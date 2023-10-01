Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
1:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
5'
10'
1:1
13'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Коста
Дуглас
27
Шарп
Билли
11
Бойд
Тайлер
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
80
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
27 Шарп БиллиНападающий
-
11 Бойд ТайлерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Султе ХантерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miles Joseph
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 13 побед
35 матчей
37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2
1.21
Среднее время на гол
45
74
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.95
1.69
Среднее время на гол
46
53
Всего голов
69
50
Голов в среднем за матч
1.97
1.43
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуч Рикард
|7 (2)
|0.23
|Бойд Тайлер
|6
|0.2
|Шарп Билли
|6 (1)
|0.2
|Йовелич Деян
|4 (1)
|0.13
|Preston Judd
|3
|0.1
|Дельгадо Марко
|2
|0.07
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.07
|Касерес Мартин
|2
|0.07
|Ёсида Мая
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|1
|0.03
|Леердам Келвин
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Фагундес Диего
|1
|0.03
|Родригес Мемо
|1
|0.03
|Завалета Эрик
|1
|0.03
|Барриос Майкл
|1
|0.03
|Нил Джален
|1
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Коста Дуглас
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Перес Хонатан
|0
|0
|Серрильо Эдвин
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|9 (1)
|0.28
|Боли Франк
|6
|0.19
|Асприлья Дайрон
|5
|0.16
|Мора Фелипе
|4
|0.13
|Santiago Moreno
|3
|0.09
|Москера Хуан
|2
|0.06
|Паредес Кристиан
|2
|0.06
|Браво Клаудио III
|2
|0.06
|Чара Йимми
|1
|0.03
|Nathan Fogaca
|1
|0.03
|Бланко Себастьян
|1
|0.03
|Жупарич Дарио
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Незгода Ярослав
|1
|0.03
|Tega Ikoba
|1
|0.03
|Акоста Бриан
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Noel Caliskan
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|7
|0
|Пуч Рикард
|7
|0
|Дельгадо Марко
|6
|0
|Julian Aude
|6
|0
|Чичарито
|3
|1
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Мавинга Крис
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Бойд Тайлер
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Mauricio Cuevas
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Шарп Билли
|1
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|10
|0
|Браво Клаудио III
|8
|0
|Чара Диего
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Боли Франк
|5
|0
|Асприлья Дайрон
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Феррейра Эвандер
|5
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Бингэм Дэвид
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
|Noel Caliskan
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Портленд Тимберс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
9
11
Лос-Анджелес Гэлакси
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Портленд Тимберс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
13
25
Лос-Анджелес Гэлакси
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
6% (2)
45% (14)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
28
10
Упущенные победы
22
36
Голы по времени матча
Забито
24
15
7 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
7
29%
29%
6
40%
61-75
7
29%
29%
4
27%
76-90
Пропущено
21
27
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
19%
4
15%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
5
24%
6
22%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
4
19%
7
26%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Забито
18
29
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
0
0%
4
14%
1-15
3
17%
8
28%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
5
28%
4
14%
61-75
3
17%
5
17%
76-90
Пропущено
30
18
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
8
27%
5
28%
31-45
3
10%
5
28%
46-60
9
30%
2
11%
61-75
4
13%
4
22%
76-90
Забито
42
44
14 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
1
2%
5
11%
1-15
7
17%
8
18%
16-30
6
14%
6
14%
31-45
6
14%
6
14%
46-60
12
29%
10
23%
61-75
10
24%
9
20%
76-90
Пропущено
51
45
27 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
7
14%
6
13%
1-15
7
14%
3
7%
16-30
13
25%
11
24%
31-45
4
8%
8
18%
46-60
13
25%
9
20%
61-75
7
14%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс
Точный счет
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
142
95
97
311
412
113
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
69
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
238
1514
1318
623
427
128
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|1:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:1 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|1:1 Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|1:1 Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:0 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|1:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|1:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|1:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|10