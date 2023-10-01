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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Первый тайм: 28'
Портленд Тимберс
0'
0:1
5' Гол
Santiago Moreno
1:1
10' Гол
Завалета Эрик
13' Желтая карточка
Дельгадо Марко

Ход матча

5'
0:1
Santiago Moreno
(Асприлья Дайрон)
10'
Завалета Эрик
(Коста Дуглас)
1:1
13'
Дельгадо Марко
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Портленд Тимберс
2.35
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Все Коэффициенты
1
Бонд
Джонатан
19
Mauricio
Cuevas
15
Завалета
Эрик
4
Ёсида
Мая
44
Эдвардс
Рахим
20
Серрильо
Эдвин
16
Росель
Ориоль
8
Дельгадо
Марко
10
Коста
Дуглас
27
Шарп
Билли
11
Бойд
Тайлер
1
Бингэм
Дэвид
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
6
Акоста
Бриан
27
Асприлья
Дайрон
30
Santiago
Moreno
80
Антони
9
Мора
Фелипе
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 13 побед

35 матчей

37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

М
0:0
ТМК
1:4
М
1:1
М
1:3
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
5:2
М
3:6
М
2:3
М
1:2
М
4:0
ОК
4:0
М
2:1
ОК
1:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:2
ОК
0:1
М
1:1
М
2:5
М
5:0
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
3:5
М
0:1
М
3:0
М
3:0

Голы

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2
1.21

Среднее время на гол

45
74

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.95
1.69

Среднее время на гол

46
53

Всего голов

69
50

Голов в среднем за матч

1.97
1.43

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуч Рикард 7 (2) 0.23
Бойд Тайлер 6 0.2
Шарп Билли 6 (1) 0.2
Йовелич Деян 4 (1) 0.13
Preston Judd 3 0.1
Дельгадо Марко 2 0.07
Бругман Гастон 2 (1) 0.07
Касерес Мартин 2 0.07
Ёсида Мая 1 0.03
Эдвардс Рахим 1 0.03
Леердам Келвин 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Фагундес Диего 1 0.03
Родригес Мемо 1 0.03
Завалета Эрик 1 0.03
Барриос Майкл 1 0.03
Нил Джален 1 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Коста Дуглас 0 0
Росель Ориоль 0 0
Перес Хонатан 0 0
Серрильо Эдвин 0 0
Calegari 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 9 (1) 0.28
Боли Франк 6 0.19
Асприлья Дайрон 5 0.16
Мора Фелипе 4 0.13
Santiago Moreno 3 0.09
Москера Хуан 2 0.06
Паредес Кристиан 2 0.06
Браво Клаудио III 2 0.06
Чара Йимми 1 0.03
Nathan Fogaca 1 0.03
Бланко Себастьян 1 0.03
Жупарич Дарио 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мабьяла Ларрис 1 0.03
Антони 1 0.03
Незгода Ярослав 1 0.03
Tega Ikoba 1 0.03
Акоста Бриан 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Noel Caliskan 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 7 0
Пуч Рикард 7 0
Дельгадо Марко 6 0
Julian Aude 6 0
Чичарито 3 1
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Мавинга Крис 2 1
Бругман Гастон 3 0
Бойд Тайлер 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Mauricio Cuevas 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Preston Judd 2 0
Шарп Билли 1 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 10 0
Браво Клаудио III 8 0
Чара Диего 7 0
Макгро Зак 7 0
Боли Франк 5 0
Асприлья Дайрон 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Феррейра Эвандер 5 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Лориа Марвин 3 0
Santiago Moreno 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Бингэм Дэвид 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Антони 1 0
Мора Фелипе 1 0
Миллер Эрик 1 0
Араухо Мигель 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0
Noel Caliskan 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Портленд Тимберс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

9
11
Лос-Анджелес Гэлакси
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Портленд Тимберс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

13
25
Лос-Анджелес Гэлакси
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
6% (2)
45% (14)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

28
10

Упущенные победы

22
36

Голы по времени матча

Забито

24
15
7 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
7
29%
29%
6
40%
61-75
7
29%
29%
4
27%
76-90

Пропущено

21
27
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
19%
4
15%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
5
24%
6
22%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
4
19%
7
26%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
0
0%
4
14%
1-15
3
17%
8
28%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
5
28%
4
14%
61-75
3
17%
5
17%
76-90

Пропущено

30
18
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
8
27%
5
28%
31-45
3
10%
5
28%
46-60
9
30%
2
11%
61-75
4
13%
4
22%
76-90

Забито

42
44
14 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
1
2%
5
11%
1-15
7
17%
8
18%
16-30
6
14%
6
14%
31-45
6
14%
6
14%
46-60
12
29%
10
23%
61-75
10
24%
9
20%
76-90

Пропущено

51
45
27 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
7
14%
6
13%
1-15
7
14%
3
7%
16-30
13
25%
11
24%
31-45
4
8%
8
18%
46-60
13
25%
9
20%
61-75
7
14%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс

Точный счет

2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
2
9
5
1.5
9
7
3
11
2.5
4
12
1
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
4
11
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
23
8
15
14
1.5
13
18
6
23
2.5
4
27
1
28
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:1 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:1 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Сент-Луис Сити Паркер Тим 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Портленд Тимберс
2.35
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