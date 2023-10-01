Тур: 10. Стадион: Cepheus Park Randers. Зрители: 6012 Главный судья: Кехлет Якоб
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаБринк Марк
62' Желтая карточкаЛинд Александр
65' Желтая карточкаЭнггаард Мэдс
68' Желтая карточкаСонне Оливер
1:0
79' ГолЭйджийри Эрнест
84' Желтая карточкаБуш Александер Магнус
90'+8
Ход матча
37'
62'
65'
68'
79'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
480 Количество передач 494
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Силькеборг
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.2%
41.2%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
35 матчей
45.7%
14.3%
40%
16 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
54
48
Голов в среднем за матч
1.54
1.37
Тотал матчей
2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|2
|0.2
|Бундгаард Филип
|2 (1)
|0.2
|Копплин Бьорн
|1
|0.1
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.1
|Хег Даниэль
|1
|0.1
|Даммерс Вессель
|1
|0.1
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.1
|Hugo Andersson2
|1
|0.1
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|9
|0.9
|Маккоуотт Каллум
|2
|0.2
|Тенгстедт Сёрен
|2 (1)
|0.2
|Адамсен Тонни
|1
|0.1
|Клинг Андерс
|1
|0.1
|Маттссон Пелле
|1
|0.1
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Даммерс Вессель
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Кулибали Лассо
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Бринк Марк
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Маттссон Пелле
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Буш Александер Магнус
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Силькеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Силькеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
7
Раннерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Силькеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
11
3
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Пропущено
18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1
Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1
Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1
Результаты матчей
Раннерс
Силькеборг
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
64
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|2:0
|10
|7
|0
|3
|19 - 10
|21
|3.
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|21 - 8
|19
|5.
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|6.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|10 - 19
|12
|9.
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|14 - 16
|8
|11.
|10
|1
|2
|7
|9 - 15
|5
|12.
|0:2
|10
|0
|3
|7
|3 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|2:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|12.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|12.
|0:2
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Раннерс
|Ольсен Оливер
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3