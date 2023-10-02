Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
0:0
Перерыв
Ход матча
39'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Крепо
Максим
33
Лонг
Аарон
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
26
Луна
Диего
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
-
25 Emeka Eneli
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
81.3%
18.7%
13 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
2.13
2.63
Среднее время на гол
42
34
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.75
1.13
Среднее время на гол
120
80
Всего голов
23
30
Голов в среднем за матч
1.44
1.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
62
48
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|14 (2)
|0.45
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.29
|Холлингсхед Райан
|4
|0.13
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.1
|Тильман Тимоти
|3
|0.1
|Бюк Стипе
|3
|0.1
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Оливера Кристиан
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Паласиос Диего
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|6
|0.19
|Мусовски Дэниел
|5
|0.16
|Аранго Кристиан
|5
|0.16
|Глэд Джастин
|5
|0.16
|Руис Пабло
|4
|0.13
|Крейлах Дамир
|4
|0.13
|Джулио Андерсон
|4
|0.13
|Луна Диего
|3
|0.1
|Рубин Рубио
|2
|0.06
|Вера Брайан
|2
|0.06
|Carlos Gomez
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|8
|0
|Санчес Илье
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Тильман Тимоти
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Буанга Денис
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|10
|0
|Руис Пабло
|6
|1
|Глэд Джастин
|7
|0
|Охеда Брайан
|7
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Крейлах Дамир
|3
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Броди Эндрю
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Джулио Андерсон
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Nelson Palacio
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
7
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Реал Солт-Лейк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
18
Упущенные победы
10
19
Лос-Анджелес
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (14)
40% (12)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Реал Солт-Лейк
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
24
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
31
20
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
5
16%
3
15%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
4
20%
31-45
2
6%
3
15%
46-60
5
16%
5
25%
61-75
9
29%
29%
3
15%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
5
25%
1-15
5
33%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
1
8%
1
4%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
3
23%
7
30%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
6
26%
76-90
Пропущено
19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
3
13%
1-15
5
26%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
2
11%
7
29%
29%
61-75
5
26%
3
13%
76-90
Забито
44
43
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
6
14%
4
9%
1-15
7
16%
5
12%
16-30
7
16%
7
16%
31-45
5
11%
10
23%
46-60
8
18%
8
19%
61-75
11
25%
9
21%
76-90
Пропущено
34
44
16 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 22
4
12%
8
18%
1-15
10
29%
29%
7
16%
16-30
2
6%
8
18%
31-45
6
18%
6
14%
46-60
5
15%
9
20%
61-75
7
21%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0
Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
0
9 раз 30%
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
106
96
88
69
412
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
113
312
68
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
219
1218
1416
822
624
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|10