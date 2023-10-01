  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 25. Стадион: .
Мосс
3:0
Конец матча
Хёдд
0'
1:0
14' Гол
Sebastian Pedersen II
2:0
16' Гол
Alexander Haapnes
81' Желтая карточка
Thomas Klemetsen Jakobsen
90' Желтая карточка
Halvard Urnes
90' Желтая карточка
Peder Neersveen
3:0
90' Гол
Кубр Лукас
90'+8
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
24
Кубр
Лукас
15
Alexander
Haapnes
6
Faites
Makosso
10
Bo
Aasulv
Hegland
20
Aksel
Baran
Potur
19
Sebastian
Pedersen
II
14
Claudio
Braga
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
18
Bernardo
Morgado
24
Erlend
Hellevik
Larsen
14
Halvard
Urnes
8
Sverre
Oekland
28
Зико
Ренато
9
Скривен
Альфред
21
Gustav
Mogensen
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
Мосс
4-3-3
Хёдд
3-4-3

История личных встреч

Мосс
Хёдд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:1
ВД
1:3
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:1
ВД
4:2
А
1:5
А
2:2

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.75
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
45

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 9 (2) 0.36
Sebastian Pedersen II 8 0.32
Marius Andresen2 2 0.08
Anas Farah Ali 2 0.08
Александерссон Ноа 2 0.08
Aksel Baran Potur 1 0.04
Alexander Haapnes 1 0.04
Гйесдал Хенрик 1 0.04
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.04
Faites Makosso 1 0.04
Sivert Haugli 1 0.04
Кубр Лукас 1 0.04
Ian Hoffmann 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Bo Aasulv Hegland 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 7 0.28
Gustav Mogensen 3 0.12
Isak Gabriel Skotheim 2 0.08
Torbjoern Kallevaag 2 (1) 0.08
Erlend Hellevik Larsen 2 0.08
Sander Sundnes 1 0.04
Peder Neersveen 1 0.04
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.04
Halvard Urnes 1 0.04
Simen Kvia-Egeskog 1 0.04
Syver Skundberg Skeide 1 0.04
Thomas Lillo 1 0.04
Rasmus Bonde 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 8 0
Claudio Braga 5 0
Faites Makosso 3 1
Ian Hoffmann 4 0
Sivert Haugli 3 0
Ilir Kukleci 3 0
Александерссон Ноа 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Marius Andresen2 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Sander Wold 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 4 1
Скривен Альфред 5 0
Torbjoern Kallevaag 4 0
Sander Sundnes 4 0
Sverre Oekland 3 0
Erlend Hellevik Larsen 3 0
Marius Svanberg Alm 3 0
Bernardo Morgado 3 0
Syver Skundberg Skeide 3 0
Peder Neersveen 2 0
Зико Ренато 2 0
Thomas Lillo 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Oerjan Heiberg 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Gustav Mogensen 1 0

Результаты матчей

Мосс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Хёдд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5
Мосс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Хёдд
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

8
11
Мосс
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
32% (8)
12% (3)
Хёдд
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90

Пропущено

11
23
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
2
9%
1-15
4
36%
3
13%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
0
0%
7
30%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
8%
3
25%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Пропущено

22
11
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
9%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
10
45%
2
18%
76-90

Забито

30
24
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
3
10%
5
21%
1-15
6
20%
2
8%
16-30
4
13%
5
21%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
9
30%
5
21%
76-90

Пропущено

33
34
12 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
3
9%
4
12%
1-15
5
15%
5
15%
16-30
4
12%
4
12%
31-45
7
21%
7
21%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
10
30%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3
Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0
Хёдд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2 Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1
Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1

Результаты матчей

Мосс
Хёдд

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Мосс
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
3
9
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
16
9
8
17
1.5
6
19
3
22
2.5
2
23
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 25 15 9 1 39 - 17 54
2.
КФУМ Осло
 25 14 5 6 45 - 30 47
3.
Конгсвингер
 25 13 4 8 42 - 33 43
4.
ИК Старт
 25 10 9 6 43 - 30 39
5.
Согндаль
 24 11 5 8 37 - 32 38
6.
ФК Кристиансунн
 24 9 8 7 39 - 33 35
7.
Брюне
 25 10 5 10 36 - 32 35
8.
Санднес
 25 9 7 9 37 - 31 34
9.
Мосс
 25 9 7 9 31 - 32 34
10.
Ранхейм
 25 10 3 12 29 - 46 33
11.
Рёуфосс
 25 9 6 10 33 - 33 33
12.
Осане
 25 7 9 9 36 - 35 30
13.
Мьёндален
 25 8 5 12 32 - 37 29
14.
Дьерв
 25 7 6 12 37 - 52 27
15.
Хёдд
 25 6 7 12 24 - 34 25
16.
Скейд
 25 2 5 18 21 - 54 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 12 8 3 1 27 - 12 27
3.
КФУМ Осло
 12 8 2 2 25 - 12 26
4.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
5.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
6.
ФК Кристиансунн
 13 7 3 3 24 - 13 24
7.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
8.
Согндаль
 11 6 3 2 20 - 12 21
9.
Рёуфосс
 12 5 5 2 19 - 11 20
10.
Осане
 12 5 4 3 21 - 16 19
11.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
12.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Хёдд
 12 3 6 3 12 - 11 15
15.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
16.
Скейд
 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
4.
Согндаль
 13 5 2 6 17 - 20 17
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
Санднес
 12 4 4 4 17 - 14 16
7.
Мьёндален
 12 4 1 7 14 - 21 13
8.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
9.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
10.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
11.
ФК Кристиансунн
 11 2 5 4 15 - 20 11
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Брюне
 12 3 1 8 15 - 21 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 12 1 6 5 13 - 22 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Aksel Baran Potur уходит с поля. Vetle Hellestoe выходит вместо него
  • 96'
    Thomas Klemetsen Jakobsen сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Кубр Лукас бьет в цель!
  • 94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Peder Nersveen получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Halvard Urnes получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Bo Aasulv Hegland сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Alexander Haapnes бьет в цель!
    • 14'
      Claudio Braga сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Sebastian Pedersen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мосс 3:0 Хёдд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     