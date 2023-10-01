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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Раннерс
0:0
Первый тайм: 23'
Силькеборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Силькеборг
3.45
3.80
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2.25
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Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
Раннерс
4-4-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Раннерс
Силькеборг

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.2%
41.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

35 матчей

45.7%
14.3%
40%
16 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:3
СД
3:3
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

54
48

Голов в среднем за матч

1.54
1.37

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 2 0.2
Бундгаард Филип 2 (1) 0.2
Хег Даниэль 1 0.1
Копплин Бьорн 1 0.1
Даммерс Вессель 1 0.1
Нордли Симен Болькан 1 0.1
Hugo Andersson2 1 0.1
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Эйджийри Эрнест 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 9 0.9
Маккоуотт Каллум 2 0.2
Тенгстедт Сёрен 2 (1) 0.2
Адамсен Тонни 1 0.1
Клинг Андерс 1 0.1
Маттссон Пелле 1 0.1
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Даммерс Вессель 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Энггаард Мэдс 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Сонне Оливер 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Бринк Марк 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Силькеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
7
Раннерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Силькеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

5
8
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

11
3
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
11%
1
13%
1-15
4
22%
2
25%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1
Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1
Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1

Результаты матчей

Раннерс
Силькеборг

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Силькеборг
 0:0 10 6 2 2 16 - 8 20
3.
Норшелланн
 0:0 10 5 4 1 21 - 8 19
4.
Брондбю
 9 6 0 3 17 - 10 18
5.
Мидтьюлланн
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
АГФ Орхус
 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Раннерс
 0:0 10 2 4 4 9 - 19 10
9.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
10.
Оденсе
 9 2 2 5 14 - 16 8
11.
Вайле
 0:0 10 1 2 7 9 - 15 5
12.
Видовре
 9 0 3 6 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 0:0 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 0:0 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 0:0 5 1 3 1 4 - 8 6
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 0:0 5 0 1 4 4 - 8 1
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
2.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Норшелланн
 0:0 5 2 2 1 9 - 4 8
4.
Силькеборг
 0:0 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
6.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
7.
АГФ Орхус
 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Вайле
 0:0 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 0:0 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Видовре Геммер Йонас 3
Весь список
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