Тур: 25. Стадион: Страндваллен.
0'
3' Желтая карточкаГрозданич Эмин
1:0
8' ГолФенгер Макс
1:1
17' ГолЗелькович Айдин
23' Желтая карточкаЭрикссон Виктор
36' Желтая карточкаПетерссон Адам
2:1
38' ГолGudmundur Nokkvason
41' Вторая желтая карточкаГрозданич Эмин
2:2
74' ПенальтиЙоханссон Оскар
79' Желтая карточкаПеттерссон Том
2:3
87' ГолЭнгвалль Густав
90'+7
Ход матча
8'
1:0
17'
23'
36'
38'
41'
74'
2:2
79'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
53 Владение мячом, % 47
11
Штоль
Адам
20
Винст
Фредди
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Хасич ЭминЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Мьельбю
Вернаму
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фенгер Макс
|6
|0.24
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.16
|Йоханссон Херман
|2
|0.08
|Штоль Адам
|2
|0.08
|Брорссон Арвид
|2
|0.08
|Leo Walta
|2
|0.08
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.08
|Петтерссон Том
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Рослер Колин
|1
|0.04
|Бергстрем Якоб
|1
|0.04
|Seedy Jagne
|1
|0.04
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0.04
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Петерссон Адам
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|8
|0.32
|Йоханссон Оскар
|4 (1)
|0.16
|Зелькович Айдин
|4
|0.16
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.12
|Адеми Альбион
|2
|0.08
|Терн Симон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Albin Lohikangas
|1
|0.04
|Бечирович Эдвин
|1
|0.04
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйле Ноа
|6
|0
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Херман
|5
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Петерссон Адам
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грозданич Эмин
|3
|1
|Эрикссон Виктор
|4
|0
|Ларссон Виктор
|4
|0
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Hampus Naesstroem
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Frank Junior Adjei
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Вернаму
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
5
Мьельбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Вернаму
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
14
6
Мьельбю
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Вернаму
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
20
11
Голы по времени матча
Забито
12
19
9 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
3
25%
1
5%
1-15
1
8%
7
37%
16-30
5
42%
2
11%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
6
32%
76-90
Пропущено
16
18
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
3
17%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
4
25%
3
17%
76-90
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
5
45%
76-90
Забито
26
27
17 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
11 Не забивали 10
5
19%
3
11%
1-15
3
12%
9
33%
16-30
9
35%
3
11%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
4
15%
7
26%
76-90
Пропущено
28
29
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
11%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
6
21%
3
10%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
6
21%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0
Вернаму
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0
Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1
Результаты матчей
Мьельбю
Вернаму
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
5 раз 42%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 24%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
66
49
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
112
57
76
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
178
916
817
322
322
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6