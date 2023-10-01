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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 25. Стадион: .
Хаммарбю
1:1
Конец матча
Гётеборг
0'
10' Желтая карточка
Фенгер Мадс
25' Желтая карточка
Хауснер Себастиан
45' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
51' Желтая карточка
Сельмани Астрит
1:0
53' Гол
Jusef Erabi
63' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
1:1
90' Пенальти
Муколли Арбнор
90' Желтая карточка
90'+10

Ход матча

10'
Фенгер Мадс
 
25'
 
Хауснер Себастиан
45'
Куртулус Эдвин
 
46'
Marcus Rafferty
Куртулус Эдвин
 
46'
Налич Ади
Фенгер Мадс
 
51'
 
Сельмани Астрит
53'
Jusef Erabi
(Бесара Нахир)
1:0
63'
 
71'
 
Hussein Carneil
Карлен Адам
83'
Маркус Карлссон
Jusef Erabi
 
83'
 
Норлин Густаф
Lucas Kahed
88'
Миккельсен Эугуст
Джуканович Виктор
 
90'
Хаммар Фредрик
 
90'
1:1
Муколли Арбнор
90'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Довин
Оливер
32
Nathaniel
Adjei
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
13
Фенгер
Мадс
33
Хаммар
Фредрик
2
Marc
Llinares
19
Jusef
Erabi
7
Джуканович
Виктор
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
22
Сельмани
Астрит
19
Муколли
Арбнор
Хаммарбю
3-5-2
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Гётеборг

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

А
1:1
А
0:1
А
3:0
ТМК
2:0
А
3:0
А
0:0
А
0:4
А
1:1
К
1:3
А
6:2
А
0:0
А
3:0
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
2:0
А
0:0

Голы

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.92
0.91

Среднее время на гол

46
99

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.75

Среднее время на гол

99
120

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
108

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 9 0.36
Jusef Erabi 7 0.28
Бесара Нахир 6 (2) 0.24
Налич Ади 3 0.12
Теки Тесфальдет 2 0.08
Садику Лорет 1 0.04
Хаммар Фредрик 1 0.04
Маркус Карлссон 1 0.04
Нильссон Джоэл 1 0.04
Миккельсен Эугуст 1 0.04
Маджед Монтадер 1 0.04
Nathaniel Adjei 1 0.04
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Marcus Rafferty 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.28
Муколли Арбнор 6 (2) 0.24
Ольссон Себастьян 4 0.16
Карлен Адам 3 0.12
Норлин Густаф 2 (1) 0.08
Thomas Santos 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Хауснер Себастиан 1 0.04

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 6 1
Куртулус Эдвин 5 1
Хаммар Фредрик 6 0
Nathaniel Adjei 3 1
Пинас Шакилль 3 0
Джуканович Виктор 3 0
Фенгер Мадс 2 0
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marcus Rafferty 1 0
Marti Cifuentes 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 6 0
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Тордарсон Колбейнн 3 0
Норлин Густаф 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Гётеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
8
Хаммарбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

9
18
Хаммарбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
52% (13)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Гётеборг
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

11
26

Голы по времени матча

Забито

23
11
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
9%
3
27%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
6
26%
3
27%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
7
39%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
6
40%
3
17%
76-90

Забито

12
20
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
4
33%
2
10%
46-60
3
25%
3
15%
61-75
2
17%
6
30%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
28%
1
13%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Забито

35
31
11 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
2
6%
5
16%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
7
20%
6
19%
31-45
11
31%
2
6%
46-60
5
14%
5
16%
61-75
8
23%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

33
26
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
3
9%
2
8%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
5
15%
10
38%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
10
30%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1
Гётеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2
ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0

Результаты матчей

Хаммарбю
Гётеборг

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
4
8
4
8
2.5
2
10
2
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
15
10
11
14
1.5
7
18
5
20
2.5
2
23
2
23
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 24 16 3 5 47 - 21 51
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 25 11 6 8 35 - 33 39
6.
ИФК Норрчепинг
 25 11 5 9 39 - 33 38
7.
Кальмар
 25 10 6 9 28 - 32 36
8.
Вернаму
 25 11 2 12 28 - 28 35
9.
Мьельбю
 25 10 4 11 26 - 28 34
10.
Гётеборг
 25 7 9 9 28 - 29 30
11.
Сириус
 25 8 5 12 39 - 38 29
12.
Хальмстад
 25 8 5 12 23 - 40 29
13.
АИК
 25 7 7 11 28 - 32 28
14.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
15.
Дегерфорс
 25 7 2 16 25 - 54 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 12 8 2 2 23 - 15 26
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 12 4 3 5 10 - 16 15
13.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 12 2 0 10 9 - 35 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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