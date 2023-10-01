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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 25. Стадион: .
Хеккен
2:0
Конец матча
АИК
0'
40' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
57' Желтая карточка
Бьорнстрем Аксель
1:0
63' Гол
Чилуфя Эдвард
75' Желтая карточка
Abdihakin Ali
2:0
77' Гол
Чилуфя Эдвард
90' Желтая карточка
Абрахамссон Петер
90'+5

Ход матча

40'
 
Тюкосен Мадс
46'
 
Бьорнстрем Аксель
Оума Эрик
57'
 
Бьорнстрем Аксель
63'
Чилуфя Эдвард
(Рюгор Миккель)
1:0
74'
 
Jonah Kusi-Asare
Беширович Дино
74'
 
Taha Ayari
Тюкосен Мадс
75'
 
Abdihakin Ali
77'
Чилуфя Эдвард
(Лаюни Амор)
2:0
81'
Ромео Аман
Рюгор Миккель
 
81'
Сандберг Симон
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
85'
Дабо Понтус
Лаюни Амор
 
90'
 
Эльбузеди Закари
Abdihakin Ali
90'
 
Дурмаз Джимми
Целина Берсант
90'
Абрахамссон Петер
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
3
Хаммар
Юхан
4
Оусоу
Айхам
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
24
Лаюни
Амор
17
Чилуфя
Эдвард
23
Сонко
Момоду
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
18
Abdihakin
Ali
7
Салетрос
Антон
8
Целина
Берсант
28
Питтас
Яннис
19
Беширович
Дино
Хеккен
4-3-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Хеккен
АИК

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед

32 матча

25%
21.9%
53.1%
8 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

15.6%
37.5%
46.9%
5 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

А
1:2
А
1:2
А
4:2
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:0
А
1:2
ТМК
1:1
А
1:0
А
3:0
А
1:1
А
1:6
А
0:0
К
3:0
А
2:1
А
2:3
А
2:1
А
0:0
А
1:0
А
2:2
А
2:3
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
2:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
0:2
ШК
3:2
А
2:0

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.73
0.82

Среднее время на гол

51
109

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.59
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

53
39

Голов в среднем за матч

1.66
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.48
Рюгор Миккель 7 0.28
Ховланд Эвен 6 0.24
Ларсен Ларс Олден 5 0.2
Садик Ибраим 5 0.2
Лаюни Амор 4 (1) 0.16
Ромео Аман 3 0.12
Сонко Момоду 3 0.12
Дабо Понтус 2 0.08
Чилуфя Эдвард 2 0.08
Юссеф Али 2 0.08
Густафссон Самуэль 1 0.04
Тотлэнд Томас 1 0.04
Удденес Оскар 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Густафссон Симон 0 0
Камара Ола 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 6 0.24
Питтас Яннис 5 (1) 0.2
Тюкосен Мадс 3 0.12
Фараж Омар 3 (1) 0.12
Магаши Абдуссалам 2 0.08
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.08
Хуссейн Билаль 1 0.04
Оума Эрик 1 0.04
Милошевич Александер 1 0.04
Гвидетти Йон 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Целина Берсант 0 0
Беширович Дино 0 0
Victor Andersson 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 2 1
Ромео Аман 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Рюгор Миккель 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Дабо Понтус 2 0
Сандберг Симон 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаюни Амор 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Бьорнстрем Аксель 4 1
Милошевич Александер 4 0
Оума Эрик 2 1
Кейта Абубакар 3 0
Тюкосен Мадс 3 0
Халити Йетмир 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Салетрос Антон 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Дурмаз Джимми 1 0
Целина Берсант 1 0
Питтас Яннис 1 0
Беширович Дино 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Abdihakin Ali 1 0

Результаты матчей

Хеккен
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
АИК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

1
7
Хеккен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
АИК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

15
13
Хеккен
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
АИК
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

41
12
17 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
6
15%
3
25%
1-15
3
7%
2
17%
16-30
8
20%
3
25%
31-45
10
24%
2
17%
46-60
5
12%
0
0%
61-75
9
22%
2
17%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
20%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
27%
4
20%
76-90

Забито

17
15
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
12%
5
33%
31-45
5
29%
29%
4
27%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
5
33%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Забито

58
27
21 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
7
12%
3
11%
1-15
4
7%
3
11%
16-30
10
17%
8
30%
30%
31-45
15
26%
6
22%
46-60
10
17%
0
0%
61-75
12
21%
7
26%
76-90

Пропущено

29
33
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
4
14%
7
21%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
3
9%
31-45
6
21%
5
15%
46-60
3
10%
7
21%
61-75
6
21%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2
Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2
АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0
ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1

Результаты матчей

Хеккен
АИК

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 42%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
3
6 раз 24%
0
5 раз 20%
4
4 раза 16%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
7 раз 28%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хеккен
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
1.5
Больше Меньше
6
6
10
3
2.5
1
11
4
9
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
4
7
5
1.5
3
10
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
18
7
19
6
1.5
9
16
11
14
2.5
1
24
5
20
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 24 16 3 5 47 - 21 51
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 0:0 25 11 6 8 34 - 32 39
6.
ИФК Норрчепинг
 25 11 5 9 39 - 33 38
7.
Кальмар
 25 10 6 9 28 - 32 36
8.
Мьельбю
 0:0 25 10 5 10 24 - 25 35
9.
Вернаму
 0:0 25 10 3 12 25 - 26 33
10.
Гётеборг
 0:0 25 7 9 9 27 - 28 30
11.
Сириус
 25 8 5 12 39 - 38 29
12.
Хальмстад
 25 8 5 12 23 - 40 29
13.
АИК
 25 7 7 11 28 - 32 28
14.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
15.
Дегерфорс
 25 7 2 16 25 - 54 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 0:0 12 8 2 2 22 - 14 26
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
Гётеборг
 0:0 12 5 3 4 18 - 10 18
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 12 4 3 5 10 - 16 15
13.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
14.
Вернаму
 0:0 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 0:0 13 3 4 6 10 - 13 13
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 0:0 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 0:0 13 6 2 5 17 - 15 20
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Хаммарбю
 0:0 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 0:0 13 2 6 5 9 - 18 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 12 2 0 10 9 - 35 6
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Тюкосен Мадс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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