Тур: 10. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Jacob Karlsen
0'
1:0
35' ГолЙенсен Исак
1:1
59' ГолТингагер Фредерик
2:1
72' ГолSrdjan Kuzmic
79' Желтая карточкаИбрагим Саид
90'+7
Ход матча
35'
1:0
59'
1:1
72'
2:1
78'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
400 Количество передач 384
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Anel Zulic
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Каль ЭрикЗащитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Виборг
АГФ Орхус
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
39 матчей
33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.29
1.05
Среднее время на гол
69
86
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
52
40
Голов в среднем за матч
1.33
1.03
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
67
87
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sergio Andrade
|2
|0.2
|Anosike Ementa
|1
|0.1
|Ибрагим Саид
|1
|0.1
|Йенсен Исак
|1
|0.1
|Жуниор Ренато
|1
|0.1
|Томас Найджел
|1
|0.1
|Залетел Жан
|1
|0.1
|Бундгаард Оливер
|1
|0.1
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.1
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.1
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (1)
|0.5
|Бех Тобиас
|2
|0.2
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.1
|Поульсен Николай
|1
|0.1
|Тингагер Фредерик
|1
|0.1
|Кнудсен Магнус
|1
|0.1
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|3
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Srdjan Kuzmic
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|4
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Бех Тобиас
|2
|0
|Каль Эрик
|2
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|0
|1
|Кнустер Матс
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
2
4
Виборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
АГФ Орхус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
38%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
5
31%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0
Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3
Результаты матчей
Виборг
АГФ Орхус
Точный счет
2:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Виборг
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
55
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|4
|Раннерс
|Ольсен Оливер
|4