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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
0:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
39' Желтая карточка
Санчес Илье
51' Желтая карточка
Carlos Gomez
56' Желтая карточка
Оливера Кристиан
62' Желтая карточка
Тильман Тимоти
67' Желтая карточка
Богуш Матеуш
0:1
72' Гол
Аранго Кристиан
78' Желтая карточка
Паласиос Диего
86' Желтая карточка
Рубин Рубио
89' Желтая карточка
Nelson Palacio
90'+8
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
33
Лонг
Аарон
3
Мурильо
Хесус
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
25
Оливера
Кристиан
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
11
Carlos
Gomez
13
Nelson
Palacio
6
Охеда
Брайан
26
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
10
Саварино
Джефферсон
Лос-Анджелес
4-3-3
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

81.3%
18.7%
13 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИЦА
4:0
М
0:3
ТМК
0:2
М
2:0
М
1:4
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
3:0
М
0:2
ОК
0:3
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
1:5

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

2.13
2.63

Среднее время на гол

42
34

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
1.13

Среднее время на гол

120
80

Всего голов

23
30

Голов в среднем за матч

1.44
1.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
48

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 14 (2) 0.45
Вела Карлос 9 (3) 0.29
Холлингсхед Райан 4 0.13
Богуш Матеуш 3 (1) 0.1
Тильман Тимоти 3 0.1
Бюк Стипе 3 0.1
Опоку Квадво 2 0.06
Сифуэнтес Хосе 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Гонсалес Марио 1 0.03
Кьеллини Джорджо 1 0.03
Оливера Кристиан 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Паласиос Диего 0 0
Ордаз Натан 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 6 0.19
Аранго Кристиан 6 0.19
Мусовски Дэниел 5 0.16
Глэд Джастин 5 0.16
Руис Пабло 4 0.13
Крейлах Дамир 4 0.13
Джулио Андерсон 4 0.13
Луна Диего 3 0.1
Рубин Рубио 2 0.06
Вера Брайан 2 0.06
Carlos Gomez 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Охеда Брайан 0 0
Дэвис Боде 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 9 0
Санчес Илье 6 0
Акоста Келлин 5 0
Холлингсхед Райан 5 0
Тильман Тимоти 5 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Богуш Матеуш 5 0
Паленсия Серги 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Лонг Аарон 3 0
Опоку Квадво 1 1
Буанга Денис 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Оливера Кристиан 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 10 0
Руис Пабло 6 1
Глэд Джастин 7 0
Охеда Брайан 7 0
Emeka Eneli 4 0
Крейлах Дамир 3 0
Овьедо Брайан 3 0
Рубин Рубио 3 0
Броди Эндрю 3 0
Nelson Palacio 3 0
Сильва Марсело 2 0
Carlos Gomez 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Джулио Андерсон 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Луна Диего 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
7
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Реал Солт-Лейк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
18

Упущенные победы

10
19
Лос-Анджелес
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Реал Солт-Лейк
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
24

Упущенные победы

15
26

Голы по времени матча

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
5
16%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
5
16%
6
29%
61-75
9
29%
29%
3
14%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
5
25%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Забито

13
23
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
1
8%
1
4%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
3
23%
7
30%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
6
26%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
3
13%
1-15
5
26%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
2
11%
7
29%
29%
61-75
5
26%
3
13%
76-90

Забито

44
44
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 12
10 Не забивали 9
6
14%
4
9%
1-15
7
16%
5
11%
16-30
7
16%
7
16%
31-45
5
11%
10
23%
46-60
8
18%
9
20%
61-75
11
25%
9
20%
76-90

Пропущено

35
44
16 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 22
4
11%
8
18%
1-15
10
29%
7
16%
16-30
2
6%
8
18%
31-45
6
17%
6
14%
46-60
6
17%
9
20%
61-75
7
20%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0
Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
0
9 раз 29%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
9
7
1.5
8
8
6
10
2.5
4
12
3
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
22
9
12
19
1.5
14
17
8
23
2.5
6
25
3
28
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Сент-Луис Сити Паркер Тим 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Оливера Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Carlos Gomez получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Санчес Илье получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Акоста Келлин уходит с поля. Богуш Матеуш выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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