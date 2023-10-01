Тур: 25. Стадион: Фредрикстад.
3:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаLoris Mettler
43' Желтая карточкаMarkus Johnsgaard
1:0
47' ГолStian Stray Molde
2:0
51' ГолSondre Soerloekk
54' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
3:0
72' ГолБьярталид Йоаннес
90'+4
Ход матча
34'
47'
1:0
51'
54'
72'
29
Ага
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 James AmpofoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Ryan NelsonПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Фредрикстад
Рёуфосс
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.75
Среднее время на гол
56
51
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
67
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|7 (3)
|0.28
|Sondre Soerloekk
|5
|0.2
|Riki Alba
|5
|0.2
|Stian Stray Molde
|4
|0.16
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.12
|Ага Оскар
|3
|0.12
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0.08
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Меткалф Патрик
|1
|0.04
|Ольсен Брандур
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|1
|0.04
|Конте Абубакар
|1
|0.04
|Haavard Aasheim
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Mads Nielsen II
|1
|0.04
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|7
|0.28
|Loris Mettler
|6 (3)
|0.24
|Markus Johnsgaard
|5
|0.2
|James Ampofo
|3
|0.12
|Gard Simenstad
|1
|0.04
|Ryan Nelson
|1
|0.04
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.04
|Nicolai Fremstad
|1
|0.04
|Эмсис Эдуард
|1
|0.04
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.04
|Браттбакк Филип
|1
|0.04
|Andreas Osterud
|1
|0.04
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.04
|Simen Hagboe
|0
|0
|Magnus Fagernes
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|5
|0
|Haavar Jenssen
|3
|0
|Конте Абубакар
|3
|0
|Tage Johansen
|3
|0
|Haavard Aasheim
|2
|0
|Mads Nielsen II
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Бьярталид Йоаннес
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|6
|0
|Nicolai Fremstad
|5
|0
|Эмсис Эдуард
|4
|0
|Loris Mettler
|4
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Andreas Osterud
|2
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Хельмерсен Андреас
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Markus Johnsgaard
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|James Ampofo
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Рёуфосс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
4
Фредрикстад
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Рёуфосс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
12
15
Фредрикстад
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
64% (16)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Рёуфосс
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
8% (2)
36% (9)
56% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
26
14
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
6
23%
3
21%
46-60
6
23%
1
7%
61-75
3
12%
7
50%
76-90
Пропущено
5
22
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
20%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
20%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
60%
5
23%
76-90
Забито
13
17
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
5
29%
29%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
4
31%
5
29%
29%
61-75
3
23%
1
6%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
5
38%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Забито
39
31
14 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
3
8%
5
16%
1-15
7
18%
3
10%
16-30
4
10%
4
13%
31-45
9
23%
5
16%
46-60
10
26%
6
19%
61-75
6
15%
8
26%
76-90
Пропущено
17
35
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
1
6%
3
9%
1-15
2
12%
5
14%
16-30
2
12%
4
11%
31-45
3
18%
6
17%
46-60
2
12%
8
23%
61-75
7
41%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0
Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0
Рёуфосс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рёуфосс - Санднес 1:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Рёуфосс - Мосс 1:1 Осане - Рёуфосс 3:1
Рёуфосс - Согндаль 3:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4
Результаты матчей
Фредрикстад
Рёуфосс
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:3
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
5 раз 20%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
76
57
49
39
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
76
48
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
178
1114
916
421
619
223
124
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7