Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Стендеруп Даниэль

46' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Видовре

44' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

41' Ahmed Iljazovski ослабляет давление, выбив мяч.

41' Омойджуфано Охи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

40' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Спельманн Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Линдберг Маркус из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Видовре

34' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ahmed Iljazovski из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

30' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ahmed Iljazovski ослабляет давление, выбив мяч.

28' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Дивкович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Игра в одни ворота сейчас. Брондбю доминирует и владеет мячом

26' Удар от ворот произведет Видовре

26' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Линдберг Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Видовре

24' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Киилерик Мальте

23' Дивкович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

20' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Брондбю

20' Якобсен Кристиан II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ahmed Iljazovski получил желтую карточку от судьи

18' Судья свистит. Ahmed Iljazovski атаковал сзади соперника. Это Квистгарден Матиас заработал своей команде штрафной

18' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Камили Лирим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Ahmed Iljazovski нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Камили Лирим из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Ahmed Iljazovski наказан за толчок Дивкович Марко

13' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Брондбю

11' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

11' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Дивкович Марко забивает с левой ноги!

10' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

9' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Дивкович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Видовре

4' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Удар от ворот произведет Видовре

3' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля