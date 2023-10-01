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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 25. Стадион: .
Сириус
3:2
Конец матча
Дегерфорс
0'
0:1
45' Гол
Эрквист Расмус
0:2
58' Гол
Кампос Диего
88' Желтая карточка
Алсанати Андре
90' Желтая карточка
Хейер Мелкер
1:2
90' Гол
Wessam Abou Ali
90' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
2:2
90' Гол
Wessam Abou Ali
90' Желтая карточка
Wessam Abou Ali
3:2
90' Гол
Сьогрелл Херман
90'+12
1
Нильссон
Давид
31
Malcolm
Jeng
4
Кастегрен
Хенрик
5
Карлссон
Тобиас
III
21
Видгрен
Деннис
18
Викман
Адам
6
Де
Кампс
Юри
19
Хейер
Мелкер
7
Мэтьюз
Ташрик
20
Перссон
Хоаким
9
Wessam
Abou
Ali
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
29
Бергквист
Дуг
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Бузаине
Элиас
16
Эрквист
Расмус
11
Гравиус
Христос
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
14
Болин
Уго
8
Кампос
Диего
21
Гваргис
Питер
Сириус
4-2-3-1
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Сириус
Дегерфорс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
0:3
А
0:0
А
2:0
А
1:2
А
2:0
С
1:0
С
6:0
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
0:0
С
1:5

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.17
2

Среднее время на гол

41
45

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.71
0.17

Среднее время на гол

126
540

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
78

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 8 (1) 0.32
Перссон Хоаким 7 0.28
Wessam Abou Ali 6 0.24
Хейер Мелкер 4 0.16
Aron Bjarnason I 2 0.08
Роше Джейми 2 0.08
Алсанати Андре 2 0.08
Стенссон Даниэль 1 0.04
Сьогрелл Херман 1 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Матисен Маркус 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 6 (1) 0.24
Эрквист Расмус 4 0.16
Вукоевич Диян 3 0.12
Бузаине Элиас 2 0.08
Гранат Густав 2 0.08
Гравиус Христос 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.04
Линделль Эрик 1 0.04
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.04
Павлович Дамьян 1 0.04
Линдгрен Густав 1 0.04
Россбах Сондре 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Гваргис Питер 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 7 1
Aron Bjarnason I 3 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Де Кампс Юри 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Wessam Abou Ali 2 0
Алсанати Андре 2 0
Викман Адам 2 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
August Ljungberg 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 5 1
Эрквист Расмус 5 0
Корач Сеид 4 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Гранат Густав 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

Сириус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Дегерфорс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
7
Сириус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

10
14
Сириус
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Дегерфорс
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
8% (2)
64% (16)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

24
10
16 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
4
40%
16-30
9
38%
1
10%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
1
4%
1
10%
61-75
5
21%
3
30%
76-90

Пропущено

23
34
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
9%
6
18%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
6
26%
8
24%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
4
17%
7
21%
61-75
5
22%
5
15%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Пропущено

17
18
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
24%
1
6%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

37
27
21 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
3
8%
2
7%
1-15
7
19%
6
22%
16-30
11
30%
30%
2
7%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
2
5%
6
22%
61-75
9
24%
7
26%
76-90

Пропущено

40
52
21 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 21
6
15%
7
13%
1-15
5
13%
8
15%
16-30
10
25%
13
25%
31-45
8
20%
8
15%
46-60
6
15%
9
17%
61-75
5
13%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3
Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1
Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0

Результаты матчей

Сириус
Дегерфорс

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

3:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
7
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сириус
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
5
8
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
2
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
17
8
11
14
1.5
7
18
5
20
2.5
1
24
1
24
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 24 16 3 5 47 - 21 51
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 0:0 25 11 6 8 34 - 32 39
6.
ИФК Норрчепинг
 25 11 5 9 39 - 33 38
7.
Кальмар
 25 10 6 9 28 - 32 36
8.
Мьельбю
 0:0 25 10 5 10 24 - 25 35
9.
Вернаму
 0:0 25 10 3 12 25 - 26 33
10.
Гётеборг
 0:0 25 7 9 9 27 - 28 30
11.
Сириус
 25 8 5 12 39 - 38 29
12.
Хальмстад
 25 8 5 12 23 - 40 29
13.
АИК
 25 7 7 11 28 - 32 28
14.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
15.
Дегерфорс
 25 7 2 16 25 - 54 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 0:0 12 8 2 2 22 - 14 26
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
Гётеборг
 0:0 12 5 3 4 18 - 10 18
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 12 4 3 5 10 - 16 15
13.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
14.
Вернаму
 0:0 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 0:0 13 3 4 6 10 - 13 13
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 0:0 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 0:0 13 6 2 5 17 - 15 20
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Хаммарбю
 0:0 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 0:0 13 2 6 5 9 - 18 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 12 2 0 10 9 - 35 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Гваргис Питер сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Эрквист Расмус бьет в цель!
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    Где смотреть матч Сириус 3:2 Дегерфорс онлайн

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