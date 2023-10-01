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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
1:0
Конец матча
Остин
0'
32' Желтая карточка
Бомбито Мойс
1:0
41' Гол
Махсо Андреас
76' Желтая карточка
Япи Даррен
88' Желтая карточка
Брюин Уилл
90' Желтая карточка
Ригони Эмилиано
90'+4
1
Илич
Марко
27
Андерсон
Себастьян
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
28
Николсон
Сэм
11
Рубио
Диего
14
Харрис
Кельвин
9
Наварро
Рафа
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
15
Вяйсянен
Лео
17
Галлахер
Джон
33
Вольфф
Оуэн
5
Валенсия
Йохан
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Ригони
Эмилиано
8
Ринг
Александр
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Остин
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Остин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
2:3
М
3:0
М
0:1
М
1:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 5 0.16
Рубио Диего 3 0.1
Барриос Майкл 3 0.1
Махсо Андреас 2 0.06
Абубакар Лалас 2 0.06
Кабрал Кевин 2 0.06
Ронен Коннор 1 (1) 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Уилсон Дэнни 1 0.03
Николсон Сэм 1 0.03
Льюис Джонатан 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Гальван Бриан 1 (1) 0.03
Наварро Рафа 0 0
Япи Даррен 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 10 (2) 0.32
Зардес Гьяси 6 0.19
Галлахер Джон 5 0.16
Финлей Итан 5 0.16
Ригони Эмилиано 5 0.16
Касканте Хулио 2 0.06
Брюин Уилл 2 0.06
Фагундес Диего 2 0.06
Ринг Александр 2 0.06
Лима Ник 1 0.03
Гэвин Вулфф 1 0.03
Редес Родни 1 0.03
Урути Максимилиано 1 0.03
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Валенсия Йохан 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 8 1
Кабрал Кевин 8 0
Бомбито Мойс 5 1
Николсон Сэм 6 0
Акоста Бриан 6 0
Присо-Мбонге Ральф 6 0
Уилсон Дэнни 5 0
Гальван Бриан 1 2
Рубио Диего 3 0
Барриос Майкл 3 0
Ронен Коннор 3 0
Розенберри Киган 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Япи Даррен 3 0
Махсо Андреас 2 0
Наварро Рафа 2 0
Таварес Сидней 2 0
Прайс Джек 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Диас Луис III 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 1
Касканте Хулио 5 0
Лима Ник 5 0
Вяйсянен Лео 4 0
Галлахер Джон 4 0
Редес Родни 2 1
Ринг Александр 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Валенсия Йохан 3 0
Брюин Уилл 2 0
Финлей Итан 2 0
Зардес Гьяси 2 0
Ригони Эмилиано 2 0
Лундквист Адам 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Фагундес Диего 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Остин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
13
Колорадо Рэпидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Остин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

28
10

Упущенные победы

7
18
Колорадо Рэпидс
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (8)
58% (18)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
Остин
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

30
13

Упущенные победы

15
31

Голы по времени матча

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
31%
5
24%
31-45
3
23%
5
24%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Пропущено

15
31
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
2
13%
1
3%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
4
27%
5
16%
31-45
4
27%
7
23%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
3
20%
8
26%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 18
2
18%
2
9%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
4
36%
5
22%
76-90

Пропущено

32
18
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
9%
1
6%
1-15
9
28%
3
17%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
5
16%
2
11%
61-75
8
25%
8
44%
76-90

Забито

24
44
8 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
16 Не забивали 7
2
8%
4
9%
1-15
0
0%
7
16%
16-30
6
25%
10
23%
31-45
4
17%
7
16%
46-60
6
25%
6
14%
61-75
6
25%
10
23%
76-90

Пропущено

47
49
24 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
5
11%
2
4%
1-15
11
23%
7
14%
16-30
8
17%
8
16%
31-45
7
15%
8
16%
46-60
5
11%
8
16%
61-75
11
23%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3
Остин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2
Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Остин

Точный счет

0:0
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 23%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 52%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
2
4
12
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
6
10
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
16
0.5
Больше Меньше
24
7
8
23
1.5
13
18
1
30
2.5
5
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Сент-Луис Сити Паркер Тим 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Ронен Коннор сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Махсо Андреас бьет в цель!
  • 32'
    Бомбито Мойс получил желтую карточку от судьи
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