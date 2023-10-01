Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
2:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолУайт Брайан
1:1
11' ГолБентеке Кристиан
2:1
56' ПенальтиГолд Райан
2:2
62' ГолКлих Матеуш
69' Желтая карточкаКлих Матеуш
82' Желтая карточкаШёпф Алессандро
90'+7
Ход матча
3'
1:0
11'
56'
2:1
62'
69'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 Победа «Ванкувера»
-
18
Такаока
Ёхеи
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
23
Пинс
Донован
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
29 Simon Becher
-
-
26 J.C. Ngando
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Самудио ЛуисВратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
-
84 Фахардо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Ди Си Юнайтед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.71
0.5
Среднее время на гол
126
180
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
0.71
Среднее время на гол
32
126
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.45
0.64
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
61
141
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|14
|0.45
|Голд Райан
|11 (6)
|0.35
|Simon Becher
|4
|0.13
|Pedro Vite
|4
|0.13
|Грессель Юлиан
|3
|0.1
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Кордова Серхио
|2
|0.06
|Блэкмон Тристан
|2
|0.06
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Mathias Laborda
|1
|0.03
|Рапосо Райан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Ларьи Ричи
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|14 (1)
|0.44
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.19
|Ку-Дипьетро Теодор
|5
|0.16
|Клих Матеуш
|3
|0.09
|Пинс Донован
|3
|0.09
|Дуркин Кристофер
|2
|0.06
|Дахоме Кристиан
|2
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Дэррик
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|1
|0.03
|Роберта Найджел
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Грин Джейкоб
|1
|0.03
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|6
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Pedro Vite
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|8
|1
|Бентеке Кристиан
|8
|0
|Каноуз Расселл
|7
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Уильямс Дэррик
|4
|0
|Сантуш Педру
|3
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Асад Ямиль
|3
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Палссон Виктор
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
8
Ванкувер Уайткэпс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
14
22
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
39% (12)
16% (5)
Ди Си Юнайтед
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (17)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
28
16
Упущенные победы
21
30
Голы по времени матча
Забито
29
15
14 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
5
17%
2
13%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
7
24%
3
20%
46-60
3
10%
4
27%
61-75
5
17%
5
33%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
15%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
6
30%
3
14%
61-75
3
15%
3
14%
76-90
Забито
19
28
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
4
21%
3
11%
1-15
5
26%
3
11%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
3
16%
10
36%
76-90
Пропущено
30
24
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
7
23%
6
25%
31-45
8
27%
5
21%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
5
17%
5
21%
76-90
Забито
48
43
25 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
9
19%
5
12%
1-15
10
21%
4
9%
16-30
6
13%
6
14%
31-45
10
21%
5
12%
46-60
5
10%
8
19%
61-75
8
17%
15
35%
76-90
Пропущено
50
46
20 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 23
6
12%
7
15%
1-15
4
8%
4
9%
16-30
10
20%
11
24%
31-45
11
22%
9
20%
46-60
11
22%
7
15%
61-75
8
16%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Ди Си Юнайтед
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
2
6 раз 19%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
87
88
411
610
312
115
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
412
412
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
239
1219
1220
625
725
328
131
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|10