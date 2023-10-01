  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 6012 Главный судья: Кехлет Якоб
Раннерс
1:0
Конец матча
Силькеборг
0'
37' Желтая карточка
Бринк Марк
62' Желтая карточка
Линд Александр
65' Желтая карточка
Энггаард Мэдс
68' Желтая карточка
Сонне Оливер
1:0
79' Гол
Эйджийри Эрнест
84' Желтая карточка
Буш Александер Магнус
90'+8

Ход матча

37'
 
Бринк Марк
46'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Тенгстедт Сёрен
59'
 
Мусонда Лубамба
Эстрём Робин
62'
 
Линд Александр
65'
Энггаард Мэдс
 
68'
 
Сонне Оливер
69'
 
Куск Каспер
Маккоуотт Каллум
75'
Педерсен Миккель
Нордли Симен Болькан
 
75'
Эйджийри Эрнест
Бундгаард Филип
 
79'
Эйджийри Эрнест
(Копплин Бьорн)
1:0
82'
Каллесеэ Миккель
Кулибали Лассо
 
83'
 
Карлсен Фредрик
Клинг Андерс
84'
 
Буш Александер Магнус
87'
Камара Аль-Хаджи
Одей Стивен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 480 Количество передач 494
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
Раннерс
4-4-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Раннерс
Силькеборг

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.2%
41.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

35 матчей

45.7%
14.3%
40%
16 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:3
СД
3:3
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

54
48

Голов в среднем за матч

1.54
1.37

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 2 0.2
Бундгаард Филип 2 (1) 0.2
Копплин Бьорн 1 0.1
Эйджийри Эрнест 1 0.1
Хег Даниэль 1 0.1
Даммерс Вессель 1 0.1
Нордли Симен Болькан 1 0.1
Hugo Andersson2 1 0.1
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 9 0.9
Маккоуотт Каллум 2 0.2
Тенгстедт Сёрен 2 (1) 0.2
Адамсен Тонни 1 0.1
Клинг Андерс 1 0.1
Маттссон Пелле 1 0.1
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Энггаард Мэдс 3 0
Даммерс Вессель 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Бринк Марк 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Линд Александр 1 0
Буш Александер Магнус 1 0

Результаты матчей

Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Силькеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Силькеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
7
Раннерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Силькеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

11
3
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1
Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1
Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1

Результаты матчей

Раннерс
Силькеборг

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Брондбю
 2:0 10 7 0 3 19 - 10 21
3.
Силькеборг
 10 6 1 3 16 - 9 19
4.
Норшелланн
 10 5 4 1 21 - 8 19
5.
Мидтьюлланн
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
АГФ Орхус
 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Раннерс
 10 3 3 4 10 - 19 12
9.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
10.
Оденсе
 9 2 2 5 14 - 16 8
11.
Вайле
 10 1 2 7 9 - 15 5
12.
Видовре
 0:2 10 0 3 7 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Брондбю
 2:0 4 2 0 2 9 - 6 6
9.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 5 0 1 4 4 - 8 1
12.
Видовре
 0:2 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
5.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
6.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
7.
АГФ Орхус
 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 0:2 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Видовре Геммер Йонас 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Раннерс 1:0 Силькеборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     