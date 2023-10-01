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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 25. Стадион: .
Фредрикстад
3:0
Конец матча
Рёуфосс
0'
34' Желтая карточка
Loris Mettler
43' Желтая карточка
Markus Johnsgaard
1:0
47' Гол
Stian Stray Molde
2:0
51' Гол
Sondre Soerloekk
54' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
3:0
72' Гол
Бьярталид Йоаннес
90'+4
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
7
Ольсен
Брандур
4
Stian
Stray
Molde
14
Бьярталид
Йоаннес
29
Ага
Оскар
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
11
Nicolai
Fremstad
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
10
Loris
Mettler
6
Эмсис
Эдуард
8
Markus
Johnsgaard
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
9
Хельмерсен
Андреас
15
James
Ampofo
Фредрикстад
3-5-2
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
Рёуфосс

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:1
ПД
0:1
ВД
3:1
ВД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
67

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 7 (3) 0.28
Sondre Soerloekk 5 0.2
Riki Alba 5 0.2
Stian Stray Molde 4 0.16
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.12
Ага Оскар 3 0.12
Philip Sandvik Aukland 2 0.08
Simen Rafn 1 0.04
Меткалф Патрик 1 0.04
Ольсен Брандур 1 0.04
Ludvig Begby 1 0.04
Конте Абубакар 1 0.04
Haavard Aasheim 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Mads Nielsen II 1 0.04
Уильямс Ноа 0 0
Tage Johansen 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 7 0.28
Loris Mettler 6 (3) 0.24
Markus Johnsgaard 5 0.2
James Ampofo 3 0.12
Gard Simenstad 1 0.04
Ryan Nelson 1 0.04
Haakon Butli Hammer 1 0.04
Nicolai Fremstad 1 0.04
Эмсис Эдуард 1 0.04
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.04
Браттбакк Филип 1 0.04
Andreas Osterud 1 0.04
Jamal Deen Haruna 1 0.04
Simen Hagboe 0 0
Magnus Fagernes 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 5 0
Haavar Jenssen 3 0
Конте Абубакар 3 0
Tage Johansen 3 0
Haavard Aasheim 2 0
Mads Nielsen II 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Бьярталид Йоаннес 2 0
Скарет Браге 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamal Deen Haruna 6 0
Nicolai Fremstad 5 0
Эмсис Эдуард 4 0
Loris Mettler 4 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Andreas Osterud 2 0
Янссон Оскар 1 0
Хельмерсен Андреас 1 0
Gard Simenstad 1 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Markus Johnsgaard 1 0
Simen Hagboe 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Erik Froeysa 1 0
James Ampofo 1 0
Kodjo Somesi 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Рёуфосс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
4
Фредрикстад
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Рёуфосс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

12
15
Фредрикстад
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
64% (16)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Рёуфосс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
8% (2)
36% (9)
56% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

26
14
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
6
23%
3
21%
46-60
6
23%
1
7%
61-75
3
12%
7
50%
76-90

Пропущено

5
22
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
20%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
20%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
60%
5
23%
76-90

Забито

13
17
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
5
29%
29%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
4
31%
5
29%
29%
61-75
3
23%
1
6%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
5
38%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Забито

39
31
14 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
3
8%
5
16%
1-15
7
18%
3
10%
16-30
4
10%
4
13%
31-45
9
23%
5
16%
46-60
10
26%
6
19%
61-75
6
15%
8
26%
76-90

Пропущено

17
35
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
1
6%
3
9%
1-15
2
12%
5
14%
16-30
2
12%
4
11%
31-45
3
18%
6
17%
46-60
2
12%
8
23%
61-75
7
41%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0
Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0
Рёуфосс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рёуфосс - Санднес 1:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Рёуфосс - Мосс 1:1 Осане - Рёуфосс 3:1
Рёуфосс - Согндаль 3:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4

Результаты матчей

Фредрикстад
Рёуфосс

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:3
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
5 раз 20%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
5
7
4
9
2.5
3
9
2
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
6
4
8
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
17
8
11
14
1.5
9
16
4
21
2.5
6
19
2
23
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 25 15 9 1 39 - 17 54
2.
КФУМ Осло
 25 14 5 6 45 - 30 47
3.
Конгсвингер
 25 13 4 8 42 - 33 43
4.
ИК Старт
 25 10 9 6 43 - 30 39
5.
Согндаль
 24 11 5 8 37 - 32 38
6.
ФК Кристиансунн
 24 9 8 7 39 - 33 35
7.
Брюне
 25 10 5 10 36 - 32 35
8.
Санднес
 25 9 7 9 37 - 31 34
9.
Мосс
 25 9 7 9 31 - 32 34
10.
Ранхейм
 25 10 3 12 29 - 46 33
11.
Рёуфосс
 25 9 6 10 33 - 33 33
12.
Осане
 25 7 9 9 36 - 35 30
13.
Мьёндален
 25 8 5 12 32 - 37 29
14.
Дьерв
 25 7 6 12 37 - 52 27
15.
Хёдд
 25 6 7 12 24 - 34 25
16.
Скейд
 25 2 5 18 21 - 54 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 12 8 3 1 27 - 12 27
3.
КФУМ Осло
 12 8 2 2 25 - 12 26
4.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
5.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
6.
ФК Кристиансунн
 13 7 3 3 24 - 13 24
7.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
8.
Согндаль
 11 6 3 2 20 - 12 21
9.
Рёуфосс
 12 5 5 2 19 - 11 20
10.
Осане
 12 5 4 3 21 - 16 19
11.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
12.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Хёдд
 12 3 6 3 12 - 11 15
15.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
16.
Скейд
 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
4.
Согндаль
 13 5 2 6 17 - 20 17
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
Санднес
 12 4 4 4 17 - 14 16
7.
Мьёндален
 12 4 1 7 14 - 21 13
8.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
9.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
10.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
11.
ФК Кристиансунн
 11 2 5 4 15 - 20 11
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Брюне
 12 3 1 8 15 - 21 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 12 1 6 5 13 - 22 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
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    • 47'
      Г О О О О Л - Stian Stray Molde бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Markus Johnsgaard получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Loris Mettler получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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