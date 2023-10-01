Тур: 10. Стадион: Вейле. Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ювара МусаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Норшелланн
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.29
1.29
Среднее время на гол
39
70
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.79
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.3
|Барри Хамза
|1
|0.1
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.1
|Альбентоса Рауль
|1
|0.1
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.1
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.1
|Ювара Муса
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.4
|Нуама Эрнест
|4
|0.4
|Тверсков Йеппе
|2
|0.2
|Фресе Мартин
|2
|0.2
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.2
|Осман Ибрагим
|1
|0.1
|Хансен Киан
|1
|0.1
|Антман Оливер
|1
|0.1
|Нагало Адамо
|1
|0.1
|Доржелес Марио
|1
|0.1
|Хардер Конрад
|1
|0.1
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|5
|0
|Эззатоллахи Саид
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|1
|Колингер Денис
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Альборнос Миико
|1
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Велков Стефан
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Marius Elvius
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Диоманде Мохаммед
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Вайле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
12
Вайле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Норшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
4
44%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
20
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
4
20%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
2
25%
7
35%
76-90
Пропущено
16
9
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
6
38%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1
Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1
Норшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2
Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Норшелланн - Нествед 3:0
Результаты матчей
Вайле
Норшелланн
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вайле
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
27
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|3.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|21 - 8
|19
|4.
|9
|6
|0
|3
|17 - 10
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|6.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|9 - 19
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|14 - 16
|8
|11.
|0:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 15
|5
|12.
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 8
|6
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|10.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Раннерс
|Ольсен Оливер
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3