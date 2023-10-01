Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

94' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле

94' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Oliver Provstgaard получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Oliver Provstgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Норшеланн пытается что-то создать.

89' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

88' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Ингвартсен Маркус наносит удар в каркас ворот!

86' После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!

85' Ох, нехорошо это выглядит. Осман Ибрагим получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.

84' Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

83' Норшеланн пытается что-то создать.

83' Доржелес Марио из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Вайле

80' Норшеланн пытается что-то создать.

80' Удар от ворот произведет Вайле

80' Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Расмуссен Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Расмуссен Кристиан

78' Велков Стефан получил желтую карточку от судьи

77' Норшеланн пытается что-то создать.

76' Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Норшеланн пытается что-то создать.

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

74' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

73' Мохаммед Диоманд получает желтую карточку за неспортивное поведение

73' Альбентоса Рауль получает желтую карточку за неспортивное поведение

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

71' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Осман Ибрагим не смог попасть в створ ударом издали

70' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Оооо... вот это был удар! Тверсков Йеппе должен был забить с этой позиции.

70' Хорошую попытку сделал Тверсков Йеппе . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Норшеланн пытается что-то создать.

69' Шанс! Хансен Киан из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

69' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

67' Норшеланн пытается что-то создать.

67' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Норшеланн контролирует мяч.

64' Осман Ибрагим из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Норшеланн контролирует мяч.

62' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Вайле

60' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Вайле

59' Норшеланн пытается что-то создать.

58' Удар от ворот произведет Норшеланн

58' Эззатоллахи Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

57' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Норшеланн пытается что-то создать.

56' Удар от ворот произведет Вайле

55' Свенссон Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

54' Норшеланн пытается что-то создать.

54' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Норшеланн

54' Marius Elvius не смог попасть в створ ударом издали

53' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

52' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Норшеланн контролирует мяч.

48' Норшеланн контролирует мяч.

47' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля