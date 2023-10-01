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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Видовре
0:2
Второй тайм: 76'
Брондбю
0'
0:1
10' Гол
Дивкович Марко
18' Желтая карточка
Ильязовски Ахмед
0:2
50' Гол
Квистгарден Матиас
62' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
68' Желтая карточка
Геммер Йонас

Ход матча

10'
0:1
Дивкович Марко
(Валлис Николай)
18'
Ильязовски Ахмед
 
46'
Jeffrey Papa
Линдберг Маркус
 
46'
Томсен Тобиас
Ильязовски Ахмед
 
50'
0:2
Квистгарден Матиас
(Дивкович Марко)
62'
 
Квистгарден Матиас
68'
Геммер Йонас
 
71'
 
Судзуки Юито
Квистгарден Матиас
71'
 
Менса Кевин
Дивкович Марко
71'
Макиенок Симон
Камили Лирим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 12
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 162 Количество передач 270
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Видовре
Ничья
Брондбю
7.00
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7.80
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1.46
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Все Коэффициенты
1
Filip
Djukic
5
Matti
Olsen
25
Киилерик
Мальте
2
Стендеруп
Даниэль
15
Ильязовски
Ахмед
3
Philip
Reinhold
10
Спельманн
Мартин
6
Геммер
Йонас
7
Камили
Лирим
14
Якобсен
Кристиан
II
11
Линдберг
Маркус
1
Пенц
Патрик
18
Шиембе
Кевин
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
Видовре
3-4-2-1
Брондбю
3-4-1-2

История личных встреч

Видовре
Брондбю

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
4:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ТМС
2:4
ТМК
3:0
ТМК
3:0
К
2:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

18
1

Голов в среднем за матч

2.57
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 2 0.2
Andreas Smed 1 0.1
Камили Лирим 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 6 0.6
Омойджуфано Охи 4 (1) 0.4
Квистгарден Матиас 3 0.3
Дивкович Марко 1 0.1
Радошевич Йосип 1 0.1
Эвьен Хэкон 1 0.1
Васс Даниэль 1 (1) 0.1
Расмуссен Якоб 1 0.1
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Геертсен Николай 2 0
Ильязовски Ахмед 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Пер Франдсен 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеггхейм Хенрик 3 0
Греве Матиас 2 0
Квистгарден Матиас 2 0
Алвес Фредерик 2 0
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Видовре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брондбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
5
Видовре
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Брондбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Забито

3
16
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 8
7 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
33%
3
19%
31-45
1
33%
2
13%
46-60
1
33%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
21%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
4
29%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0
Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0
Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1
Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3

Результаты матчей

Видовре
Брондбю

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Видовре
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Брондбю
 2:0 10 7 0 3 19 - 10 21
3.
Силькеборг
 10 6 1 3 16 - 9 19
4.
Норшелланн
 10 5 4 1 21 - 8 19
5.
Мидтьюлланн
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
АГФ Орхус
 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Раннерс
 10 3 3 4 10 - 19 12
9.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
10.
Оденсе
 9 2 2 5 14 - 16 8
11.
Вайле
 10 1 2 7 9 - 15 5
12.
Видовре
 0:2 10 0 3 7 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Брондбю
 2:0 4 2 0 2 9 - 6 6
9.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 5 0 1 4 4 - 8 1
12.
Видовре
 0:2 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
5.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
6.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
7.
АГФ Орхус
 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 0:2 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Видовре Геммер Йонас 3
Весь список
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