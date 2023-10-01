Тур: 25. Стадион: Бравида Арена.
0'
40' Желтая карточкаТюкосен Мадс
57' Желтая карточкаБьорнстрем Аксель
1:0
63' ГолЧилуфя Эдвард
75' Желтая карточкаAbdihakin Ali
2:0
77' ГолЧилуфя Эдвард
90' Желтая карточкаАбрахамссон Петер
90'+5
Ход матча
40'
63'
1:0
75'
77'
2:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
24
Лаюни
Амор
23
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
45 Taha Ayari
-
24 Lamine Dabo
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Хеккен
АИК
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед
32 матча
25%
21.9%
53.1%
8 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
15.6%
37.5%
46.9%
5 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.73
0.82
Среднее время на гол
51
109
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.59
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
53
39
Голов в среднем за матч
1.66
1.22
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.48
|Рюгор Миккель
|7
|0.28
|Ховланд Эвен
|6
|0.24
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.2
|Садик Ибраим
|5
|0.2
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.16
|Ромео Аман
|3
|0.12
|Сонко Момоду
|3
|0.12
|Дабо Понтус
|2
|0.08
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.08
|Юссеф Али
|2
|0.08
|Густафссон Самуэль
|1
|0.04
|Тотлэнд Томас
|1
|0.04
|Удденес Оскар
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|1
|0.04
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|6
|0.24
|Питтас Яннис
|5 (1)
|0.2
|Тюкосен Мадс
|3
|0.12
|Фараж Омар
|3 (1)
|0.12
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.08
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.08
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Милошевич Александер
|1
|0.04
|Гвидетти Йон
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Целина Берсант
|0
|0
|Беширович Дино
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Ромео Аман
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|4
|1
|Милошевич Александер
|4
|0
|Оума Эрик
|2
|1
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Беширович Дино
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Abdihakin Ali
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
АИК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
1
7
Хеккен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
АИК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
15
13
Хеккен
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
АИК
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
41
12
17 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
6
15%
3
25%
1-15
3
7%
2
17%
16-30
8
20%
3
25%
31-45
10
24%
2
17%
46-60
5
12%
0
0%
61-75
9
22%
2
17%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
20%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
27%
4
20%
76-90
Забито
17
15
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
12%
5
33%
31-45
5
29%
29%
4
27%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Забито
58
27
21 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
7
12%
3
11%
1-15
4
7%
3
11%
16-30
10
17%
8
30%
30%
31-45
15
26%
6
22%
46-60
10
17%
0
0%
61-75
12
21%
7
26%
76-90
Пропущено
29
33
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
4
14%
7
21%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
3
9%
31-45
6
21%
5
15%
46-60
3
10%
7
21%
61-75
6
21%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2
Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2
АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0
ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1
Результаты матчей
Хеккен
АИК
Точный счет
3:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 46%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 42%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
3
6 раз 24%
0
5 раз 20%
4
4 раза 16%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
7 раз 28%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хеккен
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
103
111
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
94
75
310
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
187
196
916
1114
124
520
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|4
|4
|51 - 21
|52
|2.
|24
|16
|3
|5
|47 - 21
|51
|3.
|25
|16
|2
|7
|57 - 30
|50
|4.
|25
|13
|4
|8
|35 - 29
|43
|5.
|0:0
|25
|11
|6
|8
|34 - 32
|39
|6.
|25
|11
|5
|9
|39 - 33
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|28 - 32
|36
|8.
|0:0
|25
|10
|5
|10
|24 - 25
|35
|9.
|0:0
|25
|10
|3
|12
|25 - 26
|33
|10.
|0:0
|25
|7
|9
|9
|27 - 28
|30
|11.
|25
|8
|5
|12
|39 - 38
|29
|12.
|25
|8
|5
|12
|23 - 40
|29
|13.
|25
|7
|7
|11
|28 - 32
|28
|14.
|24
|8
|3
|13
|32 - 41
|27
|15.
|25
|7
|2
|16
|25 - 54
|23
|16.
|24
|3
|5
|16
|20 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|5.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|22 - 14
|26
|6.
|12
|6
|3
|3
|14 - 14
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|9.
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|13
|5
|1
|7
|26 - 21
|16
|12.
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|13.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|14.
|0:0
|12
|4
|1
|7
|8 - 11
|13
|15.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|3.
|0:0
|12
|7
|1
|4
|14 - 12
|22
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|8.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|9 - 18
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|12
|2
|0
|10
|9 - 35
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6