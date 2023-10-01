Тур: 25. Стадион: Теле2 Арена.
0'
10' Желтая карточкаФенгер Мадс
25' Желтая карточкаХауснер Себастиан
45' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
51' Желтая карточкаСельмани Астрит
1:0
53' ГолJusef Erabi
90' Желтая карточкаХаммар Фредрик
1:1
90' ПенальтиМуколли Арбнор
90'+10
Ход матча
10'
45'
46'
51'
53'
1:0
63'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
13
Фенгер
Мадс
19
Jusef
Erabi
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
13 Фенгер МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 David Perez
-
34 Vilmer Tyren
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Хаммарбю
Гётеборг
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.92
0.91
Среднее время на гол
46
99
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.75
Среднее время на гол
99
120
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
108
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|9
|0.36
|Jusef Erabi
|7
|0.28
|Бесара Нахир
|6 (2)
|0.24
|Налич Ади
|3
|0.12
|Теки Тесфальдет
|2
|0.08
|Садику Лорет
|1
|0.04
|Хаммар Фредрик
|1
|0.04
|Маркус Карлссон
|1
|0.04
|Нильссон Джоэл
|1
|0.04
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.04
|Маджед Монтадер
|1
|0.04
|Nathaniel Adjei
|1
|0.04
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Marcus Rafferty
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7 (1)
|0.28
|Муколли Арбнор
|6 (2)
|0.24
|Ольссон Себастьян
|4
|0.16
|Карлен Адам
|3
|0.12
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.08
|Thomas Santos
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Хауснер Себастиан
|1
|0.04
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|6
|1
|Куртулус Эдвин
|5
|1
|Хаммар Фредрик
|6
|0
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Джуканович Виктор
|3
|0
|Фенгер Мадс
|2
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Marcus Rafferty
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|6
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|3
|0
|Тордарсон Колбейнн
|3
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Гётеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
8
Хаммарбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
9
18
Хаммарбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
52% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Гётеборг
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
11
26
Голы по времени матча
Забито
23
11
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
9%
3
27%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
6
26%
3
27%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
7
39%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
6
40%
3
17%
76-90
Забито
12
20
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
4
33%
2
10%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
2
17%
6
30%
76-90
Пропущено
18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
Забито
35
31
11 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
2
6%
5
16%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
7
20%
6
19%
31-45
11
31%
2
6%
46-60
5
14%
5
16%
61-75
8
23%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
33
26
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
3
9%
2
8%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
5
15%
10
38%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
10
30%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1
Гётеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2
ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0
Результаты матчей
Хаммарбю
Гётеборг
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
48
48
210
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
49
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
1510
1114
718
520
223
223
223
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6