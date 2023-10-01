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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:0
Конец матча
Даллас
0'
8' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
29' Желтая карточка
Франко Иван
41' Желтая карточка
Берджесс Нкоси
71' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
84' Желтая карточка
Эррера Эктор
90'+6
12
Кларк
Стив
28
Святченко
Эрик
17
Хадебе
Тинейдж
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
3
Смит
Брэд
7
Франко
Иван
11
Бэрд
Кори
8
Басси
Амине
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
14
Ильяраменди
Асьер
5
Факундо-Томас
Киньон
4
Фарфан
Марко
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Веласко
Алан
Хьюстон Динамо
3-4-3
Даллас
3-4-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Даллас

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед

44 матча

22.7%
36.4%
40.9%
10 побед 16 ничьих 18 побед

Первый тайм

25%
38.6%
36.4%
11 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.5%
31.8%
38.7%
13 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

М
1:1
ТМК
2:0
М
2:2
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
2:1
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
3:3
М
1:1
М
0:0
М
1:3
ОК
0:1
М
1:1
М
5:0
М
4:1
М
2:0
М
1:4
ОК
2:3
М
1:4
ОК
3:0
М
3:2
М
1:2
ТМС
1:0
М
0:1
М
2:2
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
1:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:3
М
4:1
М
1:0

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.68
1.05

Среднее время на гол

53
86

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.91
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

79
56

Голов в среднем за матч

1.8
1.27

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
18
Больше 41%
Меньше 59%
26
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
40

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 9 (6) 0.29
Бэрд Кори 7 0.23
Эррера Эктор 4 0.13
Алию Ибрахим 3 0.1
Франко Иван 3 0.1
Thor Ulfarsson 3 0.1
Карраскилья Адальберто 2 0.06
Стирс Дэниэл 2 0.06
Киньонес Нельсон 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Смит Брэд 1 0.03
Дорси Гриффин 1 0.03
Микаэль 1 0.03
Хадебе Тинейдж 1 0.03
Шмитт Тейт 1 0.03
Кларк Стив 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 (1) 0.39
Обриан Хадер 4 0.13
Камунго Бернард 4 0.13
Веласко Алан 3 0.1
Берджесс Нкоси 3 0.1
Арриола Пол 2 0.06
Джункуа Сэм 2 0.06
Фарфан Марко 1 0.03
Факундо-Томас Киньон 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Мартинес Хосе VI 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 7 2
Эскобар Франко 9 0
Микаэль 6 1
Святченко Эрик 7 0
Карраскилья Адальберто 7 0
Luis Caicedo III 6 0
Artur Moraes III 6 0
Дорси Гриффин 6 0
Киньонес Нельсон 4 1
Кларк Стив 4 0
Франко Иван 3 0
Бэрд Кори 3 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Стирс Дэниэл 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Thor Ulfarsson 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 7 0
Серрильо Эдвин 6 0
Веласко Алан 6 0
Фарфан Марко 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Арриола Пол 4 0
Помикал Пакстон 4 0
Берджесс Нкоси 4 0
Твумаси Эма 2 1
Ильяраменди Асьер 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Льетгет Себастьян 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
11
Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

6
21
Хьюстон Динамо
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (12)
52% (16)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
32% (10)
13% (4)
Даллас
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
6% (2)
68% (21)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
4

Упущенные победы

9
32

Голы по времени матча

Забито

32
16
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
8
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
19%
4
25%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
7
22%
3
19%
61-75
9
28%
5
31%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
11%
1
6%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
1
11%
6
33%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
3
33%
3
17%
76-90

Забито

11
23
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
23 Не забивали 18
2
18%
4
17%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
1
9%
6
26%
76-90

Пропущено

25
12
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
20%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
7
28%
3
25%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
4
16%
3
25%
76-90

Забито

43
39
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
10
23%
5
13%
1-15
3
7%
4
10%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
2
5%
6
15%
46-60
9
21%
6
15%
61-75
10
23%
11
28%
76-90

Пропущено

34
30
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
6
18%
2
7%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
4
12%
8
27%
31-45
7
21%
7
23%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
7
21%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1
Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1
Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Даллас

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
2:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
17 раз 55%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
9
7
1.5
7
8
5
11
2.5
1
14
4
12
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
2
13
1.5
1
15
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
25
6
11
20
1.5
8
23
6
25
2.5
2
29
4
27
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:1 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:1 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Сент-Луис Сити Паркер Тим 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Берджесс Нкоси получил желтую карточку от судьи
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