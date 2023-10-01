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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Вайле
0:0
Конец матча
Норшелланн
0'
22' Желтая карточка
Альборнос Миико
45' Желтая карточка
Нгбакото Йени
73' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
73' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
78' Желтая карточка
Велков Стефан
0:0
88' Не забитый пенальти
Ингвартсен Маркус
90'+11

Ход матча

22'
Альборнос Миико
 
42'
Велков Стефан
Колингер Денис
 
45'
Нгбакото Йени
 
46'
Гуннелунн Томас
Альборнос Миико
 
61'
 
Доржелес Марио
Фресе Мартин
61'
Онугха Герман
Нгбакото Йени
 
62'
Ювара Муса
Эззатоллахи Саид
 
73'
Альбентоса Рауль
 
73'
 
Диоманде Мохаммед
78'
Велков Стефан
 
79'
 
Расмуссен Кристиан
Диоманде Мохаммед
85'
Ассехнун Джасин-Амин
Kristian Kirkegaard
 
88'
0:0
Ингвартсен Маркус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 13
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 343 Количество передач 597
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
60
Эззатоллахи
Саид
5
Барри
Хамза
25
Леуритсен
Тобиас
3
Альборнос
Миико
10
Kristian
Kirkegaard
7
Нгбакото
Йени
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
8
Скьеллеруп
Андреас
14
Осман
Ибрагим
7
Ингвартсен
Маркус
Вайле
3-5-2
Норшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Вайле
Норшелланн

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

СД
2:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
3:1
СД
1:3
СД
2:0
К
0:2
К
2:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.29

Среднее время на гол

39
70

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.79
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.3
Барри Хамза 1 0.1
Kristian Kirkegaard 1 0.1
Альбентоса Рауль 1 0.1
Леуритсен Тобиас 1 0.1
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.1
Ювара Муса 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.4
Нуама Эрнест 4 0.4
Тверсков Йеппе 2 0.2
Фресе Мартин 2 0.2
Беньямин Нюгрен 2 0.2
Осман Ибрагим 1 0.1
Хансен Киан 1 0.1
Антман Оливер 1 0.1
Нагало Адамо 1 0.1
Доржелес Марио 1 0.1
Хардер Конрад 1 0.1
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 6 0
Эззатоллахи Саид 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Альборнос Миико 2 0
Колингер Денис 2 0
Велков Стефан 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Онугха Герман 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Marius Elvius 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 3 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Вайле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
12
Вайле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Норшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
4
44%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
20
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
4
20%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
2
25%
7
35%
76-90

Пропущено

16
9
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
6
38%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1
Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1
Норшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2
Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Норшелланн - Нествед 3:0

Результаты матчей

Вайле
Норшелланн

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Вайле
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Брондбю
 2:0 10 7 0 3 19 - 10 21
3.
Силькеборг
 10 6 1 3 16 - 9 19
4.
Норшелланн
 10 5 4 1 21 - 8 19
5.
Мидтьюлланн
 10 5 2 3 13 - 13 17
6.
АГФ Орхус
 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Раннерс
 10 3 3 4 10 - 19 12
9.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
10.
Оденсе
 9 2 2 5 14 - 16 8
11.
Вайле
 10 1 2 7 9 - 15 5
12.
Видовре
 0:2 10 0 3 7 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Брондбю
 2:0 4 2 0 2 9 - 6 6
9.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 5 0 1 4 4 - 8 1
12.
Видовре
 0:2 5 0 0 5 1 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
3.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 1 2 8 - 6 7
5.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
6.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
7.
АГФ Орхус
 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 0:2 5 0 3 2 2 - 4 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Видовре Геммер Йонас 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Вайле: 37%, Норшеланн: 63%.
  • 100'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 100'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 100'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 100'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Судья сигнализирует, что Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Леуритсен Тобиас
  • 99'
    Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    О, нет. Из многообещающей позиции Тверсков Йеппе из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 98'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Норшеланн пытается что-то создать.
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    • 97'
      Судья сигнализирует, что Ювара Муса из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Нагало Адамо
    • 97'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 96'
      Барри Хамза ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 96'
      Барри Хамза ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 95'
      Контроль мяча: Вайле: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 95'
      Ювара Муса из команды Вайле в офсайде
    • 95'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 94'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле.
    • 94'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 94'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Oliver Provstgaard возвращается на поле.
    • 93'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Ох, нехорошо это выглядит. Oliver Provstgaard получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 92'
      Oliver Provstgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 91'
      Oliver Provstgaard успешно блокирует удар.
    • 91'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Marius Elvius из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Леуритсен Тобиас из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Гуннелунн Томас из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Вайле: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 90'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Гуннелунн Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 89'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Свенссон Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Ингвартсен Маркус наносит удар в каркас ворот!
    • 86'
      После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 85'
      Контроль мяча: Вайле: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 85'
      Тактическая замена. Kristian Kirkegaard уходит с поля и его заменяет Ассехнун Джасин-Амин
    • 85'
      Ох, нехорошо это выглядит. Осман Ибрагим получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 84'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.
    • 84'
      ПЕНАЛЬТИ - Велков Стефан из команды Вайле привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ингвартсен Маркус.
    • 84'
      Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 83'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 83'
      Kristian Kirkegaard из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Расмуссен Кристиан.
    • 83'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Вайле контролирует мяч.
    • 82'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 80'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Доржелес Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 80'
      Контроль мяча: Вайле: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 80'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 79'
      Расмуссен Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 79'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Расмуссен Кристиан
    • 78'
      Велков Стефан получил желтую карточку от судьи
    • 78'
      Велков Стефан из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Осман Ибрагим.
    • 78'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 77'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 76'
      Онугха Герман из команды Вайле в офсайде
    • 76'
      Вайле начинает контратаку
    • 76'
      Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 75'
      Матч возобновлен
    • 75'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 75'
      Контроль мяча: Вайле: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 75'
      Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 75'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 75'
      Онугха Герман наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 74'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Матч возобновлен
    • 73'
      Мохаммед Диоманд получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 73'
      Альбентоса Рауль получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 72'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Альбентоса Рауль
    • 72'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 72'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 72'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 72'
      Барри Хамза из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Осман Ибрагим не смог попасть в створ ударом издали
    • 70'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Оооо... вот это был удар! Тверсков Йеппе должен был забить с этой позиции.
    • 70'
      Тротт Натан делает важнейший сейв!
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Тверсков Йеппе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 69'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 69'
      Шанс! Хансен Киан из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 69'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 68'
      Marius Elvius из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 67'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Вайле начинает контратаку
    • 66'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Вайле: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 65'
      Вайле контролирует мяч.
    • 64'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Доржелес Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 63'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 62'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Тактическая замена. Эззатоллахи Саид уходит с поля и его заменяет Ювара Муса
    • 61'
      Тактическая замена. Нгбакото Йени уходит с поля и его заменяет Онугха Герман
    • 61'
      Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Доржелес Марио
    • 60'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 60'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: Вайле: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 60'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Велков Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 59'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 58'
      Эззатоллахи Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 58'
      Вайле начинает контратаку
    • 58'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 57'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 57'
      Marius Elvius ошибается в защите.
    • 56'
      Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Нгбакото Йени.
    • 56'
      Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 55'
      Контроль мяча: Вайле: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 55'
      Свенссон Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 54'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 54'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 54'
      Marius Elvius не смог попасть в створ ударом издали
    • 54'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 53'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 52'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 52'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Вайле: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Барри Хамза
    • 50'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 49'
      Шанс! Нгбакото Йени из команды Вайле пробил головой, но мимо
    • 49'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 47'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Гуннелунн Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Альборнос Миико уходит с поля и его заменяет Гуннелунн Томас
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      Контроль мяча: Вайле: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 53'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      Матч возобновлен
    • 52'
      Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Нгбакото Йени получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Безумный фол. Нгбакото Йени грубо играет против соперника. Пострадал Хансен Киан
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Вайле: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 50'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Леуритсен Тобиас.
    • 49'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Велков Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Вайле контролирует мяч.
    • 47'
      Альборнос Миико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Oliver Provstgaard наказан за толчок Скьеллеруп Андреас
    • 46'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 46'
      Kristian Kirkegaard нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 45'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 45'
      Альборнос Миико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Вайле: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 45'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 43'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Колингер Денис получил травму и заменен. Велков Стефан выходит на поле.
    • 42'
      Ох, нехорошо это выглядит. Колингер Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 42'
      Колингер Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Альборнос Миико задерживает мяч рукой
    • 40'
      Эззатоллахи Саид из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Свенссон Даниэль.
    • 40'
      Контроль мяча: Вайле: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Kristian Kirkegaard
    • 39'
      Нгбакото Йени из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Колингер Денис возвращается на поле.
    • 39'
      Тверсков Йеппе нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.
    • 39'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Колингер Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 37'
      Колингер Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Колингер Денис из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Альборнос Миико из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 35'
      Альбентоса Рауль возвращается на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Вайле: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 33'
      Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 32'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 30'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Вайле: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 30'
      Тротт Натан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 29'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 29'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Альборнос Миико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 28'
      Нгбакото Йени нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 27'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 27'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 25'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Вайле начинает контратаку
    • 25'
      Контроль мяча: Вайле: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 25'
      Барри Хамза наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 24'
      Вайле контролирует мяч.
    • 24'
      Вилладсен Оливер возвращается на поле.
    • 24'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Альборнос Миико из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Вилладсен Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 23'
      Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Альборнос Миико получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Безумный фол. Альборнос Миико грубо играет против соперника. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Нгбакото Йени из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Нагало Адамо.
    • 22'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 21'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Вайле: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 20'
      Вайле начинает контратаку
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Вайле контролирует мяч.
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Вайле контролирует мяч.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Kristian Kirkegaard. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Вайле: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 15'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 15'
      Вайле контролирует мяч.
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 14'
      Фресе Мартин не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 13'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 12'
      Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Контроль мяча: Вайле: 27%, Норшеланн: 73%.
    • 10'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Вайле контролирует мяч.
    • 9'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Барри Хамза из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 7'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 7'
      Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Альборнос Миико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Вайле: 23%, Норшеланн: 77%.
    • 5'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 4'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Marius Elvius из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Тротт Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Альбентоса Рауль ошибается в защите.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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