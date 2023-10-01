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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 45+'
Даллас
0'
8' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
29' Желтая карточка
Франко Иван
41' Желтая карточка
Берджесс Нкоси

Ход матча

8'
Хадебе Тинейдж
 
29'
Франко Иван
 
41'
 
Берджесс Нкоси
Прогноз на матч от Liveresult
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Хьюстон Динамо
Ничья
Даллас
2.05
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Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
28
Святченко
Эрик
17
Хадебе
Тинейдж
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
3
Смит
Брэд
7
Франко
Иван
11
Бэрд
Кори
8
Басси
Амине
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
14
Ильяраменди
Асьер
5
Факундо-Томас
Киньон
4
Фарфан
Марко
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Веласко
Алан
Хьюстон Динамо
3-4-3
Даллас
3-4-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Даллас

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед

44 матча

22.7%
36.4%
40.9%
10 побед 16 ничьих 18 побед

Первый тайм

25%
38.6%
36.4%
11 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.5%
31.8%
38.7%
13 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

М
1:1
ТМК
2:0
М
2:2
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
2:1
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
3:3
М
1:1
М
0:0
М
1:3
ОК
0:1
М
1:1
М
5:0
М
4:1
М
2:0
М
1:4
ОК
2:3
М
1:4
ОК
3:0
М
3:2
М
1:2
ТМС
1:0
М
0:1
М
2:2
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
1:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:3
М
4:1
М
1:0

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.68
1.05

Среднее время на гол

53
86

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.91
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

79
56

Голов в среднем за матч

1.8
1.27

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
18
Больше 41%
Меньше 59%
26
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
40

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 9 (6) 0.29
Бэрд Кори 7 0.23
Эррера Эктор 4 0.13
Алию Ибрахим 3 0.1
Франко Иван 3 0.1
Thor Ulfarsson 3 0.1
Карраскилья Адальберто 2 0.06
Стирс Дэниэл 2 0.06
Киньонес Нельсон 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Смит Брэд 1 0.03
Дорси Гриффин 1 0.03
Микаэль 1 0.03
Хадебе Тинейдж 1 0.03
Шмитт Тейт 1 0.03
Кларк Стив 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 (1) 0.39
Обриан Хадер 4 0.13
Камунго Бернард 4 0.13
Веласко Алан 3 0.1
Берджесс Нкоси 3 0.1
Арриола Пол 2 0.06
Джункуа Сэм 2 0.06
Фарфан Марко 1 0.03
Факундо-Томас Киньон 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Мартинес Хосе VI 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 6 2
Эскобар Франко 9 0
Микаэль 6 1
Святченко Эрик 7 0
Карраскилья Адальберто 6 0
Luis Caicedo III 6 0
Artur Moraes III 6 0
Дорси Гриффин 6 0
Киньонес Нельсон 4 1
Кларк Стив 4 0
Франко Иван 3 0
Бэрд Кори 3 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Стирс Дэниэл 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Thor Ulfarsson 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 7 0
Серрильо Эдвин 6 0
Веласко Алан 6 0
Фарфан Марко 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Арриола Пол 4 0
Помикал Пакстон 4 0
Твумаси Эма 2 1
Ильяраменди Асьер 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Льетгет Себастьян 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
11
Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

6
21
Хьюстон Динамо
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (12)
50% (15)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
30% (9)
13% (4)
Даллас
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (2)
67% (20)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
4

Упущенные победы

9
32

Голы по времени матча

Забито

32
16
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
8
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
19%
4
25%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
7
22%
3
19%
61-75
9
28%
5
31%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
11%
1
6%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
1
11%
6
33%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
3
33%
3
17%
76-90

Забито

11
23
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
2
18%
4
17%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
1
9%
6
26%
76-90

Пропущено

25
12
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
20%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
7
28%
3
25%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
4
16%
3
25%
76-90

Забито

43
39
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
10
23%
5
13%
1-15
3
7%
4
10%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
2
5%
6
15%
46-60
9
21%
6
15%
61-75
10
23%
11
28%
76-90

Пропущено

34
30
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
6
18%
2
7%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
4
12%
8
27%
31-45
7
21%
7
23%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
7
21%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1
Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1
Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Даллас

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
11 раз 73%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
2:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
17 раз 57%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
9
6
1.5
7
8
5
10
2.5
1
14
4
11
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
2
13
1.5
1
14
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
25
5
11
19
1.5
8
22
6
24
2.5
2
28
4
26
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 0:0 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 2:3 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 0:0 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 2:3 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 3:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 2:3 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Даллас
2.05
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