-75
14
25%
6
15%
76-90
Пропущено
41
45
11 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 24
3
7%
4
9%
1-15
1
2%
9
20%
16-30
7
17%
8
18%
31-45
6
15%
8
18%
46-60
10
24%
9
20%
61-75
14
34%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Чивас Гвадалахара - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
3:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
3:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
115
105
97
87
511
312
214
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
105
610
411
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
2110
1615
1318
1021
526
427
229
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|1:1 Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|1:0 Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|3:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|1:1 Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|0:0 Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|0:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|0:3 Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|0:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|0:0 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|0:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|1:0 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|0:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|0:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|0:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|0:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|2:3 Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|1:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|1:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|0:3 Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|1:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|3:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|1:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|2:3 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|3:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|1:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|0:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|0:3 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|2:3 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|10