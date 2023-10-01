Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Эйджийри Эрнест оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Матч возобновлен

86' Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Буш Александер Магнус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

82' Куск Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Команда Раннерс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

79' Копплин Бьорн из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Удар от ворот произведет Силькеборг

78' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

78' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Одей Стивен нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

73' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Удар от ворот произведет Раннерс

71' Удар от ворот произведет Раннерс

71' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

71' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Сонне Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

65' Энггаард Мэдс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

65' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Раннерс

64' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

62' Линд Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Эстрём Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Эстрём Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Сонне Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Удар от ворот произведет Раннерс

50' Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Раннерс

48' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Тордарсон Стефан-Тейтюр