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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 25. Стадион: .
Мьельбю
2:3
Конец матча
Вернаму
0'
3' Желтая карточка
Грозданич Эмин
1:0
8' Гол
Фенгер Макс
1:1
17' Гол
Зелькович Айдин
23' Желтая карточка
Эрикссон Виктор
36' Желтая карточка
Петерссон Адам
2:1
38' Гол
Gudmundur Nokkvason
41' Вторая желтая карточка
Грозданич Эмин
2:2
74' Пенальти
Йоханссон Оскар
79' Желтая карточка
Петтерссон Том
2:3
87' Гол
Энгвалль Густав
90'+7
1
Тернквист
Ноэль
3
Брорссон
Арвид
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
8
Gudmundur
Nokkvason
21
Петерссон
Адам
4
Leo
Walta
11
Штоль
Адам
9
Фенгер
Макс
17
Elliot
Stroud
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
18
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
8
Адеми
Альбион
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
Мьельбю
3-5-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Вернаму

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
0:1
А
2:1
А
1:1
ТМК
0:2
С
4:0
С
1:0
ТМС
4:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенгер Макс 6 0.24
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.16
Йоханссон Херман 2 0.08
Штоль Адам 2 0.08
Брорссон Арвид 2 0.08
Leo Walta 2 0.08
Йоханссон Александр 2 (1) 0.08
Петтерссон Том 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Рослер Колин 1 0.04
Бергстрем Якоб 1 0.04
Seedy Jagne 1 0.04
Gudmundur Nokkvason 1 0.04
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Петерссон Адам 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 8 0.32
Йоханссон Оскар 4 (1) 0.16
Зелькович Айдин 4 0.16
Бастос Марко 3 (1) 0.12
Адеми Альбион 2 0.08
Терн Симон 1 0.04
Hampus Naesstroem 1 0.04
Берг Виктор 1 0.04
Albin Lohikangas 1 0.04
Бечирович Эдвин 1 0.04

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйле Ноа 6 0
Густавссон Йеспер 5 0
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 5 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Петтерссон Том 1 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Петерссон Адам 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Gudmundur Nokkvason 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грозданич Эмин 3 1
Эрикссон Виктор 4 0
Ларссон Виктор 4 0
Зелькович Айдин 3 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Hampus Naesstroem 3 0
Evaldo Neto 1 1
Frank Junior Adjei 2 0
Терн Симон 1 0
Винст Фредди 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Бастос Марко 1 0
Адеми Альбион 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Вернаму
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
5
Мьельбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Вернаму
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

14
6
Мьельбю
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Вернаму
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

20
11

Голы по времени матча

Забито

12
19
9 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
3
25%
1
5%
1-15
1
8%
7
37%
16-30
5
42%
2
11%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
6
32%
76-90

Пропущено

16
18
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
3
17%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Забито

26
27
17 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
11 Не забивали 10
5
19%
3
11%
1-15
3
12%
9
33%
16-30
9
35%
3
11%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
4
15%
7
26%
76-90

Пропущено

28
29
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
11%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
6
21%
3
10%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
6
21%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0
Вернаму
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0
Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1

Результаты матчей

Мьельбю
Вернаму

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
5 раз 42%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 24%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
6
4
9
1.5
1
11
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
7
6
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
17
8
9
16
1.5
8
17
3
22
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 24 16 3 5 47 - 21 51
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 25 11 6 8 35 - 33 39
6.
ИФК Норрчепинг
 25 11 5 9 39 - 33 38
7.
Кальмар
 25 10 6 9 28 - 32 36
8.
Вернаму
 25 11 2 12 28 - 28 35
9.
Мьельбю
 25 10 4 11 26 - 28 34
10.
Гётеборг
 25 7 9 9 28 - 29 30
11.
Сириус
 25 8 5 12 39 - 38 29
12.
Хальмстад
 25 8 5 12 23 - 40 29
13.
АИК
 25 7 7 11 28 - 32 28
14.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
15.
Дегерфорс
 25 7 2 16 25 - 54 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 12 8 2 2 23 - 15 26
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 12 4 3 5 10 - 16 15
13.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 12 2 0 10 9 - 35 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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