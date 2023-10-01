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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Виборг
2:1
Конец матча
АГФ Орхус
0'
1:0
35' Гол
Йенсен Исак
1:1
59' Гол
Тингагер Фредерик
2:1
72' Гол
Srdjan Kuzmic
79' Желтая карточка
Ибрагим Саид
90'+7

Ход матча

35'
Йенсен Исак
(Anosike Ementa)
1:0
59'
1:1
Тингагер Фредерик
(Линкс Гифт)
72'
Srdjan Kuzmic
(Йенсен Исак)
2:1
73'
Сёндергаард Мадс
Вестергорд Магнус
 
73'
Sergio Andrade
Йенсен Исак
 
78'
 
Серра Янни
Кнудсен Магнус
78'
 
Каль Эрик
Линкс Гифт
79'
Ибрагим Саид
 
84'
 
Mathias Sauer
Бех Тобиас
87'
Джатта Алассана
Ибрагим Саид
 
89'
 
Tobias Anker
Хенриксен Тобиас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 400 Количество передач 384
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
23
Бундгаард
Оливер
18
Мбом
Жан-Мануэль
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
8
Ибрагим
Саид
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
2
Беихмо
Феликс
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
8
Андерсон
Микаэль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Виборг
4-3-3
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Виборг
АГФ Орхус

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

39 матчей

33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
0:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.29
1.05

Среднее время на гол

69
86

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

52
40

Голов в среднем за матч

1.33
1.03

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

67
87

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sergio Andrade 2 0.2
Anosike Ementa 1 0.1
Ибрагим Саид 1 0.1
Йенсен Исак 1 0.1
Жуниор Ренато 1 0.1
Томас Найджел 1 0.1
Залетел Жан 1 0.1
Бундгаард Оливер 1 0.1
Сёндергаард Мадс 1 0.1
Srdjan Kuzmic 1 0.1
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (1) 0.5
Бех Тобиас 2 0.2
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.1
Поульсен Николай 1 0.1
Тингагер Фредерик 1 0.1
Кнудсен Магнус 1 0.1
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 3 0
Томас Найджел 2 0
Anosike Ementa 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Srdjan Kuzmic 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Бех Тобиас 2 0
Каль Эрик 2 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 0 1
Кнустер Матс 1 0
Линкс Гифт 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4
Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

2
4
Виборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
АГФ Орхус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
5
31%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0
Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3

Результаты матчей

Виборг
АГФ Орхус

Точный счет

2:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Виборг
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Брондбю
 10 7 0 3 20 - 10 21
3.
Силькеборг
 10 6 1 3 16 - 9 19
4.
Норшелланн
 10 5 4 1 21 - 8 19
5.
Мидтьюлланн
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
АГФ Орхус
 10 3 4 3 11 - 13 13
7.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Виборг
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Раннерс
 10 3 3 4 10 - 19 12
10.
Оденсе
 9 2 2 5 14 - 16 8
11.
Вайле
 10 1 2 7 9 - 15 5
12.
Видовре
 10 0 3 7 3 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
6.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
8.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 5 0 1 4 4 - 8 1
12.
Видовре
 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
5.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
6.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
7.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
8.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Виборг вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Виборг: 50%, АГФ Орхус: 50%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 97'
    Шанс! Серра Янни из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо
  • 97'
    Каль Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Каль Эрик из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Srdjan Kuzmic из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Беихмо Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Педерсен Лукас Лунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 94'
    Джатта Алассана ослабляет давление, выбив мяч.
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