Тур: 25. Стадион: Melloes Stadion.
0'
1:0
14' ГолSebastian Pedersen II
2:0
16' ГолAlexander Haapnes
81' Желтая карточкаThomas Klemetsen Jakobsen
90' Желтая карточкаHalvard Urnes
90' Желтая карточкаPeder Neersveen
3:0
90' ГолКубр Лукас
90'+8
Ход матча
14'
16'
90'
90'
90'
24
Кубр
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кубр ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
12 Elias Bachke
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
19 Mirza Mulac
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
Мосс
Хёдд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.75
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
45
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|9 (2)
|0.36
|Sebastian Pedersen II
|8
|0.32
|Marius Andresen2
|2
|0.08
|Anas Farah Ali
|2
|0.08
|Александерссон Ноа
|2
|0.08
|Aksel Baran Potur
|1
|0.04
|Alexander Haapnes
|1
|0.04
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.04
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.04
|Faites Makosso
|1
|0.04
|Sivert Haugli
|1
|0.04
|Кубр Лукас
|1
|0.04
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Bo Aasulv Hegland
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|7
|0.28
|Gustav Mogensen
|3
|0.12
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.08
|Torbjoern Kallevaag
|2 (1)
|0.08
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0.08
|Sander Sundnes
|1
|0.04
|Peder Neersveen
|1
|0.04
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.04
|Halvard Urnes
|1
|0.04
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.04
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.04
|Thomas Lillo
|1
|0.04
|Rasmus Bonde
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|8
|0
|Claudio Braga
|5
|0
|Faites Makosso
|3
|1
|Ian Hoffmann
|4
|0
|Sivert Haugli
|3
|0
|Ilir Kukleci
|3
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|4
|1
|Скривен Альфред
|5
|0
|Torbjoern Kallevaag
|4
|0
|Sander Sundnes
|4
|0
|Sverre Oekland
|3
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|3
|0
|Marius Svanberg Alm
|3
|0
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Syver Skundberg Skeide
|3
|0
|Peder Neersveen
|2
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Thomas Lillo
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Oerjan Heiberg
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Хёдд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
5
Мосс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Хёдд
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
8
11
Мосс
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
32% (8)
12% (3)
Хёдд
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90
Пропущено
11
23
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
2
9%
1-15
4
36%
3
13%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
0
0%
7
30%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
8%
3
25%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Пропущено
22
11
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
9%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
10
45%
2
18%
76-90
Забито
30
24
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
3
10%
5
21%
1-15
6
20%
2
8%
16-30
4
13%
5
21%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
9
30%
5
21%
76-90
Пропущено
33
34
12 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
3
9%
4
12%
1-15
5
15%
5
15%
16-30
4
12%
4
12%
31-45
7
21%
7
21%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
10
30%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3
Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0
Хёдд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2 Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1
Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1
Результаты матчей
Мосс
Хёдд
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Мосс
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
58
39
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
76
39
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
169
817
619
322
223
124
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7