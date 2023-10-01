Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
8' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
29' Желтая карточкаФранко Иван
41' Желтая карточкаБерджесс Нкоси
Ход матча
29'
41'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
20
Веласко
Алан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Веласко АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Корча АметЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Даллас
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед
44 матча
22.7%
36.4%
40.9%
10 побед 16 ничьих 18 побед
Первый тайм
25%
38.6%
36.4%
11 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
29.5%
31.8%
38.7%
13 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.68
1.05
Среднее время на гол
53
86
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.91
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
79
56
Голов в среднем за матч
1.8
1.27
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
18
Больше 41%
Меньше 59%
26
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|9 (6)
|0.29
|Бэрд Кори
|7
|0.23
|Эррера Эктор
|4
|0.13
|Алию Ибрахим
|3
|0.1
|Франко Иван
|3
|0.1
|Thor Ulfarsson
|3
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.06
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Киньонес Нельсон
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Смит Брэд
|1
|0.03
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Микаэль
|1
|0.03
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.03
|Шмитт Тейт
|1
|0.03
|Кларк Стив
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12 (1)
|0.39
|Обриан Хадер
|4
|0.13
|Камунго Бернард
|4
|0.13
|Веласко Алан
|3
|0.1
|Берджесс Нкоси
|3
|0.1
|Арриола Пол
|2
|0.06
|Джункуа Сэм
|2
|0.06
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|6
|2
|Эскобар Франко
|9
|0
|Микаэль
|6
|1
|Святченко Эрик
|7
|0
|Карраскилья Адальберто
|6
|0
|Luis Caicedo III
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Дорси Гриффин
|6
|0
|Киньонес Нельсон
|4
|1
|Кларк Стив
|4
|0
|Франко Иван
|3
|0
|Бэрд Кори
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Хадер
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Веласко Алан
|6
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Твумаси Эма
|2
|1
|Ильяраменди Асьер
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
11
Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
6
21
Хьюстон Динамо
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (12)
50% (15)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
30% (9)
13% (4)
Даллас
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (2)
67% (20)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
25
4
Упущенные победы
9
32
Голы по времени матча
Забито
32
16
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
8
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
19%
4
25%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
7
22%
3
19%
61-75
9
28%
5
31%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
11%
1
6%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
1
11%
6
33%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
3
33%
3
17%
76-90
Забито
11
23
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
2
18%
4
17%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
1
9%
6
26%
76-90
Пропущено
25
12
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
20%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
7
28%
3
25%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
4
16%
3
25%
76-90
Забито
43
39
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
10
23%
5
13%
1-15
3
7%
4
10%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
2
5%
6
15%
46-60
9
21%
6
15%
61-75
10
23%
11
28%
76-90
Пропущено
34
30
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
6
18%
2
7%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
4
12%
8
27%
31-45
7
21%
7
23%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
7
21%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1
Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1
Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Даллас
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
11 раз 73%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
2:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
17 раз 57%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
96
78
510
114
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
255
1119
822
624
228
426
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|1:1 Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|1:0 Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|3:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|1:1 Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|0:0 Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|0:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|0:3 Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|0:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|0:0 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|0:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|1:0 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|0:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|0:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|0:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|0:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|2:3 Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|1:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|1:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|0:3 Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|1:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|3:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|1:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|2:3 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|3:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|1:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|0:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|0:3 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|2:3 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|10