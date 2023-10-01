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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Вайле
0:0
Первый тайм: 23'
Норшелланн
0'
22' Желтая карточка
Альборнос Миико

Ход матча

22'
Альборнос Миико
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Норшелланн
5.60
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4.10
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1.70
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Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
60
Эззатоллахи
Саид
5
Барри
Хамза
25
Леуритсен
Тобиас
3
Альборнос
Миико
10
Kristian
Kirkegaard
7
Нгбакото
Йени
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
8
Скьеллеруп
Андреас
14
Осман
Ибрагим
7
Ингвартсен
Маркус
Вайле
3-5-2
Норшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Вайле
Норшелланн

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

СД
2:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
3:1
СД
1:3
СД
2:0
К
0:2
К
2:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.29

Среднее время на гол

39
70

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.79
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.3
Барри Хамза 1 0.1
Kristian Kirkegaard 1 0.1
Альбентоса Рауль 1 0.1
Леуритсен Тобиас 1 0.1
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.1
Ювара Муса 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.4
Нуама Эрнест 4 0.4
Тверсков Йеппе 2 0.2
Фресе Мартин 2 0.2
Беньямин Нюгрен 2 0.2
Осман Ибрагим 1 0.1
Хансен Киан 1 0.1
Антман Оливер 1 0.1
Нагало Адамо 1 0.1
Доржелес Марио 1 0.1
Хардер Конрад 1 0.1
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 5 0
Эззатоллахи Саид 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Колингер Денис 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Альборнос Миико 1 0
Бусуладжич Азер 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Велков Стефан 1 0
Онугха Герман 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Marius Elvius 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беньямин Нюгрен 2 0
Диоманде Мохаммед 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Вайле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
12
Вайле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Норшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
4
44%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
20
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
4
20%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
2
25%
7
35%
76-90

Пропущено

16
9
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
6
38%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1
Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1
Норшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2
Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Норшелланн - Нествед 3:0

Результаты матчей

Вайле
Норшелланн

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вайле
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Силькеборг
 0:0 10 6 2 2 16 - 8 20
3.
Норшелланн
 0:0 10 5 4 1 21 - 8 19
4.
Брондбю
 9 6 0 3 17 - 10 18
5.
Мидтьюлланн
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
АГФ Орхус
 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Раннерс
 0:0 10 2 4 4 9 - 19 10
9.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
10.
Оденсе
 9 2 2 5 14 - 16 8
11.
Вайле
 0:0 10 1 2 7 9 - 15 5
12.
Видовре
 9 0 3 6 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 0:0 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 0:0 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 0:0 5 1 3 1 4 - 8 6
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 0:0 5 0 1 4 4 - 8 1
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
2.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Норшелланн
 0:0 5 2 2 1 9 - 4 8
4.
Силькеборг
 0:0 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
6.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
7.
АГФ Орхус
 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Вайле
 0:0 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 0:0 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Видовре Геммер Йонас 3
Весь список
  • 22'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 21'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 21'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 21'
    Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 20'
    Контроль мяча: Вайле: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 20'
    Вайле начинает контратаку
  • 19'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 19'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 19'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Вайле контролирует мяч.
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Вайле контролирует мяч.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Kristian Kirkegaard. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Вайле: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 15'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 15'
      Вайле контролирует мяч.
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 14'
      Фресе Мартин не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 13'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 12'
      Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Контроль мяча: Вайле: 27%, Норшеланн: 73%.
    • 10'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Вайле контролирует мяч.
    • 9'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Барри Хамза из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 7'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 7'
      Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Альборнос Миико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Вайле: 23%, Норшеланн: 77%.
    • 5'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 4'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Marius Elvius из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Тротт Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Альбентоса Рауль ошибается в защите.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вайле
    Ничья
    Норшелланн
    5.60
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    4.10
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    1.70
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