Тур: 25. Стадион: Студентернас.
0'
0:1
45' ГолЭрквист Расмус
0:2
58' ГолКампос Диего
88' Желтая карточкаАлсанати Андре
90' Желтая карточкаХейер Мелкер
1:2
90' ГолWessam Abou Ali
90' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
2:2
90' ГолWessam Abou Ali
90' Желтая карточкаWessam Abou Ali
3:2
90' ГолСьогрелл Херман
90'+12
Ход матча
45'
0:1
58'
88'
90'
90'
90'
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 4
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
31
Malcolm
Jeng
18
Викман
Адам
19
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Oli Omarsson
-
-
27 Эзкан Эмиль
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Болин УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Сириус
Дегерфорс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
2.17
2
Среднее время на гол
41
45
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.71
0.17
Среднее время на гол
126
540
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.15
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
65
78
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|8 (1)
|0.32
|Перссон Хоаким
|7
|0.28
|Wessam Abou Ali
|6
|0.24
|Хейер Мелкер
|4
|0.16
|Aron Bjarnason I
|2
|0.08
|Роше Джейми
|2
|0.08
|Алсанати Андре
|2
|0.08
|Стенссон Даниэль
|1
|0.04
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Матисен Маркус
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|6 (1)
|0.24
|Эрквист Расмус
|4
|0.16
|Вукоевич Диян
|3
|0.12
|Бузаине Элиас
|2
|0.08
|Гранат Густав
|2
|0.08
|Гравиус Христос
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.04
|Линделль Эрик
|1
|0.04
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.04
|Павлович Дамьян
|1
|0.04
|Линдгрен Густав
|1
|0.04
|Россбах Сондре
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Гваргис Питер
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|7
|1
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Wessam Abou Ali
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|5
|1
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Корач Сеид
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Кампос Диего
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Дегерфорс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
7
Сириус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
10
14
Сириус
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Дегерфорс
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
8% (2)
64% (16)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
24
10
16 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
4
40%
16-30
9
38%
1
10%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
1
4%
1
10%
61-75
5
21%
3
30%
76-90
Пропущено
23
34
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
9%
6
18%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
6
26%
8
24%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
4
17%
7
21%
61-75
5
22%
5
15%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
4
31%
4
24%
76-90
Пропущено
17
18
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
24%
1
6%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
37
27
21 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
3
8%
2
7%
1-15
7
19%
6
22%
16-30
11
30%
30%
2
7%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
2
5%
6
22%
61-75
9
24%
7
26%
76-90
Пропущено
40
52
21 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 21
6
15%
7
13%
1-15
5
13%
8
15%
16-30
10
25%
13
25%
31-45
8
20%
8
15%
46-60
6
15%
9
17%
61-75
5
13%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3
Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1
Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0
Результаты матчей
Сириус
Дегерфорс
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
3:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
7
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сириус
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
76
58
49
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
178
1114
718
520
124
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|4
|4
|51 - 21
|52
|2.
|24
|16
|3
|5
|47 - 21
|51
|3.
|25
|16
|2
|7
|57 - 30
|50
|4.
|25
|13
|4
|8
|35 - 29
|43
|5.
|0:0
|25
|11
|6
|8
|34 - 32
|39
|6.
|25
|11
|5
|9
|39 - 33
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|28 - 32
|36
|8.
|0:0
|25
|10
|5
|10
|24 - 25
|35
|9.
|0:0
|25
|10
|3
|12
|25 - 26
|33
|10.
|0:0
|25
|7
|9
|9
|27 - 28
|30
|11.
|25
|8
|5
|12
|39 - 38
|29
|12.
|25
|8
|5
|12
|23 - 40
|29
|13.
|25
|7
|7
|11
|28 - 32
|28
|14.
|24
|8
|3
|13
|32 - 41
|27
|15.
|25
|7
|2
|16
|25 - 54
|23
|16.
|24
|3
|5
|16
|20 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|5.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|22 - 14
|26
|6.
|12
|6
|3
|3
|14 - 14
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|9.
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|13
|5
|1
|7
|26 - 21
|16
|12.
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|13.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|14.
|0:0
|12
|4
|1
|7
|8 - 11
|13
|15.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|3.
|0:0
|12
|7
|1
|4
|14 - 12
|22
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|8.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|9 - 18
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|12
|2
|0
|10
|9 - 35
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6