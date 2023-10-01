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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
1:1
Первый тайм: 28'
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
3' Гол
Уайт Брайан
1:1
11' Гол
Бентеке Кристиан

Ход матча

3'
Уайт Брайан
(Голд Райан)
1:0
11'
1:1
Бентеке Кристиан
(Ку-Дипьетро Теодор)
Прогноз на матч от Liveresult
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Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Ди Си Юнайтед
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18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
7
Ларьи
Ричи
16
Берхальтер
Себастьян
8
Шёпф
Алессандро
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
24
Боно
Александер
2
Тейшейра
Руан
23
Пинс
Донован
3
Уильямс
Дэррик
7
Сантуш
Педру
43
Клих
Матеуш
8
Дуркин
Кристофер
25
Хопкинс
Джексон
10
Gabriel
Pirani
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
Ванкувер Уайткэпс
4-4-2
Ди Си Юнайтед
4-3-1-2

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Ди Си Юнайтед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
М
1:0
М
3:1
М
0:1
М
4:0
М
1:2
М
0:0
М
0:1
М
0:0
М
2:1
М
4:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.71
0.5

Среднее время на гол

126
180

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
0.71

Среднее время на гол

32
126

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.45
0.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

61
141

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 14 0.45
Голд Райан 10 (5) 0.32
Simon Becher 4 0.13
Pedro Vite 4 0.13
Грессель Юлиан 3 0.1
Веселинович Ранко 2 0.06
Кордова Серхио 2 0.06
Блэкмон Тристан 2 0.06
Берхальтер Себастьян 1 0.03
Али Ахмед 1 0.03
Браун Джавейн 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Mathias Laborda 1 0.03
Рапосо Райан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Ларьи Ричи 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 14 (1) 0.44
Фунтас Таксиархис 6 (1) 0.19
Ку-Дипьетро Теодор 5 0.16
Пинс Донован 3 0.09
Клих Матеуш 2 0.06
Дуркин Кристофер 2 0.06
Дахоме Кристиан 2 0.06
Сантуш Педру 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Дэррик 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Роберта Найджел 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Грин Джейкоб 1 0.03
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Флетчер Кристиан 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 6 1
Кубас Андрес 7 0
Блэкмон Тристан 5 0
Берхальтер Себастьян 5 0
Голд Райан 4 0
Уайт Брайан 4 0
Браун Джавейн 4 0
Pedro Vite 4 0
Рапосо Райан 4 0
Шёпф Алессандро 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кордова Серхио 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Адекугбе Сэм 1 0
Vanni Sartini 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 7 1
Бентеке Кристиан 8 0
Каноуз Расселл 7 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 5 0
Уильямс Дэррик 4 0
Сантуш Педру 3 0
Найяр Энди 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Асад Ямиль 3 0
Хайнс-Айк Брендан 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Палссон Виктор 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Дуркин Кристофер 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
6
Ванкувер Уайткэпс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (10)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

14
22
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Ди Си Юнайтед
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
52% (16)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

28
16

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
4
15%
1
8%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
5
19%
5
38%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
3
17%
3
15%
76-90

Забито

19
28
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
21%
3
11%
1-15
5
26%
3
11%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
3
16%
10
36%
76-90

Пропущено

30
24
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
7
23%
6
25%
31-45
8
27%
5
21%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
5
17%
5
21%
76-90

Забито

46
41
24 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
8
17%
4
10%
1-15
10
22%
4
10%
16-30
6
13%
6
15%
31-45
9
20%
5
12%
46-60
5
11%
7
17%
61-75
8
17%
15
37%
76-90

Пропущено

48
44
19 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
5
10%
6
14%
1-15
4
8%
4
9%
16-30
10
21%
11
25%
31-45
11
23%
8
18%
46-60
10
21%
7
16%
61-75
8
17%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
2
5 раз 17%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
3
6 раз 19%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
2
7
7
1.5
8
8
4
10
2.5
6
10
3
11
3.5
1
15
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
7
4
12
1.5
3
12
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
22
9
11
19
1.5
11
20
6
24
2.5
7
24
3
27
3.5
1
30
2
28
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:1 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:1 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Сент-Луис Сити Паркер Тим 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Theodore Ku-DiPietro сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Бентеке Кристиан бьет в цель!
  • 3'
    Голд Райан сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Ди Си Юнайтед
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