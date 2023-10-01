Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Виборг играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Виборг

49' Тингагер Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

49' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

43' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

43' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Аносике Эмента выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

40' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

40' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Виборг

39' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

39' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Виборг

35' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Вестергорд Магнус получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Вестергорд Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

33' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Беихмо Феликс получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Беихмо Феликс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Удар от ворот произведет Виборг

30' Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Андерсон Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Виборг

25' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Виборг

19' Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Аносике Эмента выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Виборг

13' Оооо... вот это был удар! Беихмо Феликс должен был забить с этой позиции.

13' Беихмо Феликс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Мортенсен Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

11' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

8' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хорошую попытку сделал Бюрги Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Гроннинг Йеппе пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен ловит мяч

7' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

3' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

3' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Идет дождь, трудные условия для игроков.