Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
0:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаСанчес Илье
51' Желтая карточкаCarlos Gomez
56' Желтая карточкаОливера Кристиан
62' Желтая карточкаТильман Тимоти
67' Желтая карточкаБогуш Матеуш
0:1
72' ГолАранго Кристиан
78' Желтая карточкаПаласиос Диего
86' Желтая карточкаРубин Рубио
89' Желтая карточкаNelson Palacio
90'+8
Ход матча
39'
51'
56'
62'
67'
72'
0:1
78'
86'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Крепо
Максим
33
Лонг
Аарон
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
26
Луна
Диего
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
-
25 Emeka Eneli
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
81.3%
18.7%
13 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
2.13
2.63
Среднее время на гол
42
34
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.75
1.13
Среднее время на гол
120
80
Всего голов
23
30
Голов в среднем за матч
1.44
1.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
62
48
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|14 (2)
|0.45
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.29
|Холлингсхед Райан
|4
|0.13
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.1
|Тильман Тимоти
|3
|0.1
|Бюк Стипе
|3
|0.1
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Оливера Кристиан
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Паласиос Диего
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|6
|0.19
|Аранго Кристиан
|6
|0.19
|Мусовски Дэниел
|5
|0.16
|Глэд Джастин
|5
|0.16
|Руис Пабло
|4
|0.13
|Крейлах Дамир
|4
|0.13
|Джулио Андерсон
|4
|0.13
|Луна Диего
|3
|0.1
|Рубин Рубио
|2
|0.06
|Вера Брайан
|2
|0.06
|Carlos Gomez
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|9
|0
|Санчес Илье
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Тильман Тимоти
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Богуш Матеуш
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Буанга Денис
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|10
|0
|Руис Пабло
|6
|1
|Глэд Джастин
|7
|0
|Охеда Брайан
|7
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Крейлах Дамир
|3
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Рубин Рубио
|3
|0
|Броди Эндрю
|3
|0
|Nelson Palacio
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Carlos Gomez
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Джулио Андерсон
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
7
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Реал Солт-Лейк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
18
Упущенные победы
10
19
Лос-Анджелес
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Реал Солт-Лейк
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
24
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
31
21
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
5
16%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
5
16%
6
29%
61-75
9
29%
29%
3
14%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
5
25%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
1
8%
1
4%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
3
23%
7
30%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
6
26%
76-90
Пропущено
19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
3
13%
1-15
5
26%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
2
11%
7
29%
29%
61-75
5
26%
3
13%
76-90
Забито
44
44
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 12
10 Не забивали 9
6
14%
4
9%
1-15
7
16%
5
11%
16-30
7
16%
7
16%
31-45
5
11%
10
23%
46-60
8
18%
9
20%
61-75
11
25%
9
20%
76-90
Пропущено
35
44
16 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 22
4
11%
8
18%
1-15
10
29%
7
16%
16-30
2
6%
8
18%
31-45
6
17%
6
14%
46-60
6
17%
9
20%
61-75
7
20%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0
Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
0
9 раз 29%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
97
88
610
412
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
312
69
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
229
1219
1417
823
625
328
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|10