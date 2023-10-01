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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 9324 Главный судья: Jakob Sundberg
Видовре
0:3
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
10' Гол
Дивкович Марко
18' Желтая карточка
Ильязовски Ахмед
0:2
50' Гол
Квистгарден Матиас
62' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
68' Желтая карточка
Геммер Йонас
0:3
86' Гол
Судзуки Юито
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Дивкович Марко
(Валлис Николай)
18'
Ильязовски Ахмед
 
46'
Jeffrey Papa
Линдберг Маркус
 
46'
Томсен Тобиас
Ильязовски Ахмед
 
50'
0:2
Квистгарден Матиас
(Дивкович Марко)
62'
 
Квистгарден Матиас
68'
Геммер Йонас
 
71'
 
Судзуки Юито
Квистгарден Матиас
71'
 
Менса Кевин
Дивкович Марко
72'
Макиенок Симон
Камили Лирим
 
80'
Magnus Fredslund
Спельманн Мартин
 
80'
Magnus Lysholm Petersen
Philip Reinhold
 
81'
 
Эвьен Хэкон
Васс Даниэль
86'
0:3
Судзуки Юито
(Эвьен Хэкон)
90'
 
Oscar Schwartau
Омойджуфано Охи
90'
 
Ковальчик Матеуш
Валлис Николай

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 12
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 410 Количество передач 450
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

1
Filip
Djukic
5
Matti
Olsen
25
Киилерик
Мальте
2
Стендеруп
Даниэль
15
Ильязовски
Ахмед
3
Philip
Reinhold
10
Спельманн
Мартин
6
Геммер
Йонас
7
Камили
Лирим
14
Якобсен
Кристиан
II
11
Линдберг
Маркус
1
Пенц
Патрик
18
Шиембе
Кевин
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
Видовре
3-4-2-1
Брондбю
3-4-1-2

История личных встреч

Видовре
Брондбю

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
4:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ТМС
2:4
ТМК
3:0
ТМК
3:0
К
2:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

18
1

Голов в среднем за матч

2.57
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 2 0.2
Andreas Smed 1 0.1
Камили Лирим 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 6 0.6
Омойджуфано Охи 4 (1) 0.4
Квистгарден Матиас 3 0.3
Дивкович Марко 1 0.1
Эвьен Хэкон 1 0.1
Радошевич Йосип 1 0.1
Васс Даниэль 1 (1) 0.1
Расмуссен Якоб 1 0.1
Судзуки Юито 1 0.1
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 4 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Геертсен Николай 2 0
Ильязовски Ахмед 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Пер Франдсен 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеггхейм Хенрик 3 0
Греве Матиас 2 0
Квистгарден Матиас 2 0
Алвес Фредерик 2 0
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Видовре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брондбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
5
Видовре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Брондбю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
100%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

13
4
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
23%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Забито

3
19
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 9
8 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
33%
3
16%
31-45
1
33%
3
16%
46-60
1
33%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
4
24%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
5
29%
29%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0
Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0
Брондбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1
Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3

Результаты матчей

Видовре
Брондбю

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:3
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Видовре
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
8
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Брондбю
 10 7 0 3 20 - 10 21
3.
Силькеборг
 10 6 1 3 16 - 9 19
4.
Норшелланн
 10 5 4 1 21 - 8 19
5.
Мидтьюлланн
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
АГФ Орхус
 10 3 4 3 11 - 13 13
7.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Виборг
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Раннерс
 10 3 3 4 10 - 19 12
10.
Оденсе
 9 2 2 5 14 - 16 8
11.
Вайле
 10 1 2 7 9 - 15 5
12.
Видовре
 10 0 3 7 3 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
6.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
8.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 5 0 1 4 4 - 8 1
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
5.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
6.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
7.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
8.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Весь список
  • 95'
    Брондбю начинает контратаку
  • 95'
    Расмуссен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Oscar Schwartau создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Ковальчик Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Magnus Lysholm Petersen ослабляет давление, выбив мяч.
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