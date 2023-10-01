Тур: 10. Стадион: Pro Ventilation Arena. Зрители: 9324 Главный судья: Jakob Sundberg
0'
0:1
10' ГолДивкович Марко
18' Желтая карточкаИльязовски Ахмед
0:2
50' ГолКвистгарден Матиас
62' Желтая карточкаКвистгарден Матиас
68' Желтая карточкаГеммер Йонас
0:3
86' ГолСудзуки Юито
90'+6
Ход матча
10'
0:1
18'
50'
68'
86'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 12
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
410 Количество передач 450
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
История личных встреч
Видовре
Брондбю
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
18
1
Голов в среднем за матч
2.57
1
Среднее время на гол
35
90
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
36
72
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.2
|Andreas Smed
|1
|0.1
|Камили Лирим
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|6
|0.6
|Омойджуфано Охи
|4 (1)
|0.4
|Квистгарден Матиас
|3
|0.3
|Дивкович Марко
|1
|0.1
|Эвьен Хэкон
|1
|0.1
|Радошевич Йосип
|1
|0.1
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.1
|Расмуссен Якоб
|1
|0.1
|Судзуки Юито
|1
|0.1
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|4
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Геертсен Николай
|2
|0
|Ильязовски Ахмед
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеггхейм Хенрик
|3
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Квистгарден Матиас
|2
|0
|Алвес Фредерик
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Видовре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брондбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
5
Видовре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Брондбю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
100%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
13
4
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
23%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
4
57%
76-90
Забито
3
19
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 9
8 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
33%
3
16%
31-45
1
33%
3
16%
46-60
1
33%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
4
24%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
5
29%
29%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0
Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0
Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1
Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3
Результаты матчей
Видовре
Брондбю
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Видовре
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
28
Больше Меньше
19
64
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|4
|Раннерс
|Ольсен Оливер
|4